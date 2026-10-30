Češi kupují nejdražší kusy Prahy. Zahraniční fondy prodávají a ve hře jsou už desítky miliard korun
Trinity Bank koupila kancelářský komplex Riverside Karlín. Obchod potvrzuje rostoucí sílu domácího kapitálu na realitním trhu.
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Danube House patří k několika pražským kancelářským budovám, které znají také lidé mimo realitní byznys. Její ostré nároží se objevilo v úvodní scéně bondovky Casino Royale a více než dvacet let symbolizuje proměnu Karlína v jednu z nejdražších kancelářských čtvrtí v Česku. Nyní budova společně s Nile House, Amazon Court, Mississippi House a Missouri Park mění majitele.
Skupina kolem Trinity Bank finančníka Radomíra Lapčíka převzala celý komplex Riverside Karlín od rakouské CA Immo. Oficiální cena zveřejněna nebyla, podle tržních odhadů však dosáhla přibližně 300 milionů eur, tedy 7,3 miliardy korun. Jde o největší český realitní obchod letošního roku a zároveň největší kancelářskou transakci ve střední a východní Evropě.
Trinity nekupuje prázdné budovy čekající na oživení. Areál nabízí přibližně 85 tisíc metrů čtverečních kancelářských a maloobchodních ploch, je téměř plně obsazený a sídlí v něm technologické, právní i finanční společnosti. Samotná Danube House prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla kompletně pronajata ještě před jejím dokončením.
Nový vlastník tak získává dlouhodobý příjem z nájemného v lokalitě, kde vzniká jen omezené množství nových kanceláří. Neobsazenost na pražském trhu klesla na 5,6 procenta a nájemné v nejlepších budovách v centru vzrostlo na 32 eur za metr čtvereční měsíčně. Riverside je proto sázkou na to, že poptávka po moderních kancelářích na nejlepších adresách zůstane silná, i když firmy ve zbytku trhu hledají úspory.
Prodej zároveň neznamená, že zahraniční vlastník přestal Praze věřit. CA Immo se rozhodla soustředit své portfolio na Berlín a Mnichov a Riverside prodala za cenu převyšující účetní hodnotu. Neodchází tedy kvůli problémům budov, ale protože chce kapitál využít na svých hlavních trzích. Český kupec pouze využil chvíle, kdy zahraniční skupina přesouvá peníze jinam. Podobných obchodů přibývá.
PPF nedávno získala kancelářskou budovu Telehouse v Dejvicích a J&T společně s Dosfield Group koupila komplex s hotelem Marriott. Domácí investoři během třetího čtvrtletí představovali 90 procent realitních investic v Česku, což ukazuje, že jejich dominance už nestojí na jednom mimořádném obchodu.
Sílu českých kupců podporují také stovky miliard korun uložené v bankách, investičních skupinách a nemovitostních fondech. Domácí skupiny znají místní nájemce, financující banky i povolovací procesy a mohou investice držet déle než zahraniční fondy svázané pevnějším investičním horizontem. Ani český vlastník však automaticky nezaručuje dobrý výnos.
Nejlepší pražské kanceláře se obchodují s výnosovou mírou kolem pěti procent, takže o výsledku rozhodnou náklady financování, růst nájmů a cena zaplacená při nákupu. Riverside především dokazuje, že český kapitál už dokáže získat nejdražší pražská aktiva. Teprve další roky ukážou, zda je umí také dostatečně výnosně spravovat.