Býval to klášter, teď tu budou obchody a kanceláře. Rekonstrukce historické budovy vyjde na miliardu
Skupina Eco-Investment vlastní v Praze bývalý klášter s kostelem na náměstí Republiky. Areál nyní prochází náročnou rekonstrukcí.
Říká se, že právě oni jako první pěstovali v Praze brambory. Irští františkáni, takzvaní hybernové, měli na dnešním náměstí Republiky klášter s kostelem a zahradami, dokud jim ho císař Josef II. v rámci svých reforem nezrušil. Namísto chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie je dnes divadlo Hybernia – a přeměna teď čeká i areál bývalého kláštera. Mají zde vzniknout obchody a kanceláře.
Budovu vlastní miliardář Milan Fiľo a jeho skupina Eco-Investment, která podniká v papírenství, potravinářství, energetice a právě v realitách. Fiľo koupil komplex v roce 2016 za 790 milionů korun, letos v březnu si pak za 447 milionů pořídil i někdejší kostel. Podle Seznam Zpráv převýší investice do rekonstrukce kláštera jednu miliardu korun.
„Přeměna kláštera z poloviny 17. století je jedním z nejnáročnějších projektů rekonstrukce historického objektu, které v současnosti v Praze probíhají,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí Eco-Investment Petra Greksová. A doplnila, že v rámci projektu vznikne hned v centru hlavního města zhruba šest tisíc metrů čtverečních nových nákupních a kancelářských ploch. Hotovo by mělo být koncem roku 2027.