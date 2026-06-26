Miliardová kryptofúze končí otevřenou válkou. Češi obviňují akcionáře z tunelování firmy na burze
Zkrachovalé spojení společností Solmate a RockawayX má dohru. Obě strany na sebe podávají žaloby a vzájemně se obviňují z nekalého jednání.
Měl to být obchod, který na americké burze vytvoří významného kryptoměnového hráče s českou stopou. Místo toho se z rozchodu společností Solmate a RockawayX stala korporátní válka plná obvinění z podvodů a tunelování. Situace vyeskalovala natolik, že na sebe obě strany podaly žaloby. „Připomíná mi to 90. léta v Česku. Členové představenstva začali v podstatě na úkor ostatních akcionářů ředit jejich podíly,“ komentuje pro CzechCrunch dění v americké firmě zakladatel a šéf RockawayX Viktor Fischer.
Příběh odstartoval loni v září, kdy americká společnost Solmate, dříve známá jako Brera Holdings, získala 300 milionů dolarů a začala v rámci svého nového směřování budovat infrastrukturu pro blockchainovou síť Solana. Následně se dohodla na fúzi s kryptodivizí RockawayX, patřící do skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Z obchodu, ve kterém měli Češi získat až desítky milionů akcií Solmate, ale nakonec sešlo.
Začátkem února 2026 obě strany oznámily, že od transakce po vzájemné dohodě odstupují. Podle tehdejšího oficiálního vyjádření přestal deal kvůli změnám na trhu dávat smysl. Osmačtyřicetiletý Viktor Fischer nyní tvrdí, že za krachem propojení obou firem stál vedle ekonomických rozměrů také obrovský kulturní a provozní střet.
„Hned na začátku ledna už bylo jasné, že nefungujeme dobře jako tým. Moji lidé mi říkali, že nás zpomalují. Vedení Solmate jsem řekl, že nemáme vzájemnou kompatibilitu a musíme to řešit,“ vzpomíná Fischer. Tehdy prý předestřel dvě možnosti: buď převezme řízení celé spojené firmy on, nebo se fúze ruší. Solmate si po dvou dnech vybralo druhou možnost a obě strany se rozešly.
Jak se zrodilo spojenectví Solmate a RockawayX
Celý příběh začal v červnu 2025. Viktor Fischer hledal způsob, jak zpřístupnit kryptoměnu Solana institucionálním investorům z Wall Street. Spojil se s prezidentkou Solana Foundation s tím, že ekosystém potřebují veřejně obchodované společnosti, které v rámci své klíčové obchodní strategie drží ve svých rozvahách velké objemy kryptoměn (tzv. DAT, Digital Asset Treasuries). Nadace mu představila několik firem a volba padla na Solmate.
„Hned se nám to líbilo. Říkali jsme si, že sídlí stejně jako my v Emirátech, dělají do Solany, obchodují se na Nasdaqu a můžeme tak společně pomáhat komunikovat Solanu jako tokenizační platformu pro tradiční investory,“ popisuje Fischer. RockawayX proto ze svého fondu investovalo do Solmate 50 milionů dolarů (zhruba miliardu korun) a Fischer v září 2025 usedl do představenstva jako jeho nevýkonný člen.
Solmate mělo jasnou vizi. Chtělo vybudovat v Emirátech obří stakingové, tradingové a tokenizační centrum, a jelikož mělo RockawayX podobné plány, dávalo smysl se ještě úžeji propojit. „Řekl jsem si, proč stavět dvě firmy? Pojďme je spojit v jednu. V říjnu jsem to navrhl, představenstvu se to líbilo a na začátku prosince jsme podepsali nezávaznou dohodu,“ přibližuje vznik zamýšlené miliardové fúze, která nakonec skončila v troskách.
Klid po oznámení o odstoupení od vzájemné fúze vydržel jen několik měsíců. Otevřený konflikt odstartovaly podle Viktora Fischera kroky zbývajících členů představenstva Solmate, které se postupem času radikálně proměnilo. Zatímco ještě loni na podzim čítalo deset lidí, postupně se zredukovalo na polovinu. „Všichni z různých důvodů i kvůli nespokojenosti odstoupili. Zůstalo pouhých pět členů – tři Izraelci a dva lidé ze Spojených arabských emirátů, kteří nyní firmu plně kontrolují,“ popisuje Fischer.
Sám na svou pozici v představenstvu rezignoval začátkem dubna. Letos odešli také Alberto Libanori, Dan McClory, Arthur Laffer a Marco Santori. Ten působil jako CEO, než ho v květnu nahradil Ron Sade. Ten zároveň od loňského září sedí v současném pětičlenném představenstvu. Ve stejný čas do něj zasedli i Fischerem zmiňovaní Alyazi Almheiri, Keren Maimon a Tariq Alnuaimi. Posledním členem je již delší dobu Erez Simha.
