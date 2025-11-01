Bydlení kousek od výběhu koní Převalského. U Prokopáku vyrostl dům se 185 byty a komunitní zahradou
Budova v Radlicích se skládá ze čtyř bloků a vyšla na 1,5 miliardy. K mání jsou byty všech velikostí, většina z nich s lodžiemi nebo předzahrádkami.
Nedaleko se nachází malebná železniční trať zvaná Pražský Semmering. A právě ta dala jméno i nově postavenému rezidenčnímu projektu nazvaného Semerínka. Budovu v Radlicích, která se skládá ze čtyř různě vysokých bloků, vystavěla za 1,5 miliardy korun developerská společnost Crestyl. Teď zde nabízí 185 bytů všech velikostí, většinu z nich s lodžiemi nebo předzahrádkami. Ve vnitroblocích pak vyrostla komunitní zahrada.
Projekt se nachází v pěší vzdálenosti od stanic metra Jinonice i Radlická. Přestože Semerínka leží v sousedství rušné Radlické ulice, je obklopena přírodou – nejbližší okolí nabízí kombinaci luk, stromů a pastvin. Nedaleko je také výběh koní Převalského, hřeben Dívčích hradů, hradiště Děvín nebo přírodní rezervace Prokopské údolí. V okolí již ale vzniká další moderní zástavba včetně základní školy.
„Budoucí obyvatelé se ovšem nemusí obávat dalších fází výstavby, které by narušovaly jejich každodenní život, protože jsme celý projekt postavili najednou. V Semerínce se nám podařilo vytvořit místo pro bydlení, které spojuje snadnou dostupnost do centra Prahy s klidem okolní přírody. I proto je o projekt zájem, volná je již jen poslední třetina bytů,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel skupiny Crestyl. Luxusní jednotky o dispozici 4+kk vyjdou na přibližně 20 milionů korun.