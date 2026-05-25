České lázně už nejsou jen o odpočinku. Stávají se trendem pro investory a slibují stabilní výnos
Stárnoucí populace a touha po kvalitním životě nejen v mládí mění lázeňství v lukrativní byznys. Lázeňský fond sází na spojení medicíny a aktiv.
Když se řekne lázně, většina Čechů si vybaví kolonádu, oplatky nebo procedury na bolavá záda. Jenže za klidem lázeňských parků se dnes skrývá dynamický zdravotnický byznys s pravidly a stabilní poptávkou. Podle spoluzakladatele Lázeňského fondu Miroslava Lišky jde o segment s pevným investičním modelem, který stojí na reálných základech, datech a demografii.
Investiční teze fondu je přímočará: populace stárne a lidé chtějí žít déle v co nejlepší kondici. Podíl obyvatel starších 65 let v Česku už v roce 2025 přesáhl 20 procent a tento trend bude postupně sílit. S tím roste i výskyt chronických onemocnění a poptávka po rehabilitaci či následné péči. Zdraví se pro české a evropské domácnosti stává prioritou, což podporuje ochotu hradit si kvalitní péči i služby zaměřené na aktivní stárnutí.
„Vstup do tohoto odvětví je ale chráněn vysokými bariérami. Základem je přírodní léčivý zdroj, který je pevně vázán na konkrétní lokalitu a jejž nelze přesunout ani nahradit. K tomu připočtěte omezenou dostupnost odborného personálu a vysokou kapitálovou náročnost na budovy i technologie,“ vyjmenovává Liška důvody, které pro investora znamenají stabilitu.
Nejen cihly, ale fungující medicína
Lázeňský fond se od klasických nemovitostních fondů liší v zásadním bodě: jeho hodnota netkví jen v pasivním vlastnictví budov a sbírání nájemného, ale v celém fungujícím systému péče a každodenním provozu. Cílem není finanční spekulace s objekty, ale přímé vlastnictví a rozvoj konkrétních zdravotnických zařízení. Svou strategii opírá o dva hlavní pilíře, a to lázeňský a zdravotnický, které se vzájemně doplňují.
Lázeňská část je soustředěna především ve Františkových Lázních, kde fond prostřednictvím lázeňské společnosti provozuje hotely s celkovou kapacitou přes
1 280 lůžek. O tom, že jde o medicínský byznys, a nikoliv běžné hotelnictví, svědčí i struktura příjmů. Léčebné pobyty zde tvoří zhruba 80 procent veškerých výnosů.
Přibližně 40 procent klientely tvoří pacienti, jejichž péči hradí pojišťovny, zatímco zbylou část představují samoplátci, kteří si za prevenci a rehabilitaci rádi připlatí. Zdravotnický pilíř pak tvoří síť ambulantních pracovišť, která na lázeňskou péči přímo navazují a vytvářejí tak ucelený systém od diagnostiky až po rehabilitaci.
Že jde o segment s masivní poptávkou, dokazují data z loňského roku. „Rok 2025 byl pro fond zlomový díky strategickým akvizicím společností Kardio KV a Kalbicentrum,“ říká Miroslav Liška s tím, že akvizice kardiologické ambulance v Karlových Varech reaguje na fakt, že kardiovaskulární onemocnění jsou stále nejčastější příčinou úmrtí. Jen během loňského roku tamní lékaři provedli téměř 15 tisíc ošetření a ambulancí prošlo přibližně 5 tisíc pacientů. Přitom prevence je v tomto případě velmi důležitá, pravidelné kontroly prokazatelně snižují riziko infarktu téměř o polovinu.
Zdravotnictví a lázeňství vidíme jako jedno z klíčových investičních témat pro příští dekády.
Segment rehabilitace a fyzioterapie pod hlavičkou Kalbicentra pak doplňuje portfolio o obor, jehož význam dlouhodobě roste. Ročně toto centrum ošetří více než 1 500 klientů a každý měsíc poskytne přes 3 000 odborných procedur. Potřeba odborné péče se propisuje napříč všemi generacemi včetně dětí, které dnes tvoří již čtvrtinu klientely. Důvodem jsou nejčastěji pohybové obtíže spojené s nesprávnými návyky nebo jednostrannou zátěží. Od letošního dubna je v provozu i ordinace praktického lékaře ve Františkových Lázních s 2 500 registrovanými pacienty.
Pro kvalifikované investory, kteří do fondu vstupují s minimální částkou jeden milion korun, nabízí tento model konzervativní zhodnocení cílené na 7 až 10 procent ročně. Investorům zakladatelé slibují mechanismus ochrany – takzvaný „skin in the game“. Zakladatelé fondu Miroslav Liška, David Soukup a Jan Doucha jsou sami jeho největšími investory a v projektu mají investovány stovky milionů korun z vlastního kapitálu.
Pokud by fond v daném roce nedosáhl minimálního cíleného výnosu, který je u veřejně nabízených akcií stanoven na 5 procent ročně, dorovnává se toto zhodnocení externím investorům právě na úkor akcií zakladatelů. Tato garance je formálně zanesena přímo ve statutu fondu. Aktuálně se celková hodnota aktiv, o která se fond stará, pohybuje na úrovni 1,2 miliardy korun.
K finančním výnosům přidává Lázeňský fond i benefit, který u akcií technologických gigantů nebo kryptoměn nenajdete. Investor může každý rok čerpat příspěvek na lázeňské pobyty ve výši 2 procenta ze své investované částky. Investor tak na vlastní kůži zažije kvalitu péče, personálu i prostředí, které spoluvlastní.
„Peníze ve fondu nenesou jen procenta, mají i hmatatelný dopad. Pomáhají dělat z Františkových Lázní zase o kousek hezčí místo a hlavně investují do medicíny, která lidem vrací jejich soběstačnost,“ říká Liška s tím, že špičková péče se tak stává dostupnější. „V prostředí stárnoucí populace tak zdravotnictví a lázeňství vidíme jako jedno z klíčových investičních témat pro příští dekády,“ dodává.