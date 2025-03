Čech dostal Bolt do Dubaje nebo Egypta. Bez konexí to nejde, pomohli nám i influenceři pro řidiče, říká

Uložit 0

„Vlastně to byla úplná náhoda,“ vzpomíná na své profesní začátky Eduard Suchánek. Před osmi lety sháněl brigádu, když na něj na Facebooku vyskočila reklama na práci pro Bolt. „V té době to byla malá firma o 50 lidech. Byli jsme spíš takový startup a já nevěděl, jestli nakonec vůbec uspějeme.“

Dnes jednatřicetiletý Suchánek prošel od té doby v Boltu několika pozicemi a postupně se stal i generálním manažerem pro Slovensko. Teď už má na starosti expanzi firmy do dalších zemí. Pod jeho vedením tak Bolt vstoupil hned do několika oblastí severní Afriky a Blízkého východu, například Dubaje nebo Egypta.

Zatímco v západní Evropě nebo Česku existují jasně stanovené postupy pro získání podnikatelského oprávnění, v arabském světě tomu tak není. Klíčové je zde budování široké sítě kontaktů. „Může se stát, že splníme všechny podmínky, ale stejně nás tam nepustí, protože bez konexí neuspějete. Pokud nemáte vynikající vztahy se správnými lidmi, můžete na povolení čekat dlouhé měsíce bez jistoty, že jej obdržíte,“ říká Suchánek.

Tráví proto hodně času na cestách, aby se seznamoval s vysoce postavenými politiky a významnými podnikateli. „To však neznamená, že bych někam přijel jako zástupce soukromé evropské firmy a hned si vyžádal audienci u tamního ministra dopravy. Tak to prostě nefunguje,“ připomíná.

Za Boltem ovšem stojí estonská vláda, která domácí firmy i startupy intenzivně podporuje. „Často nás proto pozvou do nějaké ministerské delegace při návštěvě daného regionu. Estonci jsou prostě velmi hrdí na to, co z jejich země pochází. Ne nadarmo se říká, že je to startupová meka,“ doplňuje Suchánek.

V Dubaji se po navázání kontaktů Bolt spojil s jednou z největších taxislužeb v regionu, společností Dubai Taxi Corporation. „Tahle spolupráce výrazně urychlila náš rozjezd, po měsíci a půl od spuštění jsme tam dosáhli milionu jízd.“

Dalším specifikem, na které Suchánek v této oblasti narazil, jsou poměrně přísné cenové regulace. „V Dubaji musí být naše služby nejméně o 30 procent dražší než běžné taxíky, což nás značně limituje. Slevy pak můžeme poskytovat jen na omezený počet jízd,“ říká.

Naopak vstup do severní Afriky je podle něj z regulačního hlediska jednodušší než v případě Blízkého východu. A to i v případě Egypta, který je extrémně konkurenčním trhem, působí tam už Uber, dubajský Careem, americký InDrive a čínské Didi. Bolt tam teď operuje v Káhiře a brzy plánuje vstup do dalších velkých měst.

S expanzí v Egyptě pomáhají influenceři – a to ne ledajací. „Mají tam influencery, kteří se specializují přímo na řidiče. Tahle spolupráce se nám velmi osvědčila. Na Instagramu, YouTubu nebo TikToku propagovali naši službu a přihlášky nových řidičů se jen hrnuly,“ usmívá se Suchánek.

Negativní reakce ze strany klasických taxikářů prý v tomto regionu nezaznamenal. Naopak zdůrazňuje, že v arabských zemích se řidiči shánějí snadněji než v Evropě. „U nás se musíme prát v podstatě o každého z nich. V tomto ohledu je expanze do arabského světa rozhodně jednodušší,“ tvrdí.

Arabsky se zatím Suchánek neučí, byť v Egyptě, Spojených arabských emirátech a dalších státech regionu tráví poměrně hodně času – před samotným spuštěním služby i několik týdnů v kuse. „Nicméně o tom přemýšlím. V Dubaji mluví všichni perfektně anglicky, v severní Africe už je to horší. Občas se objeví jazyková bariéra.“

A co bude dál? Suchánek se chce zaměřit i na další země regionu – Bolt zatím nepůsobí například v Maroku, Alžírsku, Ománu, Jordánsku, Izraeli, Turecku či Kataru. „V tuto chvíli nedokážu říct, které země budou další na řadě. Na Blízkém východě mi však dávají smysl všechny,“ uzavírá.