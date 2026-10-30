Vyměnil sen v Las Vegas za sklad v Hostivaři. Jeho roboti mají mít unikátní schopnost jako lidé
Místo akrobacie učí roboty jemnému stisku. Dvojice zakladatelů spojila svoje zkušenosti z natáčení v Hollywoodu i z vývoje softwaru pro kasina.
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V Las Vegas měl dům a dobře placenou práci v technologickém korporátu. Přesto Kamil Dušejovský vyměnil americký sen, jak to s nadsázkou popsal, za pronajatý sklad v pražské Hostivaři, kde s parťákem Brianem Walkerem vyvíjejí roboty. Nechtějí přitom, aby stroje jejich startupu Revel Robotics tancovaly nebo dělaly salta. Mají zvládnout práci rukama, na kterou ve fabrikách chybí lidé a kterou běžní roboti zatím nezvládají. „V Evropě bychom se v tomto oboru chtěli stát lídry trhu,“ říká pro CzechCrunch.
Dušejovský do Států odjel v jednadvaceti letech z druhého ročníku na pražském Matfyzu původně jen na léto jako plavčík. Zůstal ale dvanáct let, oženil se, vyzkoušel si třeba pořadatelství galavečerů v boxu, vybudoval si statisícové publikum na YouTube jako fitness influencer a na Nevadské univerzitě vystudoval počítačové vědy.
V Las Vegas pak dostal skvěle placenou práci, v níž vyvíjel software pro kasina. Se svým týmem dával do výherních automatů kamery a stavěl AI modely, které rozpoznávaly obličeje hráčů i jejich emoce. Poznávaly, jestli je hráč šťastný, nebo frustrovaný, aby mu kasino mohlo včas nabídnout hotelový pokoj či večeři zdarma. Jenže svět velkých firem a regulací ho začal ubíjet. „Měl jsem dobré peníze, žil jsem si svůj americký sen. Každý den jsem ale chodil do práce a při představě, že se za deset let posunu z jedné kóje jen do kanceláře hned vedle, mi ta cesta připadala smutná,“ vzpomíná Dušejovský.
Zatímco Dušejovský ladil kasinový software, jeho kamarád Brian Walker přišel k robotům z úplně jiného světa. Téměř dvacet let pracoval u filmu jako asistent režie na velkých hollywoodských produkcích, kde měl na starosti harmonogram, štáb i bezpečnost na place. „Pro podnikání je to ta nejlepší škola, protože ve filmu skoro neexistuje ‚to nejde‘,“ říká Walker. U projektů jako Avatar nebo Rogue One: Star Wars Story pomáhal navrhovat systémy virtuální produkce a snímání pohybu herců, což byla zkušenost, která se stala jedním ze základů pozdější robotické firmy.
Před lety navíc v Los Angeles založil společnost na přesné CNC obrábění pro letecký a kosmický průmysl. A v srpnu 2025 zavolal Dušejovskému, se kterým se dříve seznámil na lyžích, že už nazrál čas na založení společné firmy. O deset dní později byl Revel na světě.
Rozhodnutí vrhnout se do vlastního byznysu nestálo na náhodném nápadu, ale na dlouhodobé fascinaci pokrokem. Dvojice zakladatelů sledovala, jak se svět kolem nich mění před očima, a to od AI přes samořídící auta až po rakety od SpaceX. Chtěli být součástí pokroku v oblasti moderních technologií, a tak padla volba právě na robotiku. „Existovala šance naskočit do oboru ještě předtím, než bude totálním mainstreamem jako teď AI,“ vysvětluje Dušejovský.
Oba přitom museli čelit zásadní překážce: ani jeden z nich nebyl vystudovaný robotik. Zkušenostem navzdory se řídili přístupem jakéhosi amerického optimismu. „Je to jako slova Elona Muska. Říkal, že potřebují vyrábět čipy, i když zatím nemá tušení, jak se dělají. Nevěděl ani, jak dělat auta nebo rakety, a prostě si řekl: Na to přijdeme. A to je celý můj život. Nikdy jsem neměl formální vzdělání na nic z toho, co jsem úspěšně dělal. Vždycky skočím do vody a věřím, že na to cestou přijdeme,“ líčí Walker.
