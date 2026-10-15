Cesta na Měsíc, laser na Vltavě i Havel na radnici. Čtrnáctý Signal opět rozsvítí Prahu, letos i v Dejvicích
Startuje pražský festival světla a digitálního umění. Ukáže stíny lidí složené z 1 500 světel, divadlo v čistírně odpadních vod i studentskou zónu.
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Od dnešního večera do neděle se Praha znovu promění ve výstavu světla a digitálního umění. Signal Festival letos s tématem Dream On! Sny a vize nabídne 21 instalací a poprvé se vydá i mimo centrum. Druhá trasa povede Dejvicemi.
Festival založili producent Martin Pošta, kurátor Jan Rolník a umělec Amar Mulabegovič. Začátky ale sahají až do roku 2008, kdy Pošta s partou kamarádů dělal projekci na Staroměstském orloji. „Vůbec jsme netušili, že z toho jednou vyroste Signal Festival, který je dneska,“ zavzpomínal Pošta na středečním sneak preview festivalu. Dnes akce do ulic každoročně přitáhne kolem 300 tisíc lidí.
„Letošní Signal Festival otevírá několik nových kapitol. Poprvé přicházíme do Dejvic, poprvé představíme videomapping ukrajinské umělkyně a také zónu Student Visions věnovanou tvorbě studentek a studentů. Zároveň do Prahy jako vždy přivážíme výrazná jména světové digitální scény. Jim Campbell je pro mě osobně jednou z největších zahraničních hvězd letošního ročníku,“ říká ředitel festivalu Pošta.
Právě americký umělec Jim Campbell přiváží instalaci Scattered Light, kterou poprvé ukázal v roce 2010 v newyorském Madison Square Parku. Světla, která na první pohled blikají nahodile, se z určitých míst složí ve stíny spěchajících lidí. Campbell v ní zkoumá, kolik informací lidské oko potřebuje, aby v rozmazaném světle poznalo pohyb a člověka. Jeho díla patří do sbírek newyorské MoMA, Whitney Museum of American Art nebo Metropolitního muzea umění. V Praze bude Scattered Light s 1 500 LED diodami k vidění v dejvickém parku generála Lázara Cárdenase a půjde o jednu z nejmonumentálnějších instalací festivalu.
Oficiálně festival zahájí dnes v 19 hodin videomapping Němce Felixe Franka na průčelí Arcibiskupského semináře v Dejvicích. Jmenuje se Missing Interval a podle autora zachycuje chvíli, kdy člověk přechází z jedné reality do druhé. „Je to sen s otevřenýma očima v černé a bílé,“ popisuje Frank.
Tradiční trasa vede centrem a letos připomíná devadesáté výročí narození Václava Havla. Ukrajinská umělkyně Svitlana Reinish promítne na dvě stěny Staroměstské radnice slova pravda, svoboda, spravedlnost, láska a demokracie, která se postupně deformují a mizí. Jde o druhý videomapping letošního ročníku a první od ženy v historii festivalu. Dílo vychází z Havlovy eseje Moc bezmocných.
„Dílo je postaveno na jazyce a jeho destrukci za účelem vytvoření nové reality, což je něco, co se ve světě děje právě teď. Významy slov jsou pozměňovány, a v důsledku toho se mění i uvažování lidí,“ vysvětluje Reinish.
Na stejnou esej odkazuje instalace Karolíny Schulzové na nádvoří kostela Panny Marie Sněžné. Světelné panely s výroky o pasivitě postupně ztrácejí synchronizaci, až zbude jediný s nápisem „Stačí jen jeden“. „Sama jsem zažila situace, kdy jsem s něčím nesouhlasila, ale raději jsem mlčela, protože bylo jednodušší se přizpůsobit ostatním,“ říká autorka.
Kam se vydat?
