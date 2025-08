Česká středověká novinka se představila ve velkolepém traileru. Hráči v ní budou hledat své poslání

Návrat do patnáctého století. Slavná strategie ožívá s novým vizuálem a moderními prvky, ale se stejnou hloubkou jako dřív.

Uložit 0

Brněnské herní studio Ashborne Games, které si získalo uznání díky úspěšné strategii o československých legionářích Last Train Home, představilo trailer ke svému novému projektu. Připravované pokračování hry Europa 1400: The Guild z roku 2002 nese název The Guild: Europa 1410 a kombinuje simulaci středověkého života s prvky real-time strategie a RPG.

Hra nás zavede do Evropy roku 1410, tedy do období, kdy se začíná formovat měšťanská třída a jednotlivci mohou stoupat společenským žebříčkem bez ohledu na svůj původ. Hráči se mohou stát řemeslníky, obchodníky, politiky či zločinci. Budují vlastní rodovou dynastii, ovlivňují dění ve městě a čelí hrozbám v podobě válek, hladomoru a intrik. I zdánlivě nevýznamní podvodníci se mohou vyšvihnout k moci.

Oznámení přišlo prostřednictvím traileru, který je složen převážně z hraných záběrů, avšak obsahuje i ukázky ze samotné hry. Ty naznačují, že hráči budou mít možnost spravovat město, rozšiřovat své postavení a formovat vlastní osud. Vývojáři slibují, že titul zachová komplexnost originálu, ale zároveň nabídne moderní uživatelské rozhraní, vylepšené herní systémy a současné technické zpracování. Hra vzniká na technologii Unreal Engine 5.

„Chceme, aby hráči měli stejný pocit, jaký titul přinášel před dvaceti lety, ale zároveň odpovídal dnešním nárokům,“ vysvětlil už v dubnu na natáčení traileru v areálu Barrandovských teras Petr Kolář, tehdejší šéf Ashborne Games a nynější výkonný producent Warhorse Studios. Datum vydání zatím vývojáři oficiálně neprozradili, The Guild: Europa 1410 by však měla vyjít nejdříve na PC.