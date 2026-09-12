Bývalý mistr světa před lety udělal z jízdy na kole sběratelskou hru. Jedna z nejtěžších tras vede Rakouskem
Šlapete do pedálů a sbíráte značky na vrcholcích hor. Salcburskou trasu Rolanda Staudera letos projedete do konce září. Stoneman má trasu i u nás.
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Vysoko v salcburských Alpách, na vrcholu Rossbrandu, najdete kovovou děrovačku. Vyšlapete k ní, procvaknete si svoji kartičku, přibude vám splněné políčko a pokračujete k dalšímu stanovišti a poté pro trofej. Není to závod s dalšími účastníky. A přesto sem každý rok míří stovky lidí.
Za tím vším stojí Roland Stauder, rodák z jižního Tyrolska. Jednadvacet let závodil, mimo jiné vyhrál celkové pořadí seriálu MTB maratonů Světového poháru a projel legendární závody jako Transalp nebo australskou Crocodile Trophy. Když s vrcholovým sportem skončil, vrátil se ke svému dětství v horách a v roce 2009 začal doma v Dolomitech značit první trasu.
Orientačními body mu byli kamenní mužíci – hromádky naskládaného kamení, o kterých nikdo přesně neví, kdo je vlastně postavil. Po nich pojmenoval celý projekt: Stoneman. „Nejde o výkon ani o techniku, ale o zážitek z přírody,“ uvádí Stauder k tomu, co chtěl vytvořit. Z jedné trasy je dnes projekt v několika dalších zemích a cesty vznikají ve spolupráci s místními turistickými svazy a lesními správami, které je vytyčí a pak se o ně starají.
Stoneman je pevně daná cesta vedoucí přes několik vrcholů. Na jejím začátku si koupíte buď klasický startovací balíček, tedy kartu, mapu, náramek, nebo stanoviště zaznamenáváte pomocí mobilu a GPS. Na start vyrazíte, kdy chcete. Na každém vrcholu je checkpoint, kde si potvrdíte, že jste tam byli. Kdo posbírá všechny body, objeví se na webu mezi finishery a může si odvézt trofej. Kolik dní na to máte, je na vás. Za jeden den získáte pomyslné zlato, za dva stříbro, za tři bronz.
Ze startovného se platí údržba a značení trasy. Stauder začal prvním Stonemanem Dolomiti ve svém domovském jižním Tyrolsku a pak se přidávaly další lokality: Německo, které vede i přes část našich Krušných hor, Švýcarsko, Rakousko, Belgie. Dnes existuje pět destinací, k horským kolům přibyly silniční i zimní varianty a roste komunita lidí, kteří sbírají jednu výzvu za druhou. Jen původní dolomitská trasa měla během pár let přes osm tisíc finisherů.
Rakouská trasa je jedna z nejtěžších
Rakouský Stoneman Taurista, otevřený v roce 2018 jako předposlední, patří zároveň k nejnáročnějším. Na 147 kilometrech nasbíráte přes 4 700 výškových metrů, nejvyšší převýšení ze všech variant, srovnatelné je jen se švýcarskou Glaciarou, jenže Taurista toto převýšení vměstná do kratší vzdálenosti. Zavírá se s koncem září, kvůli tomu, aby cyklisté nerušili zvířata.
Trasa vede krajinou salcburského Pongau. Checkpointy Rossbrand, Seekarscharte a Penkkopf leží na hřebenech. Cestou je i vodopád u Obertauern. Startovních míst je několik: Flachau, Radstadt, Altenmarkt nebo Obertauern.
Podobně, i když nejde přímo o Stonemana, funguje i další salcburská trasa, Königstour Bike – třídenní okruh kolem masivu Hochkönig s osmi checkpointy, kde se dá část stoupání vynechat lanovkou.
Jedna trasa Stonemana vede i přes naše území. Stoneman Miriquidi z roku 2014 spojuje devět nejvyšších vrcholů německé a české části Krušných hor, tři z nich leží u nás: Blatenský vrch, Plešivec a Klínovec. Startuje a končí v německém Oberwiesenthalu, nejvýše položeném městě Německa, a jméno Miriquidi odkazuje ke středověkému označení Krušných hor, tedy k temnému hvozdu. Do roku 2023 se na trasu oficiálně přihlásilo skoro 40 tisíc jezdců.
Stoneman
Zakladatel: Roland Stauder, jihotyrolský bývalý proficyklista
Princip: pevná trasa, checkpointy, limit 1–3 dny (zlato / stříbro / bronz), zápis mezi finishery a ručně vyráběná trofej s kamenem z místní horniny
Kde se jezdí: Dolomiti (originál), Miriquidi (Německo a Krušné hory, 2014), Glaciara (Švýcarsko, 2017), Taurista (Rakousko, 2018), Arduenna (Belgie, 2020); k MTB přibyly silniční a zimní varianty
Rakousko – Stoneman Taurista: Salcbursko, 147 km, přes 4 700 m převýšení (nejvyšší), checkpointy Rossbrand, Seekarscharte, Penkkopf; sezóna červen–září
Česko – Stoneman Miriquidi vede i přes část Krušných hor, 162 km, cca 4 400 m převýšení, 9 vrcholů na obou stranách hranice; sezona zhruba od konce dubna do konce října