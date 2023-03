Český kryptoprojekt spouští platební kartu pro placení bitcoinem. Má záštitu Mastercard

Má první českou platební kartu, která si dobře rozumí s kryptoměnami, a tak díky ní můžete nakupovat za bitcoiny, aniž by s tím měl obchodník nějaké trable. Má to být ale teprve začátek. Když vše půjde podle plánu, v následujících letech by chtěl David Tacl konkurovat zavedeným finančním službám jako Revolut. Plány má ve svém novém kryptoprojektu Tent smělé. Teď udělal první výkop, když ve spolupráci s Mastercard představil právě zmíněnou platební kryptokartu. Ještě letos chce získat peníze od investorů a nakopnout růst projektu, který buduje univerzální finanční aplikaci, jejíž stěžejní součástí bude krypto.

Když si dnes stáhnete aplikaci Tent, můžete v ní nakupovat, prodávat a směňovat nejznámější kryptoměny. Prozatím jich je patnáct včetně bitcoinu či etherea, další mají v následujících měsících přibývat. Ten hlavní trumf českého startupu spočívá v napojení na platební kartu, kterou si po registraci objednáte a následně s ní můžete platit u obchodníků jako s jakoukoliv jinou běžnou kartou. V případě té od Tentu se vám však budou odečítat rovnou bitcoiny nebo jiná kryptoměna, obchodníkovi přitom dorazí koruny. Podle Davida Tacla to má zájemcům významně usnadnit vstup do kryptosvěta, který má pro neznalé uživatele stále řadu technických překážek.

„V reálném čase umíme při platbě konvertovat krypto na běžnou měnu. Vyvinout a schválit vlastní kryptokaretní program trvalo opravdu dlouho a jsme nadšeni, že našim zákazníkům umožňujeme okamžitý nákup kryptoměn a jejich následné použití a utrácení v reálném světě,“ říká osmatřicetiletý Tacl. Klíčovým partnerem celého projektu je společnost Mastercard, která pro Tent dodává vůbec první kryptokartu vydávanou v Česku a na Slovensku. Akceptována je zatím pouze na místech, kde obchodníci přijímají karty této značky. Právě kryptokarta je pro start tím hlavním, s čím chce Tent přilákat první zákazníky.

Na kryptokaretním procesním centru firma pracovala přes dva roky a teď jde po měsíčním testování do ostrého provozu. Tacl říká, že do startupu z vlastních zdrojů vložil řádově desítky milionů korun. Větší detail k financování nezmiňuje. Na dotaz, kdo za firmou akcionářsky stojí, odpovídá, že on sám. Ve veřejném rejstříku není akcionářská struktura dohledatelná, protože akcie jsou psané na jméno. Podobně je to u jiných projektů, na kterých Tacl se svými kolegy pracuje a s nimiž teď vyvíjí i Tent. Zkušenosti mají především z finančního a bankovního světa a štěstí teď chtějí zkusit také v kryptu.

Foto: Tent David Tacl, zakladatel kryptoprojektu Tent

Například ve společnosti Advanced Finances vytvořili stravenkovou službu LemonPay, která vstupovala na trh v roce 2020 jako konkurent pro zavedené hráče a podle Tacla má aktuálně v Česku zhruba padesát tisíc uživatelů. V roce 2021 měla podle účetní závěrky čistý obrat 2,1 milionu korun a skončila v mírném zisku. Na webu Tent.com jsou mezi dalšími spoluzakladateli projektu vedle Tacla uváděni ještě Rostislav Cendelín či Zoltan Finta. Kromě LemonPay se potkali také třeba ve společnosti Prepaid Solutions, která vydává předplacené platební karty a v roce 2021 měla čistý obrat 15,4 milionu korun při ztrátě 14,6 milionu korun.

Tacl říká, že mají v holdingu několik dalších firem s rozličnými produkty, jejichž akcionářské struktury taktéž nejsou veřejně známé. Sám Tacl například figuruje jako předseda představenstva ve společnosti Emersson systems a.s. a jako jednatel v Prime Energy Global s.r.o. Teď k tomu přidává první kryptoprojekt, jehož dlouhodobou vizí je stát se univerzální finanční aplikací, ve které budou moci uživatelé nejen platit, ale také třeba investovat nebo vyřizovat další transakce.

Nejpozději v příštím roce chce Tent do své aplikace přidat možnost nákupu akcií či komodit a také zavést IBAN kódy. Díky nim by bylo možné si do Tentu posílat peníze jako na klasický účet v bance. Podobný přístup má i již zmíněný Revolut, přičemž Tacl věří, že celý trh je tak velký, že na něm může bez problémů hrát více hráčů. Aby byl na všech trzích co nejlépe rozpoznatelný, tak před třemi lety za 500 tisíc dolarů (11 milionů korun) po dlouhém vyjednávání akvíroval doménu Tent.com a přejmenoval se právě na Tent.

Byznys model je jednoduchý. Z každé transakce si firma bere provizi. Když přes její aplikaci směníte kryptoměnu, vezme si 3,5 procenta. Když nakoupíte kryptoměnu přes kreditní či debetní kartu, činí poplatek čtyři procenta. A když si vyberete s kartou Tent z bankomatu, což je také možné, je poplatek pět procent a deset eur (240 korun) k tomu. Jinde zatím peníze firma generovat nebude a Tacl i s ohledem na dění posledních měsíců zdůrazňuje, že prostředky klientů bude držet striktně oddělené od vlastních zdrojů a nebude je používat k dalšímu obchodování, jako to dělala třeba zkrachovalá kryptoburza FTX.

Mnoho finančně-technologických projektů včetně Revolutu přitom dlouhodobě bojuje s tím, jak na všech poskytovaných službách dlouhodobě vydělávat peníze, přičemž jedním ze scénářů bývá nabízení úvěrů. Ani to Tacl do budoucna nevylučuje, v tuto chvíli ale takový produkt nevyvíjí. Během letošního roku plánuje představit byznys karty pro živnostníky a podnikatele. Kolik uživatelů chce Tent ve svém premiérovém roce získat, jeho šéf neříká. „Nechci říkat přesná čísla, protože kolikrát je to u projektů našeho typu spíš dojmologie,“ uvádí.

S ohledem na potenciál, který na evropském trhu vidí, by chtěl výhledově oslovit nižší stovky tisíc klientů. Pro další růst má také v plánu ideálně ještě letos získat investici od venture kapitálových investorů. Někteří ho prý již oslovili, ale dokud nebyla služba spuštěná, nechtěl do firmy externí partnery pouštět. Zároveň přiznává, že by se rád bavil zejména s investory ze zahraničí, kteří budou sdílet jeho evropskou, či později globální vizi. Peníze na rozvoj firmy by zároveň mohl generovat i připravovaný kryptotoken, jehož prodej ale zatím nebyl zahájen.

Důležitým partnerem Tentu je již zmíněný Mastercard. Tacl a spol. se s ním dobře znají z LemonPay, jehož karty taktéž vydává, a tak jim nabyté zkušenosti kolem karet pomohli i s rozjezdem nového kryptostartupu. Navíc je mezi čtveřicí spoluzakladatelů na webu Tent.com uváděn také Jan Purkrábek, který dříve v lokální pobočce Mastercardu působil jako šéf fintechu a open bankingu. „S potěšením spolupracujeme se společností Tent tak, abychom jejím zákazníkům umožnili denně platit za zboží a služby jednoduše a bezpečně prostřednictvím naší důvěryhodné sítě,“ uvedl Christian Rau, senior viceprezident finančních technologií a krypta pro Mastercard Europe.