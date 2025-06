Český startup koupili Holanďané, teď dál roste. Míří do Ameriky a mění své vedení

Uložit 0

Marketingový startup Roivenue před dvěma lety za odhadované desítky milionů korun odkoupila nizozemská skupina ScanmarQED a nyní hlásí zásadní novinky. Pavel Šíma, který firmu zakládal a vedl od roku 2018, předal od letošního dubna kormidlo nástupcům Milanu Knappovi a Tomáši Kasalickému. Startup má navíc velké plány: s novým produktem chce prorazit zejména ve Spojených státech.

Roivenue od akvizice v listopadu 2022 podle svého vedení dál roste, loni dosáhl obratu 23,8 milionu korun s růstem o více než třicet procent. Aktuální opakované roční tržby (ARR) jsou na úrovni 34 milionů. „Po stabilizačním roce 2023 jsme za loňský rok v černých číslech a veškeré byznys plány do budoucna, včetně těch pesimistických, ukazují zachování profitability,“ komentuje Knapp pro CzechCrunch. Cílem firmy je dosáhnout do dvou let obratu přes 62 milionů.

Největší novinkou z pohledu produktu je pak vývoj takzvaného Unified Marketing Measurement (UMM), který vzniká mimo jiné za podpory ministerstva průmyslu a obchodu. „Zákazník bude moct vzít všechny své existující přístupy k vyhodnocování marketingu, nastavit si, jak velký význam přikládá každému z nich, a náš nástroj mu spočítá, jaký dopad má která aktivita na jeho byznysové výsledky,“ vysvětluje Knapp s tím, že Roivenue by mělo mít řešení připravené v druhé polovině roku.

S novým produktem firma také počítá s útokem na americký trh, kde loni spíše sondovala možnosti a navazovala partnerství zaměřená na agenturní klientelu. Aktuálně Roivenue působí v osmnácti zemích od Kataru po USA a mezi jeho největší klienty patří telekomunikační giganty jako Virgin Media O2 z Velké Británie nebo český Vodafone. V portfoliu má také Sazku a nově TV Nova kvůli jejich projektu OnePlay.