Fischer říká, že rezignoval, když mimo jiné zjistil, že se zbývající vedení začalo zasazovat o uzavírání poradenské smlouvy s entitou, kterou kontrolovali a v jejímž představenstvu současně působili. Smlouva prý přitom stanovovala fixní odměnu ve výši 250 tisíc dolarů (5,3 milionu korun) měsíčně po dobu dvou let, aniž by obsahovala jakékoli měřitelné cíle nebo jasně vymezené výstupy a podmínky plnění.
Vedení Solmate se navíc podle Fischera koncem dubna zabetonovalo mechanismem, který se nazývá „otrávená pilulka“ (tzv. Poison Pill). To by znemožnilo komukoliv vlastnit nad 9,99 procenta akcií a svolat valnou hromadu. Fischer byl ještě spolu s jedním akcionářem podle svých slov jediný, kdo limit pro svolání se svými deseti procenty splňoval.
Přestože šéf RockawayX seděl v představenstvu Solmate od loňského září, říká, že o řadě zmíněných rozhodnutí ostatních členů nevěděl a dozvěděl se o nich až zpětně ze zveřejněných dokumentů pro americkou Komisi pro cenné papíry (SEC). Celé jednání, kdy si podle něj hrstka lidí udělala z veřejně obchodované firmy bankomat, nyní označuje za nezákonné.
Koncem května navíc vedení drasticky naředilo podíly ostatních investorů tím, že si samo vydalo nové akcie představující 27 procent firmy. „Všechno je to dělané jen proto, aby dál kontrolovali firmu a různými způsoby z ní tahali peníze. To je to, co je ilegální. Když jsem to viděl, řekl jsem si, že už toho mám dost a musím to zastavit. A 28. května jsem poslal výzvu ke svolání mimořádné valné hromady,“ říká Fischer.
Tento krok podle šéfa RockawayX spustil okamžitou reakci irské společnosti obchodované na newyorské burze Nasdaq. Solmate podala 4. června u soudu v Delaware žalobu, ve které mimo jiné tvrdí, že česká investiční skupina při prověrce v rámci původně plánované fúze zásadně nadsadila svá finanční data. Zároveň RockawayX viní z pokusu vytáhnout z firmy přibližně 200 milionů dolarů. Fischer tato tvrzení a obvinění odmítá.
„Transakci jsme ukončili v únoru. Solmate v rámci oznámení akcionářům mimo jiné zmínil, že Solmate a RockawayX budou nadále úzce spolupracovat na dosahování společných cílů a že RockawayX zůstává klíčovým partnerem při provozu a rozvoji její Solana infrastruktury. Udělali byste takové vyhlášení pro své akcionáře poté, co se vás někdo snažil okrást o 200 milionů dolarů? A najednou tři dny poté, co jsem na konci května poslal žádost o valnou hromadu, spustili soudní spor. Je to čistě odvetná taktika z jejich strany,“ tvrdí Fischer.
Klíčové podle šéfa RockawayX je, že vedle kulturní nekompatibility začala být původně plánovaná fúze pro jeho stranu nevýhodná i ekonomicky. Celý deal byl totiž postaven na akciích Solmate, nikoliv na výsledcích jeho investičního fondu. Rokovat o fúzi se začalo při ceně jedné akcie Solmate kolem osmi dolarů. Term sheet, tedy podmínky transakce, se podepisoval už při ceně kolem 2,3 dolaru za akcii (23 dolarů v dnešních cenách po rozdělení akcií, viz níže) a začátkem února, kdy se celý deal zrušil, už byla cena jen lehce přes jeden dolarů (10 dolarů po rozdělení akcií).
Jak spor popisuje Solmate?
Zatímco Viktor Fischer mluví o tunelování a odvetě ze strany americké firmy, vedení Solmate (Brera Holdings) ve svých oficiálních prohlášeních pro akcionáře vykresluje příběh jinak. Fischera označuje za „zhrzeného bývalého člena představenstva“ a jeho kroky za „podvodnou kampaň“, jejímž cílem je ovládnout rozvahu firmy pro vlastní osobní prospěch, aniž by akcionářům nabídl odpovídající prémii.
„Představenstvo důkladně a pečlivě vyhodnotilo Fischerův návrh na prodej RockawayX, provedlo hloubkovou prověrku a nakonec se rozhodlo nepokračovat na základě vážných pochybností ohledně prezentovaných finančních výsledků. Zjistili jsme podstatné nesrovnalosti a opomenutí v informacích týkajících se podnikání, finanční situace a očekávané provozní výkonnosti RockawayX,“ píše představenstvo Solmate v dopise akcionářům s tím, že odmítnutí nevýhodné fúze Fischera rozzuřilo.
