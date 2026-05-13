Nejdražší stavebnice Lego Pán prstenů je tady. Město Minas Tirith má i krále Aragorna s Gandalfem

Gondor volá o pomoc... a Lego odpoví! Připravte si peněženky, je tu totiž kostičkové město Minas Tirith – epické, obří a taky nejdražší.

Foto: Lego
Lego stavebnice města Minas Tirith z Pána prstenů
„Viděls ho, Aragorne? Jeho bílé věže. Třpytí se jako z perletě a stříbra, tyčí se do jitřních vánků. Volal tě někdy hlas stříbrných trubek?“ Takhle poeticky zní jeho popis v Pánovi prstenů – a právě takové si ho postavíte. Spojení mocných značek Lego a Pán prstenů totiž představuje svou novou, největší a nejdražší stavebnici – Lego Minas Tirith.

Je hlavním městem říše Gondor, která vzdoruje temnému pánu Sauronovi. Na Pelennorských polích před jeho hradbami se odehrála ta nejepičtější bitva v Pánovi prstenů, v níž mu na pomoc přispěchali rohanští jezdci. Hraničář Aragorn zde byl korunovaný králem Elessarem. A teď se Minas Tirith stane ozdobou vašeho domova jako Lego stavebnice.

Stejně jako knižní či filmové město je i Lego Minas Tirith navýsost působivé, jeho bílé věže se tyčí do výše přesahující půl metru. Ale do výšin sahá i cena kostičkové novinky. Stavebnice Bílého města je tou nejdražší v celé produktové řadě Lego Pán prstenů, do prodeje 4. června vyrazí s úctyhodnou cenovkou 15 799 korun.

Titul nejdražší stavebnice na motivy filmového Pána prstenů dosud držela tři roky stará Lego Roklinka, jen o pár stovek těsně za ní byla předloňská Sauronova věž Barad-dûr. Ty však novinka značně překonává nejen v ceně, ale také svým rozsahem. S celkem 8 278 dílky je hlavní město Gondoru o víc než dva tisíce kostek masivnější. Však také nepostavíte pouze věž Ecthelionovu, bílý strom na nádvoří města či jeho kruhové zdi.

Lego Minas Tirith vám umožní prozkoumat i interiérové prostory v podobě trůnního sálu – čekajícího na figurku Aragorna, která v balení stejně jako královská koruna nechybí – či knihovny plné starých svitků, kde čaroděj Gandalf odhalil tajemství Jednoho prstenu. Kromě této dvojice hrdinů (a oře Stínovlase) tvoří populaci Lego města hobit Pipin, hodující správce Denethor a jeho méně oblíbený syn Faramir, elfí panna Arwen a čtveřice strážců Bílého města. Tak na co čekáte? Gondor volá o pomoc… a Lego odpoví!

