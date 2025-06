Inspiruje se i Buffettem, portfolio majitele fotbalové Dukly připomíná kočkopsa. Ale vybíráme si, říká

Uložit 0

Čeho se dotkne, do toho investuje. Anebo to tak na první pohled může vypadat. Výčet svých investic totiž i sám Matěj Turek označuje jako „kočkopsa“ – kromě fotbalového klubu jde o pivovar, farmu na krevety, eventovou firmu, cloudovou IT společnost, několik startupů i e-shopů… „Investujeme do toho, co je dobré. A pak vidíme extrémní množství dalších příležitostí, které mohou pěkně dotvořit synergie,“ říká pětačtyřicetiletý investor, jenž se na začátku své kariéry inspiroval dopisy Warrena Buffetta a postupně vybudoval miliardový konglomerát.

„Ve skutečnosti si investice hodně vybíráme, i když se na rozdíl od mnoha jiných neomezujeme jen na jeden segment,“ vysvětluje dál pro CzechCrunch Turek, který prý takzvané pitch decky, jimiž se firmy snaží získat přízeň investorů, automaticky hází do spamu. Do pozornosti širší veřejnosti se zapsal tím, že se stal majoritním majitelem fotbalového klubu Dukla Praha, nedávno vydělal například i na prodeji Ticketstreamu do estonských rukou.

Výčet Turkových aktivit je ale mnohem širší. A ze zmiňovaného kočkopsa postupně vytváří ucelený komplex doplňujících se firem. „V našem portfoliu vykrystalizovaly dvě základní strategické oblasti,“ popisuje a doplňuje, že jde o běžnou praxi – inspiraci vidí u mnohem větších finančních skupin jako J&T, Penta nebo PPF.

Byznysové a investiční aktivity Matěje Turka partner investičních fondů Quant a Meridon

zakladatel private equity fondu 10X

startupy: Zuri, Flowpay, Cyrkl, Týmuj, E2B, HTG Medical, CloseRocket, Rekola, Boom Events

e-commerce: Avenberg, Monkey Mum, Pro malé dobrodruhy, Biocultus

další: FK Dukla Praha, Vinohradský pivovar, Trojský pivovar, Pure Shrimp, Algotech, myTimi

První oblast Turek označuje jako tzv. hospitality, kde se propojují synergie mezi zmiňovanou fotbalovou Duklou, Vinohradským pivovarem, areálem Trojského pivovaru (pivo se zde již nevaří, má být ale zrekonstruován na hotel s restaurací), krevetí farmou Pure Shrimp či bikesharingem Rekola.

A jak to může fungovat? „Vinohradské pivo můžeme dodávat na stadion Dukly, který se nachází pět minut jízdy na kole od Trojského pivovaru, kde hostům kromě ubytování, když přijedou na fotbalový zápas, nabídneme v restauraci čerstvé krevety ve vysoké kvalitě. Mimochodem, i ty se chovají nedaleko v Suchdole,“ vyjmenovává Turek.

Podobné je to podle něj ve třetím největším městě Dánska, Odense. To společně s privátními investory provozuje poloveřejnou akciovou společnost, kde spojuje aktivity kolem fotbalového klubu a jeho stadionu, koncertního sálu, hotelu, restaurace či prodejce vstupenek.

Foto: Tomáš Svoboda/CzechCrunch Investor Matěj Turek

U hospitality to ale nekončí, druhou skupinou se pak pod hlavičkou fondu 10X stala e-commerce, kde se podle Turka postupně také objevují nové možnosti, jak jednotlivé subjekty propojit. Většinové i menšinové podíly drží v e-shopech Avenberg ze segmentu dům a zahrada (který je mimochodem jedním ze stovky největších e-shopů v zemi), Monkey Mum se zaměřením na dětské zboží či v prodejci dětského outdoorového vybavení Pro malé dobrodruhy.

Dohromady měli obchodníci ze skupiny loni dosáhnout tržeb ve výši 600 milionů korun, letošním plánem je 800 milionů. „Zároveň ale máme rozjednané další transakce, které mohou tuto částku dostat na miliardu,“ doplňuje Turek, podle kterého e-shopy propojuje zejména zaměření na děti a jejich rodiče i outdoor, respektive zahradu.

„Premisa je, aby rodiče s dětmi trávili čas, ideálně venku, a zároveň se při tom cítili bezpečně,“ říká s tím, že společně s kolegy na trhu hledají další obchodníky, kteří by portfolio doplnili. „Elektronika to asi moc nebude,“ pokračuje s tím, že cílem není budovat tuto skupinu e-shopů na prodej, ale spíš s dlouhodobou vizí. Jednotlivé firmy i z tohoto důvodu nekupují ze sta procent: „Je pro nás důležité, aby v nich zůstali zakladatelé a dále je rozvíjeli.“

Největší potenciál na vzájemné sdílení know-how u jednotlivých e-shopů pak aktuálně vidí ve třech oblastech, z nichž první se týká geografického působení: „Pokud už někdo ze skupiny prodává na daném trhu, je přirozené, aby se přidali i další. Spíš to ale chceme konsolidovat, ne nutně vstupovat do nových zemí.“

Druhou oblastí je sortiment, kde by v ideálním případě došlo k propojování nabídek jednotlivých prodejců. Do třetice má jít o propojení jednotlivých skupin zákazníků a práce s nimi. „Pokud někdo dosahuje skvělé retence, ostatní se mohou inspirovat. Budeme srovnávat laťku podle těch nejlepších,“ vysvětluje Turek.

Kromě toho všeho ale počítá se synergiemi e-shopů také v nákladech například za sklady, logistiku či marketing. „Ovšem to by nám z byznysového hlediska nestačilo, míříme výš. Vždy ale chceme u investic udržovat určitou míru tajemství, které nikdo jiný nevidí,“ dodává Matěj Turek.