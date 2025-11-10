Bydlení ve střešních věžích. V nové čtvrti Hagibor začala stavba netradičně vypadajícího domu
Budova Kappa nabídne přes 250 bytů všech velikostí. Ty největší o dispozici 5+kk se budou rozkládat ve čtyřech střešních věžích.
Developerská společnost Crestyl, kterou spoluzaložil Čecho-Libanonec Omar Koleilat, buduje v Praze novou čtvrť Hagibor. Několik rezidenčních budov již na pomezí Vinohrad, Žižkova, Strašnic a Malešic stojí, nyní začala stavba dalšího domu, který nabídne přes 250 bytů všech velikostí. Ty největší o dispozici 5+kk se budou rozkládat ve čtyřech střešních věžích.
Budova Kappa leží v rámci projektu Hagibor nejblíže ke stanici metra Želivského. V přízemí budou kromě recepce pro rezidenty i obchody, restaurace a služby, k dispozici má být i vnitroblok nebo podzemní garáže. Za netradiční podobou stavby stojí architektonická a designová kancelář Ian Bryan Architects, která je autorem všech bytových domů v projektu Hagibor.
„Obyvatelé budovy Kappa budou mít přímo v lokalitě také supermarket, fitness, lékárnu, drogerii, ale samozřejmě i několik restaurací, bister nebo cukrárnu,“ říká Viktor Peška, obchodní ředitel skupiny Crestyl. „Správnost tohoto přístupu dokazuje zájem o nabízené byty – ještě před zahájením stavby jsme jich prodali více než polovinu,“ dodává.