Češi, krypto a 40 miliard pro investice. Nic takového zatím ještě nikdo nepostavil, říká šéf RockawayX
Viktor Fischer vysvětluje, jak akvizice newyorského fondu doplnila investiční skládačku jeho skupiny RockawayX specializující se na digitální aktiva.
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Před osmi lety takový byznys ještě postavit nešlo, protože by reálně nebylo do čeho investovat. Viktor Fischer ovšem už tehdy předvídal, že příležitostí na trhu s digitálními aktivy v čele s kryptoměnami či blockchainovými projekty bude jen a jen přibývat. Nyní akvizicí newyorského hedge fondu jím vedená skupina RockawayX přidává poslední dílek do skládačky, aby pokryla celý investiční cyklus. „Teď máme kompletní portfolio, nikdo na světě zatím nic takového nepostavil,“ říká pro CzechCrunch zakladatel RockawayX Viktor Fischer.
Osmačtyřicetiletý muž, který patří k předním tuzemským odborníkům na digitální aktiva, svou vizi v této oblasti dlouhodobě přirovnává k americkému investičnímu gigantovi Citadel. Ten patří mezi nejvlivnější hráče na globálních finančních trzích a spravuje kolem 70 miliard dolarů. „Moje vize vždy byla udělat takový Citadel na digitální aktiva a být v nich nejlepší a největší světový investiční manažer,“ říká Fischer. Jeho RockawayX aktuálně spravuje necelé dvě miliardy dolarů, což je v přepočtu necelých 40 miliard korun, a plánuje dál růst.
Jak se vyvíjel celý trh, zvětšovalo se i RockawayX, které Viktor Fischer rozjel v roce 2018 v podhoubí skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, dnes je to plně nezávislá struktura. Postupně se přidávaly nové strategie, přičemž ta poslední, čtvrtá, se nyní zrcadlí v akvizici hedge fondu Relayer Capital. Za něj RockawayX podle informací CzechCrunche zaplatilo řádově střední až vyšší jednotky milionů dolarů a po dokončení transakce ho přejmenuje na RockawayX Liquid Opportunities Fund. Povede ho i nadále jeho zakladatel Austin Barack.
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V praxi to znamená, že RockawayX dokáže doprovázet blockchainovou firmu celým jejím životním cyklem. Zakladatelům nejdřív dá počáteční kapitál z venture kapitálového fondu, pak jim z tržně neutrálního fondu půjčí peníze na rozjezd, a nově je může podpořit i ve chvíli, kdy už mají na burze obchodovaný token nebo akcie. Podle Fischera dnes takto kompletní portfolio fondů napříč různými profily rizika a výnosu v rámci digitálních aktiv jiná skupina nedokáže investorům nabídnout.
Samotná velikost RockawayX se skládá ze dvou částí. Přes čtyři investiční strategie – venture fondy, tržně neutrální fond, takzvané vaulty přímo na blockchainu a nyní hedgeový fond – spravuje zhruba 1,1 miliardy dolarů (přes 22 miliard korun). Druhou nohou je vlastní technologická platforma. Aby RockawayX generovalo výnos, provozuje po světě sedm datových center s vlastním stakingem a RPC servery, na kterých má podle Fischera dalších zhruba 700 milionů dolarů (přes 14 miliard korun) v aktivech svěřených jeho infrastruktuře.
Část prostředků do RockawayX, které má šedesát zaměstnanců a kanceláře v Praze, Londýně, New Yorku a Dubaji, míří i z fondů skupiny Rockaway Capital, většinu už dnes ale zajišťují další externí investoři. Jednotlivé strategie pro postupný rozvoj celé skupiny přitom Viktor Fischer a spol. skládali postupně podle toho, jak dozrával trh.
V roce 2018 se dalo investovat prakticky jen do projektů v raných fázích, protože Solana nebo projekty kolem Etherea teprve vznikaly. V dalším cyklu kolem roku 2022 začaly vznikat DeFi (decentralizované finance) protokoly a jejich zakladatelé chtěli vedle venture kapitálových injekcí také úvěry, aby naškálovali objem prostředků ve svých protokolech. Na to RockawayX spustil tržně neutrální fond.
Poslední fáze je podle Fischera dána tím, že na blockchainu už běží aplikace s reálnými tržbami – stablecoiny, burzy jako Hyperliquid nebo sázkové platformy Shuffle a Stake.com. „A když už máte aplikace, které generují tržby, potřebujete fond, který investuje v pozdějších fázích. Výhoda blockchainu je, že většina těchto firem má token, přes které lze snadno investovat,“ vysvětluje.
Přesně na tenhle typ příležitostí míří nově koupený fond. Je otevřený i externím kvalifikovaným investorům a uplatňuje takzvanou long-biased strategii, tedy strategii s převahou nákupních pozic, kterými hledá podhodnocené likvidní tokeny a akcie firem navázaných na blockchain. Pracuje ale i s pozicemi, na kterých se vydělává při poklesu ceny, a s párovými obchody. RockawayX tím zároveň posiluje pozici ve Spojených státech.
„K přidávání nových strategií jsme vždy přistupovali disciplinovaně. Rozšiřujeme se jen tehdy, když máme správné lidi, správný investiční přístup a přesvědčení, že dokážeme dosahovat nadprůměrných výsledků,“ uvádí Fischer. Podle něj na blockchainovém trhu už existují firmy se skutečnými tržbami, které jde analyzovat jako jakoukoliv jinou společnost, trh je ale stále oceňuje nepřesně.
Relayer Capital si letos podle odhadovaných a neauditovaných dat vedl výrazně nad trhem: od začátku roku připsal čistý výnos zhruba 70 procent a o 86 procent tak podle vlastních výpočtů překonal rovnoměrně vyvážený koš složený z bitcoinu, etherea a solany. Výkonnost táhly sázky na dvě témata – umělou inteligenci a nepřetržité obchodování s tokenizovanými reálnými aktivy. Výsledku pomohly pozice v projektech jako Venice AI, Hyperliquid, Grass Network, Pump.fun a Zcash.
Načasování nahrává i celkové oživení trhu. Bitcoin v týdnu do 21. srpna posílil zhruba o dvacet procent, což byl jeho nejsilnější týden za dva a půl roku. Digitálním aktivům pomohla obnovená chuť investorů riskovat i vstřícnější regulatorní prostředí ve Spojených státech, kde úřady SEC (Komise pro cenné papíry a burzy) a CFTC (Komise pro obchodování s komoditními futures) pracují na jasnějších pravidlech.
„Podle mého názoru jsme zaznamenali jasné signály, že blockchainové trhy dosáhly dna,“ říká zakladatel Relayer Capital Austin Barack, který s Fischerem v různých formách investoval několik posledních let. Společně teď chtějí v rámci nového fondu postupně vybrat od investorů zhruba 150 milionů dolarů (tři miliardy korun). Cílem je hrubá výkonnost kolem čtyřiceti procent ročně, tedy dvacet až třicet procent čistého. Investoři mají mít peníze zamčené na rok.
Další kroky RockawayX už teď podle Fischera nebudou o přidávání nových produktů či akvizicích, ale o zvětšování stávajícího portfolia. „Dál hledáme špičkové lidi po celém světě a chceme škálovat prostředky, které máme ve správě,“ uzavírá. I nadále přitom musí řešit také nepříjemnou situaci navázanou na neúspěšnou investici v projektu Solmate, kde by mělo být jasněji o dalším vývoji v následujících týdnech či měsících.