Podle Solmate se Fischer a jeho fond snažili z firmy na základě lživých a nafouknutých výkazů „vytáhnout přibližně 200 milionů dolarů“. Vedení navíc dodává, že český investor jednal proti zájmům firmy už v době, kdy seděl v představenstvu. Údajně například hlasoval proti reverznímu štěpení akcií, které bylo pro Solmate klíčové k udržení na burze Nasdaq.
Žádost o svolání mimořádné valné hromady a výměnu celého vedení tak americká firma nebere jako ochranu akcionářů, ale jako čistou mstu za zrušený obchod a nelegitimní snahu převzít nad společností kontrolu.
„Mechanismus kupní ceny byl pořád stejný. Kupní cena byla v akcích Solmate, a ne v penězích. Nebylo to žádných 200 milionů dolarů, jak Solmate prezentuje ve svých nepravdivých tiskových vyhlášeních,“ doplňuje Fischer. Přitom loni v září akcie s označením SLMT na burze rychle vyrostly až na 300 dolarů, jenže ještě v listopadu propadly ke 20 dolarům a aktuálně se obchodují za méně než pět dolarů za kus. Od rekordních výšin tak odepsaly přes 98 procent své hodnoty.
V květnu navíc došlo k takzvanému reverznímu stock splitu v poměru 1:10, který sice opticky vyhnal cenu akcie desetinásobně nahoru, ale reálná hodnota podílu investorů zůstala na dně. „Oni teď říkají, že to byl deal za 200 milionů dolarů, ale to je nesmysl. Kdybychom ten deal udělali dnes, tak máme jako RockawayX deset milionů dolarů,“ oponuje Fischer.
Reakcí české strany byla derivativní žaloba podaná 22. června k nejvyššímu soudu v New Yorku prostřednictvím jejího investičního vehiklu RBCH. Ta obviňuje vedení Solmate z porušení svěřenské povinnosti, masivního vyvádění peněz a insider tradingu. Vybraní členové představenstva měli navíc v září 2025 prodávat své akcie za ceny mezi 310 a 350 dolary. V téže době přitom noví investoři v rámci privátní emise akcií (PIPE), včetně RockawayX, vstupovali do firmy za cenu 45 dolarů za akcii s dvouměsíčním lock-upem.
„Zjistil jsem to také až zpětně z veřejných dokumentů, že ostatní takto prodávali. Neřekli nám to,“ uvádí dnes Fischer. Solmate v rámci sporu zmiňuje také společnost Forward Industries, která na začátku června podala nevyžádanou nabídku na převzetí Solmate. Vedení tvrdí, že Fischer s Forward Industries tajně koordinuje kroky, přičemž jako hlavní důkaz uvádí společnou investici do startupu OnRe. Český investor jakékoliv dohody popírá.
„O nabídce Forward Industries na převzetí Solmate jsme nevěděli. Ani nesmíme být v kontaktu, protože by se tím aktivovala ‚otrávená pilulka‘. Forward Industries dali nabídku za 7,19 dolaru za akcii, což představenstvo odmítlo s tím, že je to málo, přičemž samo sobě vydalo akcie za 4,97 dolaru pouhých pět dní předtím. Nedává to logiku,“ krčí rameny Fischer. I vydání nových akcií s výraznou slevou napadá žaloba jeho firmy.
Další pokračování těchto sporů přinese valná hromada, která se koná v pátek 26. června. Přední poradenská agentura ISS sice doporučila akcionářům hlasovat proti všem stávajícím členům představenstva kvůli nedostatku nezávislosti, šance na změnu jsou však podle Fischera minimální. Rozhodný den pro hlasování byl totiž stanoven těsně po vydání nových akcií pro management.
„Pravděpodobně se znovu sami potvrdí ve funkcích, protože s těmi novými akciemi, které si vydali, kontrolují podle našich odhadů společně se svými dalšími spřízněnými osobami 35 procent firmy. Tímto de facto kontrolujete společnost, protože veřejně obchodované společnosti mají tisíce akcionářů a většina z nich drží malý podíl a prostě nehlasuje. Všechno se to dělá jen proto, aby jim tam nikdo jiný nevstoupil,“ vysvětluje očekávaný vývoj Fischer.
Zároveň ale dodává, že bude dál bojovat soudní cestou. Z celé situace je podle svých slov zklamaný především kvůli poškození reputace celého ekosystému. Původní myšlenka totiž byla využít veřejně obchodované firmy jako mostu, přes který by do kryptoměny Solana mohli bezpečně vstoupit konzervativnější institucionální investoři z Wall Street.
Současné chování vedení přirovnává k jinému období kryptosvěta. „Připomíná mi to éru ICO (forma získávání kapitálu pomocí prodeje tokenů – pozn. red.) z roku 2017,“ uzavírá šéf RockawayX s odkazem na divoké období kryptotrhu, kdy řada projektů vybírala od lidí miliony dolarů na základě velkých slibů, aby se z nich nakonec vyklubaly podvody.