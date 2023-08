Češi otáčejí Grouponem, akcie za měsíc vyrostly o 50 %. Pořád na nás čeká spoustu práce, říká Šenkypl

„Jsem si více než kdy jindy jistý, že se nám transformace podaří a že položíme základy našeho dlouhodobého úspěchu,“ oznámil tento týden v konferenčním hovoru s akcionáři Grouponu Dušan Šenkypl. Český investor a manažer se stal na jaře výkonným ředitelem americké tápající firmy a chce z ní znovu vykřesat fungující byznys, který vydělává peníze a přináší hodnotu také akcionářům. Motivaci má velkou: společně s Janem Bartou, spoluzakladatelem skupiny Pale Fire Capital, do Grouponu investovali už několik miliard korun a dosud počítali hlavně ztráty. Teď ale trhy potěšili zlepšenými výsledky a nahoru vyletěly také akcie.

Zakladatelé Pale Fire Capital drží v Grouponu podíl 22 procent, za který postupně vydali 2,8 miliardy korun. Jelikož vlastní okolo 6,7 milionu akcií, aktuálně se cena jejich podílu pohybuje kolem 76 milionů dolarů. To je v přepočtu zhruba 1,7 miliardy korun. Na své investici tak nadále tratí asi miliardu korun, ale je to o poznání lepší než začátkem roku. Tehdy se cena jedné akcie propadla na čtyři dolary a hodnota jejich podílu spadla na 620 milionů korun. Proto se vzápětí Šenkypl s Bartou rozhodli, že musí převzít otěže skomírající firmy naplno a první jmenovaný se postavil do role dočasného CEO.

Teď má za sebou Dušan Šenkypl prvních několik měsíců v nové roli a při ohlašování výsledků za „svůj“ první kvartál, na který jako CEO dohlížel, mohl být relativně potěšen. Přestože výnosy meziročně poklesly, daří se Grouponu dál snižovat náklady na provoz a čistá ztráta tak meziročně poklesla z 90 milionů dolarů na 12 milionů. Výsledky předčily očekávání analytiků a pozitivně na to reagovala také cena akcií, která v posledních týdnech roste. Za uplynulý měsíc si akcie GRPN na burze Nasdaq připsaly přes 50 procent a aktuálně se jedna prodává za 11,3 dolaru.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj ceny akcií Grouponu za poslední měsíc

„Po skončení prvního čtvrtletí ve funkci prozatímního výkonného ředitele mám lepší přehled o tom, kolik práce nás ještě čeká, a zároveň vidím, že jsme na správné cestě k úspěšné transformaci společnosti,“ uvedl k výsledkům Dušan Šenkypl. „I když vývoj není vždy lineární a naše podnikání je i nadále náročné, těší mě, že vidím postupné zlepšování našich finančních výsledků,“ doplnil český manažer.

Groupon sice očekává i v dalších čtvrtletích pokračující meziroční pokles tržeb, zároveň prý ale došlo ve druhém kvartálu ke zpomalení tempa poklesu, a to dříve, než se původně předpokládalo. „Přestože naše finanční výsledky nejsou přijatelné, těší mě, že naše tržby ve druhém čtvrtletí roku 2023 meziročně poklesly o 16 procent, což je mírné zlepšení oproti výsledkům v prvním čtvrtletí, kdy jsme meziročně dosáhli minus 21 procent, a že jsme se vrátili k pozitivnímu upravenému zisku EBITDA ve výši 15 milionů dolarů,“ uvedl Šenkypl.

Groupon prý i nadále trápí vyšší míra úbytku zaměstnanců, než je v daném odvětví tržní standard. „Vzhledem k transformaci se část tohoto úbytku dala předpokládat. Očekáváme, že zbytek zvládneme pomocí interních povýšení a přijímání nových zaměstnanců,“ dodal. Právě nový manažerský tým, v němž je řada kolegů z Česka, označuje spoluzakladatel Pale Fire Capital za klíčový.

Do pozice finančního ředitele se postavil Jiří Ponrt, bývalý finanční šéf Alzy, který do Pale Fire Capital přišel koncem roku 2021, o rok později se stal partnerem a před několika měsíci relokoval přímo do Chicaga, aby na finanční kondici Grouponu dohlížel jako nový CFO zblízka. Šenkypl proti tomu celou transformaci řídí z Prahy.

Spolu s nimi je v manažerském týmu také například bývalá šéfka Slevomatu Marie Havlíčková nebo bývalá provozní a finanční ředitelka Kiwi.com Lucie Brešová, která působí jako dočasná viceprezidentka a z pozice GSO řídí více než tisíc zaměstnanců působících v centrech sdílených služeb. Prozatímním CTO je Vojtěch Ryšánek z Aukra, přičemž právě z úspěšné transformace před lety rovněž stagnujícího tuzemského aukčního portálu si v Pale Fire Capital berou řadu inspirací. V pozici senior viceprezidenta pro příjmy působí Branislav Majorský a senior viceprezidentem pro produkty a transformaci je Filip Popovič.

„Nejlepší týmy vyhrávají a já věřím, že dáváme dohromady nejlepší tým, s jakým jsem kdy pracoval,“ řekl akcionářům Šenkypl. Všichni společně pracují na přebudování celé organizace, oživení tržiště, na němž se obchodují zážitky a další zboží, a také posílení finanční kondice firmy.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Jiří Ponrt, finanční ředitel Grouponu

„Jak jsem vás informoval v minulém čtvrtletí, naše finanční výsledky ukázaly vážné problémy, kterým naše podnikání čelí, a zdůraznily potřebu provést významnou a naléhavou transformaci. Čeká nás spousta práce a výsledky budou vyžadovat čas. Zároveň jsem si více než kdy jindy jistý, že se nám transformace podaří a položíme základy pro náš dlouhodobý úspěch,“ dodal prozatímní CEO Grouponu.

Firma aktuálně zvažuje několik možností, jak posílit svou likvidní pozici. Už dříve totiž uvedla, že pokud efektivitu svého byznysu významně nezlepší, hrozí jí, že jí dojdou peníze. Mezi varianty, kterými se Groupon může dál ubírat, podle finančního ředitele Jiřího Ponrta patří nová opatření v rámci rozsáhlého úsporného plánu, hledání dalšího financování na veřejných i soukromých trzích prostřednictvím emise majetkových či dluhových cenných papírů, případně zpeněžení některých aktiv, včetně podílu ve společnosti SumUp či společnosti Giftcloud.

V platební firmě SumUp drží Groupon podíl ve výši 2,29 procenta a podle Ponrta je jeho aktuální hodnota kolem 120 milionů dolarů. „V současné době sice neexistuje veřejný trh s cennými papíry společnosti SumUp, ale pokud by se naskytla příležitost toto aktivum zpeněžit, zvážili bychom tuto cestu do budoucna,“ doplnil Ponrt.