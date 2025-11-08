Centrum Modřan čekají velké změny. Zmizí Prior, revitalizace se dočká i Sofijské náměstí
Na náměstí vznikne přírodní hřiště, pergola i nový vodní prvek. Na místě Prioru pak vyroste komplex s byty, obchody a službami.
Pražské Sofijské náměstí bylo dříve zanedbanou částí města, byť se nachází v centru Modřan. Jednu dobu se dokonce uvažovalo o tom, že by na místě zdejšího obchodního domu Prior vyrostla nová radnice Prahy 11, z plánů ale nakonec sešlo. Teď se parková část náměstí konečně dočká revitalizace, která počítá s novým vodním prvkem, pergolou i přírodním hřištěm. A k zemi půjde i Prior, na jehož místě má vzniknout moderní polyfunkční komplex Galerie Modřany.
„Nový objekt nabídne moderní byty, prostory pro obchody a služby, včetně supermarketu, pobočky České pošty a menšího food courtu s restaurací nebo kavárnou. Jedná se také s potenciálními zájemci o ordinace a zdravotní služby. Cílem je vytvořit přirozené sousedské centrum, které nabídne kvalitní zázemí pro každodenní život,“ říká místostarosta Prahy 12 Petr Šula.
Veřejnému prostoru má pomoci rovněž revitalizace náměstí. Návrh studia Perspektiv pracuje s několika navzájem propojenými zónami, které reflektují různé způsoby využití prostoru – od nástupní plochy u autobusové zastávky přes parkovou část pro klidný odpočinek až po prostor s herními prvky a místem pro kulturní a komunitní akce. Díky tomu tak náměstí bude moci hostit i trhy, výstavy či koncerty.