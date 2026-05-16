Český fotbal má další problém. Moje víra, že se nerozhoduje v zákulisí, se otřásla, pálí šéf Dukly
S nebývale ostrým prohlášením vyrukoval po sobotním zápase v Teplicích majitel Dukly Matěj Turek. Výkon rozhodčího považuje za nepřijatelný.
Majitel prvoligového fotbalového klubu FK Dukla Praha Matěj Turek se ostře ohradil proti výkonu sudích v sobotním utkání s Teplicemi. Činorodý podnikatel, který klub v posledních letech odkoupil od Petra Pauknera, veřejně zpochybnil regulérnost nejvyšší české soutěže a apeloval na vedení fotbalu před rozhodujícím duelem sezony. Příští týden bude hrát Dukla poslední zápas s Baníkem Ostrava a půjde o přímý souboj o to, kdo z nejvyšší soutěže sestoupí a kdo ještě bude mít šanci zachránit se v baráži.
„Do fotbalu jsem vstupoval s vírou, že český fotbal už není prostředí, kde se o osudu klubů rozhoduje i jinak než sportovním výkonem. Věřil jsem, že zápasy rozhodují hráči, trenéři, výkon, odvaha a kvalita. Po našem dnešním utkání v Teplicích se tato víra otřásla,“ uvedl Matěj Turek v oficiálním prohlášení, které vydal jen pár hodin po utkání v Teplicích, kde Dukla prohrála 0:2.
Na hřišti se totiž odehrálo několik momentů spojených s výkonem hlavního rozhodčího Ondřeje Berky, které se okamžitě začaly řešit také na sociálních sítí a po utkání je kritizoval i trenér pražského týmu Pavel Šustr. Nejdiskutabilnějšími momenty se staly odvolaná branka Dukly kvůli údajné hře rukou a hraniční souboj v pokutovém území, po kterém sudí penaltu pro hosty nenařídil.
Dukla bojuje v Chance Lize o udržení prvoligové příslušnosti a v Teplicích ji stačila k jistotě baráže, kde by se v rozhodujícím dvojzápase utkala s jedním z druholigových mužstev, remíza. Tu po sobotní prohře bude potřebovat uhrát příští sobotu v utkání s Baníkem Ostrava, se kterým má aktuálně na posledním místě stejný počet bodů, ale v její prospěch hraje lepší vzájemný zápas.
Aktuální ročník soutěže přitom probíhá ve stínu velké vyšetřované kauzy údajného ovlivňování zápasů, na což nyní přímo poukázal i majitel Dukly. Sám prý dosud své okolí přesvědčoval, že podobné zákulisní praktiky jsou již v českém fotbalovém prostředí minulostí. Události z posledního odehraného kola ale podle jeho slov tyto obavy znovu oživily.
„To, co jsme dnes v Teplicích všichni viděli, považuji za nepřijatelné. Nejen jako majitel Dukly a předseda představenstva. Ale i jako člověk, který odmítá mlčet ve chvíli, kdy může být poškozen celý klub, práce hráčů, realizačního týmu, zaměstnanců, ale především důvěra fanoušků a partnerů napříč kluby v regulérnost soutěže,“ prohlásil Matěj Turek. Své obavy se rozhodl zveřejnit s předstihem, aby předešel případným nařčením z hledání alibi po prohraném utkání.
„Říkám to veřejně teď, před rozhodujícím zápasem s Baníkem Ostrava. Ne až po něm ve chvíli, kdy se případná pochybení budou zametat pod koberec a označovat za emoce poraženého nebo fňukání. Tenhle alibismus odmítám,“ vysvětlil muž, jehož byznysové a investiční aktivity jsou rozkročené od fotbalu přes pivovar až po několik e-shopů a startupů nebo investiční fond Quant.
Turek zároveň adresoval výzvu komisi rozhodčích, Ligové fotbalové asociaci (LFA) a vedení Fotbalové asociace ČR (FAČR), aby v blížícím se utkání zajistili absolutní regulérnost a uvědomili si, že ponesou odpovědnost za to, co se bude na trávníku dít: „Chceme, aby se utkání s Baníkem rozhodlo výhradně na hřišti. Sportovním výkonem. Bez zákulisních tlaků. Bez podezřelých rozhodnutí. Bez vnějších vlivů, které mohou jakkoliv ovlivnit výsledek zápasu.“
Majitel Dukly zároveň vyslal směrem k ligovým orgánům jasné varování, že bude sledovat každý detail. „Pokud budeme mít pocit, že se opakuje to, co jsme zažili v Teplicích, nenecháme to být. A jestli má mít Dukla příští sobotu pocit, že stojí proti všem, tak ať proti všem stojí. Ale nebude stát sama. Bude stát se svými hráči, trenéry, zaměstnanci, fanoušky a všemi lidmi, kteří věří, že fotbal má být férový,“ uzavřel Matěj Turek.