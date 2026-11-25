Češi by od chytré domácnosti chtěli šetřit energie. Venkovní stínění, které to umí, ale většina ovládá ručně
Venkovní stínění má doma čtvrtina Čechů, víc než polovina z nich vnímá úsporu energie. Průzkum pro Somfy ukázal, jak lidé o chytré domácnosti uvažují.
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Venkovní stínění ovládá ručně skoro sedm z deseti Čechů, kteří ho doma mají. Systém, který si rolety řídí sám podle slunce a teploty, mají jen čtyři lidi ze sta. Přitom od chytré domácnosti chtějí právě to, aby jim šetřila energie. Naopak třeba takového hlasového asistenta by chtělo jen 8 procent dotázaných.
Ukázal to průzkum Somfy, francouzské firmy, která v Česku působí už 30 let. Začínala pohony pro předokenní rolety, dnes dělá motorizaci a ovládání rolet, žaluzií, garážových vrat a bran pro rodinné domy, byty i kanceláře. Tvoří ale i centrální jednotky pro chytré domácnosti. Má přes 2 000 patentů a tým 500 inženýrů, všechny produkty přitom vyrábí ve Francii. „My jsme přesvědčeni, že budoucnost bydlení je v tom, aby domácnost reagovala chytře a včas, tedy stínila a regulovala teplo dříve, než překročí únosnou mez, místo aby ho až následně a za vyšší náklady z bytu složitě odstraňovala,“ říká Ondřej Holan ze Somfy.
Stínění přitom nepracuje jen v létě, ale i v zimě, kdy se topí. Venkovní stínění v zimě pomáhá držet teplo uvnitř a ve slunečných dnech využívat solární zisky. Podle firmy může správné řízení stínění snížit náklady na vytápění o 10 až 30 procent.
Přitom právě topení je téma, které Čechy zajímá: chytré vytápění a termostaty by jako první prvek chytré domácnosti pořídilo 18,9 procenta lidí, hned po správě energií. Stínění je k nim logický doplněk, protože se dá s vytápěním propojit v jedné centrální jednotce. Vliv stínění na energetickou bilanci je měřitelný nejen u jednotlivých domů, ale i na celých trzích. Podle společnosti Somfy studie ES-SO ukazují, že správné řízení rolet a žaluzií může snížit potřebu vytápění až o 15 % v severní Evropě, 17 % ve střední Evropě a 41 % v jižní Evropě.
Na jaře stínění reaguje na proměnlivé počasí a výkyvy mezi ránem a odpolednem, na podzim podporuje tepelnou pohodu, světelný komfort a soukromí v kratších a chladnějších dnech. V zimních měsících se rolety ráno otevřou zhruba hodinu po východu slunce, aby dovnitř pustily přirozené teplo, a po setmění se zavřou, aby dům nevychladl. Časy systém doporučí podle orientace oken a uživatel je může změnit. Pokud čidla zjistí, že slunce místnost vyhřálo, centrála navíc sníží výkon vytápění.
Pro mnoho domácností představují velkou položku náklady za energie, které byly dříve spojovány především s topením.
V létě je to naopak. Stínění zachytí sluneční energii ještě před dopadem na sklo, omezuje přehřívání a potřebu chlazení. „Smysluplně provedeným stíněním lze snížit teplotu v interiéru až o 7 stupňů,“ říká Jan Hrnčíř, produktový marketing manažer Somfy.
Ruční ovládání má přitom slabinu. Podle simulací Somfy ruční stínění jen zřídka dosáhne svého teoretického potenciálu, protože chování lidí kolísá. Každá strana domu navíc potřebuje něco jiného: východní okna se zastiňují ráno, jižní před polednem, západní kolem druhé odpoledne a severní skoro vůbec. Automatika to dělá sama podle slunce a teploty.
Aspoň občas cítí doma nepohodlí kvůli horku 64,4 procenta lidí, nejčastěji v bytových domech velkých měst a v nájmech. Reagují jednoduše: v noci větrají a zatahují vnitřní žaluzie nebo závěsy. Klimatizaci má doma 9,6 procenta lidí. Špatné domy to přitom nejsou, za dobře izolované je považuje 68,1 procenta lidí. „Průzkum jasně ukazuje, že přehřívání domácností během letních veder už v posledních letech není pouze okrajový problém, ale běžná realita velké části českých domácností,“ říká Lukáš Borovský, ředitel Somfy CZ.
Opatření proti horku ale plánuje jen 21,9 procenta lidí a nejčastější překážkou venkovního stínění je cena nebo pocit, že ho nepotřebují. „Na průzkumu je zajímavé, že problém s letním horkem lidé reálně zažívají, ale investici do ochrany před ním často odkládají,“ říká Holan.
„Dobře nastavená preventivní opatření přehřátí domácnosti nejsou luxus, ale praktické řešení, které pomáhá chránit komfort bydlení a snižovat potřebu aktivního chlazení. Tím se totiž následně snižují i finanční náklady,“ říká Borovský.
Víc lidí bude muset řešit energie i kvůli regulaci. Evropská směrnice EPBD a nové energetické třídy A až G dělají z aktivního řízení energie v budovách stále důležitější téma. Přitom je 75 procent budov v EU energeticky neúčinných a většina z nich bude stát i v roce 2050. Stínění je součástí zhruba 38 procent nových českých budov, v Polsku je jím vybaveno jen asi 10 procent. Za Francií, kde ho mají tři ze čtyř novostaveb, ale zaostáváme.
Venkovní stínění má doma čtvrtina Čechů a úsporu energie pozoruje 52,6 procenta z nich. „Pro mnoho domácností představují velkou položku náklady za energie, které byly dříve spojovány především s topením. Letní vedra ale tyto náklady pomalu zvyšují klimatizováním domácností,“ říká Borovský.
Automatizace a chytrá domácnost jsou přirozené pokračování. Centrální jednotka TaHoma switch spojuje stínění, osvětlení, vytápění a zabezpečení. Sama čte data ze slunečních a teplotních čidel a podle scénářů, které si uživatel nastaví, upravuje polohu rolet nebo žaluzií. V zimě tak pomáhá omezit tepelné ztráty, v létě přehřívání. Je to navíc takzvaný otevřený systém, který spolupracuje s více než 300 typy produktů, třeba od Philips Hue, Veluxu nebo Danfossu.