Arcibiskupský seminář, Dejvice: zahajovací videomapping Missing Interval (Felix Frank)
Staroměstská radnice: videomapping Život v pravdě (Svitlana Reinish)
Park generála Lázara Cárdenase: Scattered Light (Jim Campbell)
Slepé rameno Vltavy u kanálu Troja-Podbaba: laserová instalace Multimmersion_Upside Down (Aka Chang)
Stará čistírna odpadních vod, Bubeneč: Voda (Laterna magika), Signal INSIDE
Divadlo X10: Na Měsíc (Laurie Anderson a Hsin-Chien Huang), Signal INSIDE
Clam-Gallasův palác: laserová show Maxima Velčovského
Technická ulice, Kampus Dejvice: studentská zóna Student Visions
Podrobnosti najdete na webu Signal Festivalu 2026.
Na nádvoří Clam-Gallasova paláce pak designér Maxim Velčovský laserem vypráví příběh 140 let automobilky Mercedes-Benz. „Čas se dá vyprávět pomocí textu, barvy, tvaru a hudby, ale jen laser a světlo ho dokáže vyprávět jeho vlastní rychlostí,“ říká Velčovský.
Nová dejvická trasa začíná u plavebního kanálu Troja-Podbaba. Tchajwanec Aka Chang tam na slepém rameni Vltavy představí desetimetrovou laserovou instalaci Multimmersion_Upside Down, v níž se paprsky odrážejí od hladiny do iluze nekonečné hloubky. V nedaleké Staré čistírně odpadních vod v Bubenči uvede Laterna magika desetiminutovou inscenaci Voda, kde režisér Radim Vizváry spojuje nonverbální divadlo, videomapping, akrobacii a živý zpěv.
Věřím, že originální projekce určené pro náš dejvický kampus přilákají velké publikum, a obzvlášť se těším na to, jak se v nich zúročí také nápady a vize našich studujících.
Trasa pak vede dejvickými parky kolem Campbellovy instalace na Flemingovo náměstí, kde Milan Cais otevře Bránu imaginace. Obří světelný objekt vysílá obraz a zvuk složené z dat, která sbíral letos v červenci na Žofíně. Tam si lidé v kruhové LED stěně vybírali ze stovky slov ta, která jim byla blízká. Přes den má objekt fungovat jako socha, po setmění jako součást festivalu. „Ta slova představují lidské hodnoty a zároveň jsou to slova, která se týkají každodenního běžného života,“ říká Cais. Další zastávkou je socha Jana Kalába Black Mechanical Planet u PPF Gate v Evropské ulici.
Konec trasy v Technické ulici v Kampusu Dejvice patří poprvé v historii festivalu studentům. ČVUT ukáže světelnou instalaci Impuls, projekci o vývoji studentské formule a FaceIt, který převede mimiku návštěvníka do stylizovaného portrétu. VŠCHT chystá chemickou show. „Věřím, že originální projekce určené pro náš dejvický kampus přilákají velké publikum, a obzvlášť se těším na to, jak se v nich zúročí také nápady a vize našich studujících,“ říká rektor ČVUT Michal Pěchouček.
Na středečním sneak preview v Signal Space Pošta připomněl, že festival za dobu své existence dal vzniknout asi dvěma stům uměleckých děl od autorů z celého světa. V placené zóně Signal INSIDE je letos osm instalací, šest z nich v centru. Americká hudebnice a multimediální umělkyně Laurie Anderson, známá hitem O Superman a spoluprací s Lou Reedem, přiváží s Tchajwancem Hsin-Chien Huangem do Divadla X10 patnáctiminutovou imerzivní cestu Na Měsíc. Ta vznikla k padesátému výročí přistání člověka na Měsíci.
V kostele sv. Šimona a Judy se Nizozemec Timo Lejeune ptá, jak bude vypadat svět za deset tisíc let. V Kampusu Hybernská čeká hlavně na děti Zvukový robot Slováka Jána Šicka, který se ovládá dřevěnými hračkami a lidovými nástroji. Přes den láká páteční Signal Forum v Národní technické knihovně a program v areálu Signal Space, kde je k vidění deset uměleckých děl a který bude během festivalu otevřen až do půlnoci.