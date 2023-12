Česko.Digital střídá šéfa, Eva Pavlíková jde do správní rady. Organizace oslovila čtyři miliony lidí

Uložit 0

Má prý za sebou počáteční sprint připomínající startupové prostředí. A teď je organizace Česko.Digital podle svého vlastního popisu stabilizovaná a mění strategii. Po třech letech se tak Eva Pavlíková, dosavadní šéfka, posouvá do správní rady. Vedení po ní přebírá Jan Kotara, který dosud dohlížel na organizační záležitosti z pozice provozního ředitele. Organizace vyčíslila, že během prvních tří let oslovily její projekty na čtyři miliony lidí.

„Dlouhodobě usilujeme o moderní Česko, které umí využívat technologie k řešení celospolečenských výzev,“ říká Kotara. Organizace dnes reprezentuje občanskou společnost v předsednictvu Rady vlády pro informační společnost, zasadila se o vznik platformy Společně a digitálně, která sjednocuje hlas nevládek volající po zrychlení procesu digitální transformace Česka, a zejména pracuje na systémové změně. To znamená, že se snaží, aby veřejná správa a neziskové organizace využívaly potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů.

Pavlíková nastupuje od ledna do správní rady, kde je už zakladatel Jakub Nešetřil. „Chci se soustředit hlavně na podporu systémové změny,“ zdůvodňuje svůj krok. Naráží tím právě na to, že se jí doposud vedená organizace zaměřuje na svižnější přesun Česka do moderní sféry jedniček a nul. „Pak můžeme jako organizace spokojeně ukončit činnost,“ doplňuje.

Foto: Česko.Digital Jan Kotara nově povede Česko.Digital jako CEO

Česko.Digital funguje od roku 2019, s myšlenkou na něj přišel Jakub Nešetřil a inspiroval se přitom v zahraničí, kde dobrovolnické komunity „digitálno“ už rozšiřovaly. Spoluzakladatelkami se staly Pavlíková a Radka Horáková.

Doufali, že se jim během měsíců podaří vystavět komunitu o vyšších stovkách lidí, místo toho brzy přitáhli tisíce a dnes komunitu tvoří víc než šest tisíc expertních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s využitím technologií. Ve skutečnosti je Česko.Digital největší takzvaně civic-tech organizací v Evropě. Za partnery má ty nejsilnější – penězi jí pomáhají Nadace PPF, Google.org, Bakala Foundation, Nadace Avastu či Livesport.

Komunita poslala do světa během pandemie projekt Učíme online, zorganizovala sbírku počítačů, účastnila se práce na aplikacích Zachraň jídlo až po řadu projektů pomoci Ukrajině. Mnoho aktivit zvládla dát dohromady v řádech dnů, přitom inspirovala i lidi v zahraničí (například v případě ochranných pomůcek během pandemie), svou pomoc směřuje i na děti či mladé, pro ně spustila například Safezónu, místo pro prevenci a pomoc při duševní nepohodě. Celkem má přes 16 rozjetých projektů a 28 akcelerovaných, kterým pomohla do světa.

Pavlíková se od začátku příštího roku kromě působení ve správní radě Česko.Digital bude věnovat také projektu Byro.Works a dále pokračovat ve studiu bohoslovectví na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.