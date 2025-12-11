Česko dostalo svého prvního michelinského průvodce. Tu vůbec nejlepší restauraci najdete mimo Prahu
Papilio Jana Knedly získalo dvě michelinské hvězdy. Essens, Casa De Carli, La Degu, Štangl, Field, La Villa, Levitate a Entrée mají po jedné.
Velká událost pro svět české gastronomie je tu. Asi nejznámější globální průvodce po místech, která by neměl žádný gurmán vynechat, vydal svou vůbec první ryze českou edici a v ní rovnou jednu restauraci ocenil dvěma michelinskými hvězdami – ty získalo Papilio Jana Knedly ve Vysokém Újezdě. Dalších osm podniků si ale odneslo jednu michelinskou hvězdu a desítky dalších další ocenění, jež Michelin uděluje.
Restaurace oceněné hvězdami:
Dvě hvězdy:
- Papilio Jana Knedly, Vysoký Újezd
Jedna hvězda:
- La Degustation Bohême Bourgeoise s patron chefem Oldřichem Sahajdákem a šéfkuchařem Marcem Christovem, Praha
- Field Radka Kašpárka, Praha
- Levitate Chiristana Chu, Praha
- Essens Otto Vašáka, Hlohovec
- Entrée Přemka Forejta, Olomouc
- La Villa Júlia Löfflera, Zlín
- Casa De Carli Mattea De Carli, Praha
- Štangl Martina Štangla, Praha
Jedna hvězda označuje výbornou restauraci, která stojí za zastávku, dvě takovou, která má vynikající kuchyni, co stojí za zajížďku. Michelin ale neuděluje jen hvězdy, ale taky celou řadu ocenění jako Michelin Service Award za skvělou péči o zákazníky, zveřejňuje svůj doporučený výběr podniků s označením Selected, rozdává Michelin Green Star za udržitelný přístup k vaření, oblíbené Bib Gourmand pro skvělé podniky se skvělými cenami či ocenění pro nejlepšího sommeliera a pro mladého kuchaře. V těchto kategoriích bodovali následující podniky a jednotlivci:
- Michelin Service Award pro výjimečné profesionály získal Miroslav Nosek z Fieldu.
- Selected by Michelin je doporučený výběr míst, která mají dlouhodobou kvalitu a vysokou úroveň řemesla. Toto označení dostalo celkem 52 podniků napříč Českem, například: Aromi, Benjamim, Bockem, Café Imperial, Divinis, Grand Cru, Pot au Feu, V Zátiší, Yamato, La Finestra in Cucina, CottoCrudo, La Veranda, Borgo Agnese, Element, Kohout na víně, Arrigó, Le Marché, Malá Dvorana, Piano Nobile, U Štěpána, Na Spilce, Amano, Coda, Dergi Praha, Marie B, Parzival, Stůl, Taro, Vallmo, Chapelle, Mlýnec, Sansho, Next Door by Imperial a další.
- Michelin Green Star za udržitelný přístup získaly čtyři podniky – Leaf, Dvůr Perlová voda z Kostelce nad Ohří, Štangl a Sůl a řepa z Bavorova.
- Sommelier Award si odnesl Zdeněk Oudes z Marie B.
- Bib Gourmand za skvělý poměr kvality jídla a ceny dostalo 18 restaurací – například Dejvická 34, Na Kopci, The Eatery, Dvůr Perlová voda, Valoria, Miura, Bohém, Long Story Short Eatery & Bakery, U Kalendů, Perk Restaurant, Šupina a šupinka, Šatlava, Alma, U Matěje, Výčep, Bar Atelier & Bistro nebo Štipec.
- Young Chef Award získal Khanh Ta z Tara.
- Online verzi průvodce se všemi oceněnými podniky najdete zde.
„Spolupráce s průvodcem Michelin otevírá novou kapitolu v budování image Česka jako destinace, která kromě historických památek, přírodních krás a široké nabídky možností pro aktivní odpočinek, vyniká i špičkovou gastronomií. Ocenění průvodce Michelin je celosvětově uznávaným symbolem kulinářské excelence a jeho přítomnost v Česku pomůže zvýšit mezinárodní povědomí o naší kuchyni,“ uvedl už dříve ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller, jehož organizace spolupráci Česka s Michelinem zaštiťuje.
„V naší strategii pro příštích pět let chceme s gastronomií pracovat jako s primárním motivátorem, proč jezdit do Češka. Ne jako s přidanou hodnotou, ale jako s hlavním důvodem, za kterým se turisté rozhodnou přijet, a k tomu nám značka Michelin jednoznačně pomůže,“ dodal Reismüller ještě při slavnostním odhalení michelinského průvodce v Mariánských lázních.
Vznik českého průvodce, který poprvé pokrývá celou zemi a nezahrnuje jako dříve jen podniky z hlavního města v rámci evropských vydání, podmínilo uzavření spolupráce mezi jeho vydavateli a českým státem. V roce 2022 se totiž společnost Michelin rozhodla, že bude provádět svá hodnocení pouze v zemích, které si za to zaplatí.
V Česku se na toto téma rozhořela poměrně vášnivá debata, nakonec ale vláda Petra Fialy s francouzským výrobcem pneumatik, který gastronomického průvodce prapůvodně stvořil jako doplňkovou službu pro své zákazníky, uzavřela tříletou smlouvu v hodnotě zhruba 50 milionů korun. Anonymní hodnocení podniků, které si vytipovávali sami komisaři napříč všemi regiony a také v nich za sebe platili, pak probíhalo v průběhu tohoto roku.
Metodika hodnocení se opírá o pět kritérií, kterými jsou: kvalita použitých ingrediencí, vyváženost chutí, zvládnutí kuchařských technik, jedinečný styl šéfkuchaře promítnutý do pokrmů a konzistence pokrmů při opakovaných návštěvách i v rámci celého menu (každá restaurace mát být totiž kontrolována několikrát ročně).