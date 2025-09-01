Česko-islandský úvěrový byznys roste po Evropě. Nečekáme na zázrak, jdeme po profitu, říká šéf
Finančně-technologická skupina Orka Ventures loni poskytla úvěry za 1,3 miliardy korun, utržila 150 milionů a je v zisku. Teď míří do Španělska.
První kroky v úvěrovém byznyse dělal Ondřej Šmakal před více než patnácti lety. Zásadní pak pro něj bylo setkání s islandským podnikatelem Leifurem Alexandrem Haraldssonem, se kterým položili základy dnešní skupiny Orka Ventures. Ta se specializuje na poskytování spotřebitelských úvěrů pomocí pokročilých technologií a za třináct let existence poskytla klientům úvěry za téměř sedm miliard korun. Působí v Dánsku, na Islandu a v Česku a teď vstupuje do další velké země. Společně s novým partnerem chce uspět ve Španělsku a vydat se dál do Latinské Ameriky.
Celý byznys Orka Ventures se řídí primárně z Prahy, přičemž jádro jejího podnikání historicky leží také na Islandu a v Dánsku. V první jmenované zemi je se zhruba 130 tisíci klienty a značkou NúNú lídrem svého trhu. V uplynulém roce na těchto třech trzích Orka poskytla úvěry v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 57 procent. Konsolidované tržby vyrostly o 54 procent na 150 milionů korun při EBITDA marži 22 procent. Letos očekává růst v objemu poskytnutých úvěrů o 30 procent na 1,7 miliardy korun.
„V Evropě je šedesát procent populace, která se nedostane k bankovnímu financování v oblasti překlenovacích či specializovaných úvěrů. Tento segment pokrýváme my plně digitalizovanými produkty s délkou trvání do dvanácti měsíců,“ popisuje stěžejní část byznysu Orky její výkonný ředitel Ondřej Šmakal, který je zároveň menšinovým akcionářem. Majoritu drží v mezinárodní finančně-technologické skupině zmíněný islandský byznysmen Leifur Alexander Haraldsson.
Orka v rámci svého úvěrového byznysu spoléhá na vlastní skóringový model, který jí pomáhá minimalizovat rizika spojená s podvody a úvěry v selhání. „V dalších letech se více zaměříme na dlouhodobější, vícesplátkové úvěry, které nám umožňují výrazně růst v objemu poskytnutého financování zákazníkům mimo Skandinávii, protože klíčová je pro nás diverzifikace prostřednictvím vstupů na další evropské trhy,“ doplňuje Ondřej Šmakal. Proto přichází expanze do Španělska.
Pro tyto účely Orka zakládá společný podnik se společností Insta Global Ventures ze skupiny Instacredit. Obě strany mají v prvotní fázi investovat zhruba třicet milionů korun, celková investice během tří let má přesáhnout čtvrt miliardy. „Do Španělska budeme dodávat naše finančně-technologické know-how, včetně vlastních skóringových modelů a řízení rizik. Po úspěšném zvládnutí této mise nás s naším partnerem čeká expanze na latinskoamerické trhy, kde má Instacredit již přes jeden milion zákazníků,“ komentuje Ondřej Šmakal.
Zatímco dosud peníze od institucionálních partnerů jako NordIX, Bondster nebo Iuvo sloužily k profinancovávání portfolií pohledávek klientů Orky, Instacredit nyní vkládá finanční prostředky rovnou do společné firmy. „Vždy jsme šli do zahraničí sami. Jelikož jsme česko-islandská společnost, jsme v obou zemích doma. Známe kulturu, prostředí, zvyky. Instacredit zná prostředí španělsky hovořících zemí, podniká ve stejném segmentu jako my,“ vysvětluje šéf Orky nejnovější kroky. Zároveň se o něco odkládají plány na neobanku.
O jejím budování, včetně vlastní aplikace či karty, hovořil Ondřej Šmakal již před pár lety. Orka chce ale nejprve vybudovat ekonomicky soběstačný byznys na stávajících produktech. „Není nám blízké budovat zástupy klientů, být ve ztrátě a financovat se od partnerů, kdy společně čekáme na zázrak. Například Revolut se dostal do černých čísel ve chvíli, kdy spustil poskytování úvěrů v Rumunsku. Zaměřuje se na profit a udržitelný růst. Tomu podřizujeme veškeré naše kroky,“ říká čtyřiatřicetiletý podnikatel.
Na neobanku je podle něj ještě čas. „Prvně pokryjeme trhy s naším digitalizovaným úvěrovým produktem a pak začneme budovat prostředí pro neobanku,“ dodává muž, který neustále pendluje mezi Českem, Islandem, Dánskem a svým sídlem na Mallorce. Častěji bude mířit také do Španělska. Společný podnik s Instacreditem nicméně v roli výkonného ředitele povede Simone Bertolone, který působí v Orka Ventures již přes pět let.