Aby do složitého oboru pronikli co nejrychleji, rozhodli se pro jednoduchou taktiku. Neměli v branži žádné vazby, a tak zkrátka zkoušeli psát úplně všem a zkoušeli nejrůznější kontakty na LinkedInu. Nakonec uspěli u zástupce technologického giganta Nvidia, který měl na starosti propagaci jejich simulační platformy. Nabídli mu spojení sil a nápad vyšel. Nvidia startup zviditelnila ve svém živém vysílání a zakladatelé tak měli lehčí cestu k talentovaným uchazečům o práci.
Původně chtěli vybudovat čistě americkou firmu a měsíce jednali s tamními fondy. Letos na jaře se ale Brian Walker propojil s Ondřejem Lipoldem z Tensor Ventures. Tím přišel zásadní zvrat. Zatímco dosud zakladatelé investovali do firmy výhradně své peníze, díky fondu se jim otevřely další dveře. S vybraným kapitálem v pre-seed kole ve výši pěti milionů dolarů (v přepočtu více než 100 milionů korun) přišlo i rozhodnutí o přesunu do Evropy.
To nejdříve přineslo úsměvné provizorium. Zakotvili v Hradci Králové v domě, ve kterém na konci léta žilo a pracovalo dvacet lidí najednou. „Bylo to i nebezpečné. Měli jsme robota, který se nám hýbe uprostřed místnosti, a vedle něj lidi normálně pracovali s počítačem,“ směje se Dušejovský. Když se přestěhovali do Prahy, pronajali si v Hostivaři sklad o rozloze dva tisíce metrů čtverečních a přebudovali ho na kanceláře i testovací halu. Ne všechno ale bylo v Evropě růžové.
„V Americe založíte firmu, zaregistrujete se kvůli daním, máte účet a za dva dny fungujete a nabíráte lidi. Tady jen přihlášení na daně trvá 28 dní. Byla to překážka za překážkou. V Česku lidi často začnou přemýšlet, proč něco nejde. Že na to potřebujete povolení, peníze a cokoliv dalšího. My jsme si z Ameriky přinesli přístup, kde řešíme, jak to uděláme, a ne proč to nejde,“ vysvětluje.
Revel se tak i s těmito problémy vypořádal a nyní vyvíjí humanoidní roboty zaměřené na simulování lidské zručnosti a citu v rukou. Zatímco na trhu často vznikají humanoidi, kteří umí chodit, nosit těžké krabice nebo dělat salta, u jemné manuální práce narážejí. Stroj totiž například z výukových videí nepozná, jakou silou má předmět stisknout nebo jak pevně uchopit křehkou součástku.
V Revelu z toho udělali svou nejsilnější zbraň a vyvinuli rukáv, který slouží jako sběrné zařízení dat. Nasadí si ho lidský pracovník na předloktí a přístroj při běžné činnosti pomocí kamer, pohybových senzorů a elektrod nesnímá jen pohyb ruky v prostoru. Čte taky přímo elektrické signály, které mozek vysílá do svalů. Umělá inteligence díky tomu přesně ví, jakou sílu člověk vyvíjí a co se chystá udělat ještě předtím, než se ruka dotkne předmětu.
Podle Revelu je právě v tom díra na trhu: ve fabrikách po celé Evropě chybějí lidé na stereotypní a těžkou práci u CNC strojů. „Někteří zákazníci v oboru jsou zoufalí a potřebují hned pomoci. V Evropě chybí přes čtyři miliony pracovníků ve výrobě a do pár let to bude osm milionů. Výrobci nám sami říkají, že část továrny vyhradí jen pro nás, ať přijdeme testovat,“ tvrdí Walker.
S Dušejovským tak během několika let chce z Revelu vytvořit evropského lídra v oboru, který se vyrovná největším americkým hráčům, a později expandovat zpět do Států. „První prodeje robotů plánujeme na začátek roku 2027,“ uzavírá Dušejovský.