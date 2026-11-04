Byl za snílka z Prahy. Teď nakopává firmu, která u nás vyrobila první müsli tyčinku, a míří do světa
Bývalý personalista převzal řízení tradiční značky Twiggy. Po obměně týmu míří na tržby přes 300 milionů korun a plánuje akvizice v Evropě.
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Když si původní majitel Twiggy všiml müsli tyčinek v zahraničí, řekl si, že se do jejich výroby pustí také. Ve středočeském Slaném totiž vlastnil rozsáhlé jablečné sady, jejichž úrodu mohl využít. V 90. letech tak značka uvedla na český trh první domácí müsli tyčinky. Před dvěma a půl lety ale noví investoři dosadili do jejího vedení dvaatřicetiletého Michala Meisla s ambicí oživit tradiční, avšak poněkud zapomenutý brand a přeměnit jej na moderní potravinářský byznys. „Chystáme se tu vybudovat novou Kofolu,“ hlásí ředitel, který teď Twiggy mění od základů.
Slánský areál kdysi patřil Státnímu statku Zlonice a sloužil jako velkoobchod s ovocem a zeleninou. Následně zde desítky let působila společnost Ekofrukt, která se věnovala ovocnářství a výrobě müsli tyčinek. „Postupně se nicméně ukázalo, že pokud se má podnik dál rozvíjet, musí změnit zaměření a více se soustředit na potravinářství,“ vysvětluje Meisl.
Za nižší stovky milionů korun nakonec firmu koupila investiční skupina JCHS, za níž stojí podnikatelé Zdeněk Šoustal a Julius Chaloupka. Šoustal je zároveň vlastníkem investiční skupiny Reticulum, která se zaměřuje mimo jiné na nemovitosti, a své aktivity rozšiřuje také v potravinářství a zemědělství. „Twiggy je zaujala historií i českým původem a rozhodli se značku vzkřísit. Nyní chceme ovládnout tuzemský trh – a nejen ten,“ plánuje Meisl.
Do Twiggy přitom nepřišel jako zkušený výrobce tyčinek. Před nástupem působil v Coca-Cole, kde vystřídal několik pozic a postupně se dostal k řízení lidských zdrojů. Další zastávkou byla společnost Orkla Foods, pod niž v Česku spadají Vitana a Hamé. „Když mi investoři z JCHS nabídli vedení Twiggy, bylo jasné, že pouhé rozšíření výroby stačit nebude. Museli jsme změnit fungování firmy, získat nové zákazníky a vymyslet, jak podnik dál rozvíjet,“ říká. Přebíral totiž závod, který ročně vyrobil jen několik milionů tyčinek a spoléhal na hrstku odběratelů.
„To zas přišel nějakej snílek z Prahy,“ slýchával Meisl na chodbách. Část zaměstnanců, zvyklých desítky let vyrábět stále stejné produkty, se do změn příliš nehrnula. „Představa, že z Twiggy bude evropský dodavatel potravin, jim připadala zcela nereálná,“ krčí rameny Meisl. Nové vedení proto muselo změnit nejen způsob řízení, ale také složení týmu. „Nebylo to jednoduché, to nebudu zastírat. Potřebovali jsme vybudovat tým, který uvěří novému směřování. Přivedl jsem proto i zkušené manažery, přestože jsme jim zpočátku nemohli nabídnout nadstandardní platy ani moderní zázemí.“
Skupina JCHS už investovala do:
- tradičního výrobce tyčinek, snídaňových kaší, proteinových doplňků či sypaných směsí Twiggy;
- firmy Drana zaměřené na dovoz, zpracování a balení koření, čajů a sušené zeleniny;
- a logistické společnosti Fulfillment.
Mezi těmi, kdo ve firmě zůstali, je Martin Hrach. Stál u zrodu původní receptury i samotného názvu Twiggy a podílel se na vylepšení výrobní linky, která se dodává také dalším evropským producentům. „Má na starosti vývoj. Občas ho posíláme do partnerských provozů v zahraničí, třeba do Brazílie nebo Austrálie. Zkušenosti s výrobou v horkém klimatu se nám pak hodily během letošních veder,“ pochvaluje si Meisl.
Jedním z prvních kroků nového vedení bylo zaměřit se naplno na potravinářskou výrobu. Součástí této změny byl prodej sadů, které k podniku historicky patřily. „Chtěli jsme ale, aby se na Slánsku zachovala tradice pěstování ovoce. Proto jsme rádi, že sady převzala místní Farma Dryák a dál se o ně stará,“ popisuje Meisl.
Po oddělení zemědělské divize se Twiggy pustila do modernizace výroby a rozšiřování sortimentu. „V podstatě jsme do staré haly vestavěli novou. Všechno se dělalo znovu, od kanalizace po rozvody, aby provoz splňoval evropské požadavky na moderní potravinářskou výrobu,“ říká ředitel společnosti. Přibyla třetí výrobní linka, další prostory se proměnily v zázemí pro přípravu sypaných směsí. Dnes v areálu pracuje přes 100 lidí.
Růst se odrazil také v číslech. V roce 2024 podnik utržil 90 milionů korun z divize tyčinek a skončil ve ztrátě deset milionů. Loni už tržby překročily 200 milionů při zisku 20 milionů korun a letos mají dosáhnout 300 milionů korun. Zatímco při Meislově nástupu sjíždělo z linek několik milionů tyčinek ročně, dnes je jich zhruba sedmkrát tolik.
„Do příštího roku chceme vyrábět více než 100 milionů produktů ročně. Kromě tyčinek jde také o snídaňové kaše, cukrovinky, proteinové doplňky a sypané směsi,“ vypočítává Meisl. Dalším krokem má být vlastní výroba čokolády a polev. Těch podnik spotřebuje stovky tun ročně a když si je začne připravovat sám, bude moci jejich složení lépe přizpůsobit jednotlivým recepturám.
Mění se také samotné výrobky. Twiggy upravila obaly i receptury tradičních müsli tyčinek, například zvýšila podíl ovoce. Zároveň rozvíjí varianty s menším množstvím cukru a vyšším obsahem proteinu. „Jednou z novinek jsou tyčinky se skyrem, tedy islandským zakysaným mléčným výrobkem. Pro Lidl jsme zase vyvinuli variantu s chutí energetického nápoje, která obsahuje kofein a taurin,“ líčí Meisl.
Základem byznysu jsou právě zakázky pro jiné značky. Ostatně privátní produkce představuje zhruba 90 procent celkového objemu a míří do Česka, USA, Velké Británie, Norska či Izraele. „Není pravda, že privátní značky znamenají jen levné a jednoduché výrobky. Naopak, často jde o produkty s vysokými požadavky na kvalitu a složení,“ zdůrazňuje Meisl. Spolupráce s velkými odběrateli přináší nejen zakázky, ale také zkušenosti a možnost proniknout na další zahraniční trhy. Kvůli smluvním závazkům ovšem firma často nemůže prozradit, pro koho vyrábí.
Další plány míří za hranice Česka. Twiggy chce investovat do technologií a výrobních prostor, ale také kupovat další producenty. První akvizici už má za sebou: převzala slánského výrobce energetických tyčinek BigBar. Zároveň se snaží znovu oslovit české zákazníky. „Nákupčí řetězců, kteří Twiggy znají z dětství, nám říkají, že si její jablečnou variantu dobře pamatují. Na sociálních sítích nám uživatelé psali, že jsou rádi, že jsme zpátky. Odezva je lepší, než jsme čekali. Teď ještě musíme lidem ukázat, že už nejsme jen výrobce tyčinek,“ uzavírá Meisl s úsměvem.