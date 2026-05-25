České lázně už nejsou jen o odpočinku. Stávají se trendem pro investory a slibují stabilní výnos

Stárnoucí populace a touha po kvalitním životě nejen v mládí mění lázeňství v lukrativní byznys. Lázeňský fond sází na spojení medicíny a aktiv.

Marta Plecitá

Většinu aktiv vlastní Lázeňský fond ve Františkových Lázních

Když se řekne lázně, většina Čechů si vybaví kolonádu, oplatky nebo procedury na bolavá záda. Jenže za klidem lázeňských parků se dnes skrývá dynamický zdravotnický byznys s pravidly a stabilní poptávkou. Podle spoluzakladatele Lázeňského fondu Miroslava Lišky jde o segment s pevným investičním modelem, který stojí na reálných základech, datech a demografii.

Investiční teze fondu je přímočará: populace stárne a lidé chtějí žít déle v co nejlepší kondici. Podíl obyvatel starších 65 let v Česku už v roce 2025 přesáhl 20 procent a tento trend bude postupně sílit. S tím roste i výskyt chronických onemocnění a poptávka po rehabilitaci či následné péči. Zdraví se pro české a evropské domácnosti stává prioritou, což podporuje ochotu hradit si kvalitní péči i služby zaměřené na aktivní stárnutí.

„Vstup do tohoto odvětví je ale chráněn vysokými bariérami. Základem je přírodní léčivý zdroj, který je pevně vázán na konkrétní lokalitu a jejž nelze přesunout ani nahradit. K tomu připočtěte omezenou dostupnost odborného personálu a vysokou kapitálovou náročnost na budovy i technologie,“ vyjmenovává Liška důvody, které pro investora znamenají stabilitu.

Nejen cihly, ale fungující medicína

Lázeňský fond se od klasických nemovitostních fondů liší v zásadním bodě: jeho hodnota netkví jen v pasivním vlastnictví budov a sbírání nájemného, ale v celém fungujícím systému péče a každodenním provozu. Cílem není finanční spekulace s objekty, ale přímé vlastnictví a rozvoj konkrétních zdravotnických zařízení. Svou strategii opírá o dva hlavní pilíře, a to lázeňský a zdravotnický, které se vzájemně doplňují.

Lázeňská část je soustředěna především ve Františkových Lázních, kde fond prostřednictvím lázeňské společnosti provozuje hotely s celkovou kapacitou přes
1 280 lůžek. O tom, že jde o medicínský byznys, a nikoliv běžné hotelnictví, svědčí i struktura příjmů. Léčebné pobyty zde tvoří zhruba 80 procent veškerých výnosů.

Přibližně 40 procent klientely tvoří pacienti, jejichž péči hradí pojišťovny, zatímco zbylou část představují samoplátci, kteří si za prevenci a rehabilitaci rádi připlatí. Zdravotnický pilíř pak tvoří síť ambulantních pracovišť, která na lázeňskou péči přímo navazují a vytvářejí tak ucelený systém od diagnostiky až po rehabilitaci.

Že jde o segment s masivní poptávkou, dokazují data z loňského roku. „Rok 2025 byl pro fond zlomový díky strategickým akvizicím společností Kardio KV a Kalbicentrum,“ říká Miroslav Liška s tím, že akvizice kardiologické ambulance v Karlových Varech reaguje na fakt, že kardiovaskulární onemocnění jsou stále nejčastější příčinou úmrtí. Jen během loňského roku tamní lékaři provedli téměř 15 tisíc ošetření a ambulancí prošlo přibližně 5 tisíc pacientů. Přitom prevence je v tomto případě velmi důležitá, pravidelné kontroly prokazatelně snižují riziko infarktu téměř o polovinu.

Zdravotnictví a lázeňství vidíme jako jedno z klíčových investičních témat pro příští dekády.

Segment rehabilitace a fyzioterapie pod hlavičkou Kalbicentra pak doplňuje portfolio o obor, jehož význam dlouhodobě roste. Ročně toto centrum ošetří více než 1 500 klientů a každý měsíc poskytne přes 3 000 odborných procedur. Potřeba odborné péče se propisuje napříč všemi generacemi včetně dětí, které dnes tvoří již čtvrtinu klientely. Důvodem jsou nejčastěji pohybové obtíže spojené s nesprávnými návyky nebo jednostrannou zátěží. Od letošního dubna je v provozu i ordinace praktického lékaře ve Františkových Lázních s 2 500 registrovanými pacienty.

Pro kvalifikované investory, kteří do fondu vstupují s minimální částkou jeden milion korun, nabízí tento model konzervativní zhodnocení cílené na 7 až 10 procent ročně. Investorům zakladatelé slibují mechanismus ochrany – takzvaný „skin in the game“. Zakladatelé fondu Miroslav Liška, David Soukup a Jan Doucha jsou sami jeho největšími investory a v projektu mají investovány stovky milionů korun z vlastního kapitálu.

Pokud by fond v daném roce nedosáhl minimálního cíleného výnosu, který je u veřejně nabízených akcií stanoven na 5 procent ročně, dorovnává se toto zhodnocení externím investorům právě na úkor akcií zakladatelů. Tato garance je formálně zanesena přímo ve statutu fondu. Aktuálně se celková hodnota aktiv, o která se fond stará, pohybuje na úrovni 1,2 miliardy korun.

K finančním výnosům přidává Lázeňský fond i benefit, který u akcií technologických gigantů nebo kryptoměn nenajdete. Investor může každý rok čerpat příspěvek na lázeňské pobyty ve výši 2 procenta ze své investované částky. Investor tak na vlastní kůži zažije kvalitu péče, personálu i prostředí, které spoluvlastní.

„Peníze ve fondu nenesou jen procenta, mají i hmatatelný dopad. Pomáhají dělat z Františkových Lázní zase o kousek hezčí místo a hlavně investují do medicíny, která lidem vrací jejich soběstačnost,“ říká Liška s tím, že špičková péče se tak stává dostupnější. „V prostředí stárnoucí populace tak zdravotnictví a lázeňství vidíme jako jedno z klíčových investičních témat pro příští dekády,“ dodává.

Partnerem článku je Lázeňský fond
