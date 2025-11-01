Konečně robot, co uklidí dům. Kupují ho i Češi, má ale háček: řídí ho cizí člověk na dálku
Robot Neo slibuje revoluci v domácnostech. Zatím se však stává spíš hvězdou virálních memů než bezchybným parťákem do domu.
Představte si domácího pomocníka, který za vás uklidí, zalije květiny a bez reptání obstará všechny drobné domácí práce, do nichž se vám po dlouhém dni nechce. Přesně to slibuje humanoidní robot Neo od společnosti 1X. Jenže za pohodlí se v tomto případě platí nejen penězi.
Jeho tělo pokrývá hladký materiál ve třech barevných provedeních připomínající žebrovaný svetr a oválná hlava se dvěma tmavými čočkami místo očí zcela postrádá obličejové rysy. Výsledkem je podivuhodná kombinace, něco mezi elegantním gadgetem a hadrovou panenkou z budoucnosti.
Robot je vybaven čtyřmi mikrofony, třemi reproduktory a dvěma 8megapixelovými kamerami, díky nimž dokáže slyšet, mluvit i vidět. O pohyb se stará sada výkonných motorů fungujících jako svaly a šlachy. Jeho ruce mají 22 pohybových kloubů a údajně zvládnou jemné i složitější úchopy. Podle výrobce je Neo natolik silný, že dokáže zvednout věci vážící až 70 kilogramů a unést náklad do 25 kilogramů.
Robot by se měl dostat na trh už příští rok za cenu kolem 20 tisíc dolarů, tedy zhruba 418 tisíc korun. Kdo by si takovou investici nemohl dovolit najednou, může zvolit pronájem za 499 dolarů měsíčně, což je přibližně 10 tisíc korun. Zájem projevují už i Češi. Svou předobjednávkou se na LinkedInu pochlubil například Filip Molčan, zakladatel softwarové společnosti Good Sailors. „Posouváme se do té budoucnosti nějak rychle! Objednáno, jsem zvědav, co se bude dít,“ napsal.
Podle společnosti 1X stojí za vznikem robota touha dopřát lidem více času na to, co je pro ně skutečně důležité. Uživatelé budou moci robotovi zadávat úkoly prostřednictvím mobilní aplikace nebo jednoduše hlasem. Příkazy mohou být konkrétní, třeba „vyndej nádobí z myčky“, nebo obecnější jako „ukliď předsíň“. Jenže tady přichází problém: Neo zatím není schopen fungovat zcela samostatně.
Aby zvládl složitější úkoly, má zabudovaný takzvaný Expert Mode, režim, ve kterém ho na dálku ovládá člověk z týmu 1X. Operátor s nasazeným VR headsetem a dvěma drobnými bezdrátovými ovladači sleduje dění v domácnosti skrze robotovy oči a krok za krokem mu pomáhá plnit zadané úkoly, ať už jde o praní, vyklízení myčky nebo skládání prádla.
Jinými slovy si můžete pořídit robota, který sice pomůže s úklidem, ale zároveň otevře cizímu člověku dveře do vašeho soukromí. Aby mohl Neo správně fungovat a „učit se“ nové situace, musí navíc minimálně jeho první majitelé počítat s tím, že se část jejich života promění v data.
Společnost 1X plánuje z prvních prodaných kusů sbírat širokou škálu informací, které mají pomoci zlepšit chování robotů v různých prostředích. Na základě těchto dat se budou roboti postupně učit a zdokonalovat, což by jim v budoucnu mohlo umožnit fungovat autonomně.
Technologická společnost budoucí uživatele ujišťuje, že si budou moci sami nastavit časové okno, kdy bude vzdálený operátor k dispozici, a rovněž definovat „zakázané zóny“, tedy prostory, kam robot (a tím ani operátor) nesmí vstoupit.
Robota už otestovali i první recenzenti. Mezi nimi technologická novinářka deníku The Wall Street Journal Joanna Stern, která se svým týmem natočila video s některými nepříliš povzbudivými ukázkami z praxe. Je tak třeba vidět, kolik času robotovi zabraly i jednoduché činnosti, například pět minut se nejistě potýkal s ukládáním skleniček do myčky. V řadě situací musel zasáhnout vzdálený operátor, který robota navedl. Výrobce nicméně tvrdí, že do uvedení na trh budou tyto nedostatky odstraněny.
Z robůtka tak sice možná nebude hned bezchybný domácí parťák, do historie internetu se ale už bezpochyby zapsal. Sociální sítě zaplavily stovky obrázků zachycujících Nea v nejrůznějších komických situacích. Vtipálci například spekulují nad tím, jak by si robot poradil v okamžiku, kdy by jeho majitel zapomněl zaplatit předplatné nebo se rozhodl vyměnit ho za novější model.