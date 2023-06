Ve volném čase pomáhají státu s technologiemi. Česko.Digital získalo znovu miliony, posílá je Nadace PPF

Když Jakub Nešetřil s nápadem založit organizaci přišel, věřil, že se podaří dát dohromady tak rozsáhlou komunitu, že se zvládne co do počtu členů vyrovnat s Rumunskem či Nizozemskem. Tam projekty dobrovolníků se zaměřením na IT, kteří ve svém volném čase pomáhají státnímu a neziskovému sektoru s technologiemi, totiž už fungovaly. Ve skutečnosti je dnes Česko.Digital už největší takzvaně civic-tech organizací v Evropě. Za partnery má ty nejsilnější – nově jí peníze znovu přislíbila Nadace PPF, která jí posílá čtyři miliony korun.

Finance míří mimo jiné na vylepšení využití potenciálu technologií u neziskových organizací a veřejné správy, ale i na snížení digitální nerovnosti lidí. Ta nejen v Česku ovlivňuje životy lidí, když především starší lidé nebo děti ze sociálně slabšího prostředí i další zranitelné skupiny obyvatel jsou takzvaně „digitálně znevýhodněné“.

„Spolupráci s Nadací PPF vnímáme jako klíčovou pro podporu inovací v neziskovém sektoru, protože digitalizace a inovace jsou jedním z hlavních hybatelů růstu a zvýšení dopadu neziskových aktivit, které mají za cíl přispět k rozvoji společnosti, posílení otevřenosti a zvýšení technologických kompetencí. Současně usilujeme o to, aby technologie sloužily lidem bez ohledu na čas, místo nebo společenské postavení,“ říká Jan Kotara, provozní ředitel Česko.Digital.

To funguje jako komunita expertních dobrovolníků, kteří pomáhají státnímu a neziskovému sektoru i vytvářením aplikací a dalších projektů pro obyvatele ve svém volném čase. Projekty komunity během prvních tří let oslovily podle výpočtů platformy na čtyři miliony lidí a z její dílny pochází projekty, které lidem dokážou jednoduše říct, jestli nejsou v insolvenci, zvyšují digitální kompetence seniorů, kontrolují obecní finance nebo sdružují informace o zdravotní prevenci.

Komunita poslala do světa během pandemie projekt Učíme online, zorganizovala sbírku počítačů, účastnila se práce na aplikacích Zachraň jídlo až po řadu projektů pomoci Ukrajině. A konkrétně s Nadací PPF má za sebou dvě úspěšná propojení v podobě nově vyvinuté aplikace Preventivka a redesignu stávající aplikace Nepanikař.

Dopad je vyčíslitelný: Preventivka podle organizace dosud získala 32 tisíc stažení a víc než pět tisíc uživatelů si díky ní naplánovalo preventivní prohlídku, kterou do té doby zanedbávali. Devět tisíc lidí si s její pomocí samovyšetřuje prsa, kůži nebo varlata. Díky tomu uživatelé odhalili přes 730 nálezů, z nichž 27 byly zhoubné nádory. A Nepanikař si od letošního ledna připsala 73 tisíc nových stažení, celkem ji má 108 tisíc uživatelů ze 184 zemí.

„Věříme, že digitalizace a inovace mají zásadní vliv na růst a přínos neziskových aktivit, které přispívají k rozvoji společnosti. Proto chceme podpořit projekty, které propojují dobrovolníky z řad expertů a neziskové i státní organizace,“ uvádí Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.

V plánu je mimo jiné rozšíření projektů na podporu a rozvoj digitálních dovedností i dlouhodobá podpora systémové změny. A to tak, aby veřejná sféra (veřejná správa, samospráva, neziskový sektor) v Česku uměla efektivně využívat potenciál technologií pro řešení celospolečenských problémů.

Cílem nadačního daru je také podpořit fungování samotné platformy Česko.Digital. To zahrnuje mimo jiné rozšiřování komunity dobrovolníků, zefektivňování interních procesů nebo organizování vzdělávacích aktivit. Za cíl si projekt klade také rozvoj mezinárodní spolupráce a sdílení know-how.

Loni Nadace PPF komunitu podpořila i nad rámec domluvené finanční spolupráce, když finančně pomohla při řešení dopadů války na Ukrajině. I díky této podpoře mohlo v komunitě vzniknout šest projektů Stojíme za Ukrajinou, Umapa, Mapa ukrajinských hraničních přechodů, Pomáhej Ukrajině, Movapp, Místo ve škole, které společně pomohly více než jednomu milionu lidí.

Kromě Nadace PPF získalo Česko.Digital podporu mimo jiné i od Google.org, filantropické odnože Googlu, která ke komunitě nasměrovala 7,3 milionu korun. Organizaci vede výkonná ředitelka Eva Pavlíková, celkem v komunitě funguje přes šest tisíc lidí a už loni se mohla pochlubit tím, že se stala největším technologickým článkem v Code for All, tedy v mezinárodním společenství, ze kterého tyto iniciativy vycházejí.