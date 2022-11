Čeští roboti z telefonů jdou do zahraničí. Dostali na to od investorů 20 milionů

První virtuální asistenty usadili do firem už před šesti lety. Vycházeli z vlastních zkušeností – vadilo jim, jak těžko se dá dovolat na zákaznické linky různých firem, od internetového obchodu třeba po banky, a řešit tam rychle svůj požadavek. Arťom Markevič a Martin Čermák proto přišli s vlastními virtuálními asistenty, kteří by si se zákazníky mohli povídat. Nazvali je voiceboty, vystavěli kolem nich celou společnost a teď s ní získávají 20 milionů korun. Voiceboty tak vyšlou do zahraničí.

„Plánujeme expandovat primárně na britský a americký trh – ve Velké Británii již s několika klienty spolupracujeme, ve Spojených státech momentálně řešíme pilotní projekty, přičemž cílem investice je především urychlení celé zahraniční expanze,“ říká Markevič a dodává, že na evropském trhu firma roste organicky a má už vybudovanou poměrně rozsáhlou partnerskou síť.

Aby ne – Vocalls totiž slibují, že jejich konverzační roboti zpřístupní zákazníkům komunikaci s firmou v jakémkoliv čase a bez otravného čekání. Lidem se věnují okamžitě. Využívají umělou inteligenci a tvůrci je označují za všestranný konverzační nástroj, jehož funkce vychází z potřeb klientů i trhu.

Investice ve výši 20 milionů korun putuje z fondu V-Sharp Venture Studio Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala. Menšík je majitel a šéf logistického startupu DoDo, Šoustal je přes firmu Reticulum vedle jiného spolumajitelem Accolade, která se zaměřuje na budování průmyslových parků v Evropě. Oba mají i další aktivity a spolu hodlají ve V-Sharp podporovat projekty spojené především s e-commerce, logistikou či finančními technologiemi. V následujících letech plánují proinvestovat řádově stovky milionů korun, ne-li víc.

Foto: V-Sharp Zdeněk Šoustal, majitel společnosti Reticulum, a Michal Menšík, CEO skupiny V-Sharp

Peníze směřované do Vocalls jsou dosud nejvyšší investicí v rámci jejich startupového portfolia. „V tom, že jejich produkt dokáže plnohodnotně nahradit živého operátora i ve složitých konverzačních procesech, vidíme obrovský potenciál napříč různými obory i světovými trhy,“ říká Matej Zabadal, Managing Partner ve V-Sharp Venture Studiu. Podle obchodního rejstříku teď má fond ve Vocalls zhruba pětiprocentní podíl.

„Investici od V-Sharpu nevnímáme jen jako finanční injekci, ale především jako podporu a mentoring někoho, komu záleží na našem produktu stejně jako nám a kdo má již zkušenost se škálováním produktu i zahraniční expanzí,“ chválí Markevič.

Vocalls pustil první roboty do firem v roce 2016. Dnes jsou ke slyšení například v Alze, Škodovce, Zásilkovně či ČSOB a v desítkách dalších firem. „Své voiceboty testujeme na stovkách tisíc reálných rozhovorů a na jejich základě pak hlasové asistenty postupně ladíme tak, aby byla konverzace s nimi co nejpřirozenější,“ popisuje Markevič.

Letos k chytrým robotům přidali možnost využít také hlasovou analytiku, e-mailbota nebo takzvaného advisora, který radí operátorům na lince s vhodnými a pohotovými odpověďmi, a to přímo v průběhu hovoru. Kromě toho uvedli do světa produkt LiveTranslate, který v reálném čase překládá cizojazyčné hovory mezi operátorem a volajícím.

Firma přitom myslí na to, aby konverzace s robotem byla plynulá. Je tak schopná například nastavit délku odezvy v rámci dané konverzace – tedy ten správný moment, kdy má docházet k překladu mluvené řeči. Pracuje s hlasitostí a kombinuje kanály tak, aby volající vždy věděl, co se děje na druhé straně a pochopil, kdy dochází k překladu jeho řeči a naopak.

V-Sharp Venture Studio dřív zainvestovalo mimo jiné do startupu Ydistri, který vyvíjí softwarový nástroj pro redistribuci takzvaných mrtvých zásob a dnes již spolupracuje s několika nadnárodními retailovými řetězci. Peníze poslalo i do fintechu Advanto, který zaměstnancům umožňuje vybrat si svou odpracovanou mzdu kdykoli v měsíci.