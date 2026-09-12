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Bývalý mistr světa před lety udělal z jízdy na kole sběratelskou hru. Jedna z nejtěžších tras vede Rakouskem

Šlapete do pedálů a sbíráte značky na vrcholcích hor. Salcburskou trasu Rolanda Staudera letos projedete do konce září. Stoneman má trasu i u nás.

Markéta VeseláMarkéta Veselá

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Foto: Österreich Werbung / Charly Schwarz
Stoneman Taurista
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Vysoko v salcburských Alpách, na vrcholu Rossbrandu, najdete kovovou děrovačku. Vyšlapete k ní, procvaknete si svoji kartičku, přibude vám splněné políčko a pokračujete k dalšímu stanovišti a poté pro trofej. Není to závod s dalšími účastníky. A přesto sem každý rok míří stovky lidí.

Za tím vším stojí Roland Stauder, rodák z jižního Tyrolska. Jednadvacet let závodil, mimo jiné vyhrál celkové pořadí seriálu MTB maratonů Světového poháru a projel legendární závody jako Transalp nebo australskou Crocodile Trophy. Když s vrcholovým sportem skončil, vrátil se ke svému dětství v horách a v roce 2009 začal doma v Dolomitech značit první trasu.

Orientačními body mu byli kamenní mužíci – hromádky naskládaného kamení, o kterých nikdo přesně neví, kdo je vlastně postavil. Po nich pojmenoval celý projekt: Stoneman. „Nejde o výkon ani o techniku, ale o zážitek z přírody,“ uvádí Stauder k tomu, co chtěl vytvořit. Z jedné trasy je dnes projekt v několika dalších zemích a cesty vznikají ve spolupráci s místními turistickými svazy a lesními správami, které je vytyčí a pak se o ně starají.

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Foto: Salzburger Sportwelt / Andreas Meyer
Stoneman Taurista

Stoneman je pevně daná cesta vedoucí přes několik vrcholů. Na jejím začátku si koupíte buď klasický startovací balíček, tedy kartu, mapu, náramek, nebo stanoviště zaznamenáváte pomocí mobilu a GPS. Na start vyrazíte, kdy chcete. Na každém vrcholu je checkpoint, kde si potvrdíte, že jste tam byli. Kdo posbírá všechny body, objeví se na webu mezi finishery a může si odvézt trofej. Kolik dní na to máte, je na vás. Za jeden den získáte pomyslné zlato, za dva stříbro, za tři bronz.

Ze startovného se platí údržba a značení trasy. Stauder začal prvním Stonemanem Dolomiti ve svém domovském jižním Tyrolsku a pak se přidávaly další lokality: Německo, které vede i přes část našich Krušných hor, Švýcarsko, Rakousko, Belgie. Dnes existuje pět destinací, k horským kolům přibyly silniční i zimní varianty a roste komunita lidí, kteří sbírají jednu výzvu za druhou. Jen původní dolomitská trasa měla během pár let přes osm tisíc finisherů.

Rakouská trasa je jedna z nejtěžších

Rakouský Stoneman Taurista, otevřený v roce 2018 jako předposlední, patří zároveň k nejnáročnějším. Na 147 kilometrech nasbíráte přes 4 700 výškových metrů, nejvyšší převýšení ze všech variant, srovnatelné je jen se švýcarskou Glaciarou, jenže Taurista toto převýšení vměstná do kratší vzdálenosti. Zavírá se s koncem září, kvůli tomu, aby cyklisté nerušili zvířata.

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Foto: Salzburger Sportwelt / Andreas Meyer

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Trasa vede krajinou salcburského Pongau. Checkpointy Rossbrand, Seekarscharte a Penkkopf leží na hřebenech. Cestou je i vodopád u Obertauern. Startovních míst je několik: Flachau, Radstadt, Altenmarkt nebo Obertauern.

Podobně, i když nejde přímo o Stonemana, funguje i další salcburská trasa, Königstour Bike – třídenní okruh kolem masivu Hochkönig s osmi checkpointy, kde se dá část stoupání vynechat lanovkou.

Jedna trasa Stonemana vede i přes naše území. Stoneman Miriquidi z roku 2014 spojuje devět nejvyšších vrcholů německé a české části Krušných hor, tři z nich leží u nás: Blatenský vrch, Plešivec a Klínovec. Startuje a končí v německém Oberwiesenthalu, nejvýše položeném městě Německa, a jméno Miriquidi odkazuje ke středověkému označení Krušných hor, tedy k temnému hvozdu. Do roku 2023 se na trasu oficiálně přihlásilo skoro 40 tisíc jezdců.

Stoneman

Zakladatel: Roland Stauder, jihotyrolský bývalý proficyklista

Princip: pevná trasa, checkpointy, limit 1–3 dny (zlato / stříbro / bronz), zápis mezi finishery a ručně vyráběná trofej s kamenem z místní horniny

Kde se jezdí: Dolomiti (originál), Miriquidi (Německo a Krušné hory, 2014), Glaciara (Švýcarsko, 2017), Taurista (Rakousko, 2018), Arduenna (Belgie, 2020); k MTB přibyly silniční a zimní varianty

Rakousko – Stoneman Taurista: Salcbursko, 147 km, přes 4 700 m převýšení (nejvyšší), checkpointy Rossbrand, Seekarscharte, Penkkopf; sezóna červen–září

Česko – Stoneman Miriquidi vede i přes část Krušných hor, 162 km, cca 4 400 m převýšení, 9 vrcholů na obou stranách hranice; sezona zhruba od konce dubna do konce října

Související témata:CyklotrasyStonemancyklistikaRakousko
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