Chodím s nimi do divočiny, města i na kutě. Nové hodinky od Googlu jsou skvělé, ale přišly příliš brzy
Z kavárny rovnou na hory. Otestovali jsme nové Google Pixel Watch 5, jedny z nejkrásnějších chytrých hodinek pro Android.
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Teploměr ukazuje přes třicet stupňů a já se s vervou drápu po vápencové skále s cílem sledovat červenou značku. V Česku by takové značení patřilo dálkové trase pro zapálené turisty, Italové v benátských Dolomitech, kam jsem ve svém volnu vyrazila, mají ale o příjemné procházce zjevně poněkud drsnější představu. Nešikovně hledám oporu špičkou boty, abych se v absurdním převýšení vytáhla zase o kus výš a na chvíli zastavím a pohlédnu na své zápěstí.
To totiž zdobí hodinky Google Pixel Watch 5, které mezitím pečlivě počítají moje kroky, tep i vystoupané metry. A v nejtěžších chvílích se z nich stává překvapivě účinná motivace. Na vrcholu mě sice čeká výhled, kvůli kterému jsem sem vyrazila, hodinky mi ale jako bonus uloží celou trasu a nabídnou detailní statistiky o tom, jak jsem si během výstupu vedla. Pochopitelně jsem do hor vyrazila za zážitky, ne za čísly. Když už je ale mám na zápěstí, není vůbec od věci zjistit, jak šikovná, nebo naopak zřízená, jsem při jejich získávání vlastně byla.
Jejich jednoduchý, ale neobvyklý design navíc zaujal i okolí. Několik známých mi hodinky samo od sebe začalo chválit a zvědavě se vyptávalo, co že to vlastně mám na ruce.
Jedná se o poměrně výkonný stroj. Oproti minulému modelu prošla zásadním upgradem přesnost lokalizace. Google Pixel Watch 5 kombinují dvoupásmovou GPS s 3D daty o budovách z Google Maps, díky čemuž dokážou lépe odfiltrovat odrazy signálu od skalních stěn i vysokých budov. Výsledná stopa tak neobsahuje nesmyslné odskoky přes propasti nebo mimo cestu. Na vápencovém hřebeni mi hodinky dokázaly vykreslit trasu s přesností na několik metrů, což je přesně ten typ funkce, který oceníte až ve chvíli, kdy se kolem vás místo ulic a budov tyčí skály.
Limitem zůstává baterie. Při souvislém měření aktivity s GPS hodinky spotřebují zhruba deset procent kapacity za hodinu, což v praxi znamená přibližně osm až deset hodin horského výšlapu. Na celodenní túru tedy stále není od věci přibalit nabíječku nebo powerbanku.
Google Pixel Watch 5 v číslech
- Cena: od 9 990 korun
- Displej: klenutý Actua 360 OLED, jas až 3 tisíce nitů, Gorilla Glass
- Procesor a paměť: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, 3 GB RAM, 32GB úložiště
- Výdrž a nabíjení podle prodejce: 30 hodin (41 mm) / 40 hodin (45 mm), rychlonabíjení dodá až 15 hodin provozu za 15 minut
- Zajímavé novinky: dvoupásmová GPS s 3D mapami, offline hlasový asistent Gemini, zamykání telefonu v ekosystému Pixel
Při běžném denním používání zvládne větší pětačtyřicetimilimetrový model kolem 40 hodin. Na baterii je ale spolehnutí ještě z jiného důvodu: hodinky si samy včas řeknou o nabití výraznou notifikací, takže se mi nestalo, že bych je nechala úplně vybít.
S výkonnější nabíječkou navíc stačí pouhých patnáct minut a získáte energii až na dalších 15 hodin. Během krátké pauzy na espresso na horské chatě tak hodinkám snadno dopřejete druhý dech.
Slibovaná revoluce v ovládání se však neobejde bez zaškobrtnutí. Nová verze Wear OS 7 má umožnit aktivovat asistenta Gemini pouhým přiblížením hodinek k ústům. V praxi ale na tento pohyb reagoval jen minimálně, a to navzdory několika pokusům podle návodu přímo v hodinkách. Když gesto nezabere, nezbývá než podržet boční tlačítko.
Jakmile se Gemini aktivuje, rozpoznávání hlasu i samotné reakce ovšem fungují svižně. Asistent bez problémů upraví systémovou hlasitost, wi-fi, režim Nerušit či Spánek a poradí si i s praktickými dotazy k tréninku. Potěší také možnost bezkontaktně s hodinkami platit nebo využívat základní hlasové povely kompletně bez připojení.
Zklamáním se pro mě stala bezdotyková gesta, která mají usnadnit ovládání ve chvíli, kdy má člověk plné nebo špinavé ruce a na hodinky nemůže přímo sahat. Klíčové gesto sevření palce a ukazováčku, které funguje jako virtuální potvrzovací tlačítko, mi hodinky v terénu detekovaly jen někdy. Rozeznání tak zřejmě gadgetu ztěžuje menší velikost zápěstí. Naopak pootočení ruky směrem nahoru, kterým se přeskakuje na domovskou obrazovku hodinek s časem, třeba, když si chcete na ruce zakrýt notifikaci, fungovalo naprosto plynule.
Na největší rozdíl mezi tím, co Google slibuje, a tím, co hodinky skutečně umí, jsem ale narazila u zdravotních funkcí. Google novinku staví i na balíku Health Guardian, jenže v něm několik slibovaných funkcí zatím není. Pokročilé rozhraní pro silové tréninky i sledování trendů krevního tlaku a inzulinové rezistence dorazí až v chystaných aktualizacích. Ani slibovanou detekci zástavy dechu jsem v aktuální verzi systému nedohledala. Každopádně může jít jen o otázku týdnů, než Google svůj systém znovu aktualizuje a zařízení tak dostane zase o level výš.
Uživatel se ale prozatím musí omezit především na základní zdravotní metriky. Ty však Google výrazně zpřesnil. Hodinky velmi dobře sledují spánek, srdeční tep včetně variability (HRV), okysličení krve, aktivní minuty, vystoupaná patra, reakce těla na stres nebo výkyvy teploty. Po aktualizaci příslušné aplikace je k dispozici také měření EKG.
Všechna data se přehledně sbíhají v jednom rozhraní, které nabízí poměrně dobrý obrázek o tom, jak si tělo během dne vede. V kombinaci s telefonem Pixel pak potěší také bezpečnostní autolock, který telefon automaticky uzamkne, jakmile se od něj s hodinkami vzdálíte.
Google Pixel Watch 5 startují na 9 990 korunách. To je mírný mezigenerační nárůst, který souvisí především s vyšší kapacitou RAM a novějším čipem. Pokud už ale na ruce nosíte loňské Pixel Watch 4, důvod k okamžitému upgradu dost možná neuvidíte. Hardware zůstal z velké části stejný a řada softwarových novinek se časem pravděpodobně dostane i na starší model.
Pro majitele dřívějších generací nebo úplné nováčky jsou ale Pixel Watch 5 opravdu zajímavé. Google totiž vyrobil jedny z nejkrásnějších hodinek pro Android, takové, se kterými můžete opravdu kamkoli a vždycky zapadnou. Ne všechno, co výrobce slibuje, je zatím skutečně k dispozici a některá gesta, alespoň v mém případě, mají k bezproblémovému ovládání daleko. Pokud ale hledáte hodinky, které vypadají dobře, mají velmi povedený displej, přesnou GPS a zároveň zvládnou každodenní chytré funkce, Pixel Watch 5 dávají smysl. Jen jim musíte dát čas, než softwarově dozrají.