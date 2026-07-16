ČD dosáhly na nejlepší rating v historii. Zájem o dluhopisy byl čtyřnásobný, říká generální ředitel Krapinec
České dráhy zlepšily hospodaření o 46 % a v osobní dopravě hlásí zisk 2,4 miliardy. Výsledky teď přetaví do masivní obměny flotily.
Když národní železniční dopravce na jaře 2026 emitoval eurobondy v objemu 500 milionů eur, vyvolal tím mimořádný přetlak poptávky. Zájem evropských finančních institucí na vrcholu přesáhl 1,8 miliardy eur. „Celková poptávka tak téměř čtyřnásobně převýšila nabízený objem, což u státních firem z regionu střední a východní Evropy nebývá zvykem,“ říká k tomu generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.
Do emise se nakonec aktivně zapojilo zhruba 150 investorů z celé Evropy. Geograficky dominovali především partneři z německy mluvících zemí, silné zastoupení měla také střední Evropa a Velká Británie. Z hlediska struktury šlo o vysoce bonitní institucionální základnu – největší podíl tvořili zkušení správci aktiv, které následovaly komerční banky, pojišťovny a penzijní fondy.
Konkrétní jména podléhají obchodnímu tajemství. Podle Michala Krapince však takto silná odezva trhu umožnila společnosti dosáhnout historicky nejnižšího tzv. kreditního spreadu, tedy rizikové přirážky, jakou kdy na eurobondovém trhu – tedy na prestižním mezinárodním trhu, kde firmy získávají kapitál vydáváním dluhopisů v cizí měně pro globální investory – měla.
Loni provoz vlaků vykazoval nejvyšší přesnost za poslední dekádu.
Podle šéfa Drah byl sázkou na jistotu i výběr investorů. „V tuhle chvíli cílíme jednoznačně na institucionální investory. Eurobond v objemu 500 milionů eur je nástroj, který dává smysl hlavně pro banky, pojišťovny a investiční fondy, a přesně tam jsme se trefili,“ vysvětluje Krapinec. Drobný retail sice management do budoucna teoreticky nevylučuje, ale nechce z dluhopisů dělat produkt pro běžné spoření. Prioritou zůstává financování velkých investic do vlaků a infrastruktury za co nejlepších podmínek, což dnes umí nejlépe právě institucionální trh.
Mimořádný zájem na finančních trzích ale podle generálního ředitele nepřišel sám od sebe. Stojí za ním zlepšení vnitřní ekonomiky podniku, jehož hospodaření meziročně vyskočilo o 46 %.
V osobní dopravě dosáhly České dráhy loni zisku 2,4 miliardy korun a přepravily 168 milionů cestujících. „Růst ziskovosti se přitom nijak negativně nepodepsal na spolehlivosti služeb pro zákazníky. Naopak loni provoz vlaků vykazoval nejvyšší přesnost za poslední dekádu,“ říká Michal Krapinec s tím, že přes 88 procent všech vlaků jelo včas.
„Je důležité říct, že nejde o jednorázový výsledek, ale o kombinaci návratu poptávky a dlouhodobých kroků, které jsme dělali v minulých letech,“ zdůrazňuje Michal Krapinec. „Zároveň dokážeme zlepšovat hospodářské výsledky v době, kdy masivně investujeme. To je pro mě klíčové sdělení i směrem k investorům,“ dodává s tím, že ekonomickou stabilitu potvrdila také mezinárodní agentura Moody’s, která společnosti udělila investiční známku Baa1. Jedná se o vůbec nejlepší rating v historii Českých drah.
18 kilometrů nových vlaků
Vedení společnosti zároveň uvádí, že získané prostředky neslouží k financování běžného provozu, ale výhradně pro dlouhodobý rozvoj. „Výsledky této strategie jsou vidět přímo na kolejích, kde právě probíhá největší obměna vozového parku v historii Českých drah,“ poukazuje Michal Krapinec. Pokud by se všechny nově pořízené vlaky a lokomotivy postavily těsně za sebe, vytvořily by nepřerušenou soupravu dlouhou téměř 18 kilometrů.
Flotilu v posledních letech posílily desítky moderních jednotek RegioPanter a RegioFox na regionálních tratích, na severu Moravy už jezdí čtyři bateriové vlaky a dálkovou dopravu výrazně posílily soupravy ComfortJet. Těch má dopravce aktuálně k dispozici rovných dvacet a nasazuje je nejen k sousedům, ale nově až do Dánska. Do budoucna se počítá s dalšími investicemi v řádu desítek miliard korun. Většina z nich bude směřovat primárně do nových elektrických a bateriových jednotek pro regionální dopravu a do další obnovy dálkové flotily.
Právě probíhá největší obměna vozového parku v historii Českých drah.
Rostoucí význam přikládají České dráhy také příměstské dopravě. Tomu odpovídá i jejich účast v soutěži EMU 400 pro Prahu a Středočeský kraj, kde po otevření obálek podaly nejlepší nabídku. „Výsledek potvrzuje, že naše zkušenosti s příměstskou a regionální dopravou dokážeme proměnit v kvalitní a dlouhodobě udržitelné řešení pro cestující i objednatele,“ říká Michal Krapinec. Historicky největší soutěž na dopravce u nás přitom stále pokračuje a o vítězi zatím není definitivně rozhodnuto.
Spolu s obnovou vozového parku České dráhy do roku 2031 nasměrují miliardy korun čistě do rozvoje servisního zázemí. V současné době probíhá masivní modernizace a výstavba dep v Olomouci, Chebu, Brně, České Třebové a Hradci Králové.
Železniční trh za poslední roky prošel rychlou proměnou a stal se vysoce konkurenčním prostředím. „Jednotlivé kraje i ministerstvo dopravy hledají silného partnera, který zvládne masivní investice, vysokou kvalitu a přinese dlouhodobou stabilitu – což je parketa, kde mají České dráhy díky svému rozsahu, unikátnímu know-how a finančnímu zázemí jasnou výhodu,“ říká Michal Krapinec.
Budoucí byznysový úspěch proto podle jeho slov management staví na třech provázaných oblastech. „Největší potenciál vidím v kombinaci tří věcí – silné pozice v regionech, příměstské dopravy kolem velkých měst a dálkové dopravy s přesahem za hranice,“ popisuje strategii.