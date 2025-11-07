Chotkovy sady jsou prý v dezolátním stavu. Jejich proměna počítá s cyklostezkou i novou vyhlídkou
Správa Pražského hradu vypsala architektonickou soutěž, díky níž projde park kompletní revitalizací. Ta má zachovat jeho historický charakter.
Kdysi sloužily pro rytířské turnaje nebo skladování dřeva. V 19. století se pak proměnily v první veřejný park v Praze. Posledních 30 let se ale do Chotkových sadů vůbec neinvestovalo – a Správa Pražského hradu, která má park na starost, mluví o dezolátním stavu. Vypsala proto architektonickou soutěž na jeho kompletní revitalizaci, která zachová jeho historický charakter, zlepší prostupnost s okolím a nastaví podmínky dlouhodobě kvalitní péče o zeleň. A vítězný koncept už je na světě.
Nejlépe porotu přesvědčil návrh dvojice Martina Kameníková a Radek Prokeš ze studia Arkytek. Architekti chtějí parku ulevit od provozního chaosu, v plánu je mimo jiné nová cyklostezka, obnova laviček a cest, které jsou dnes na hraně životnosti, a doplnění mobiliáře i osvětlení. Okolí pomníku Julia Zeyera má ožít vodním prvkem, keři a kvetoucí výsadbou, nad Chotkovou ulicí pak vznikne velká vyhlídka s odpočívadlem a piknikovými stolky. První změny by návštěvníci měli vidět už příští rok.
„Chceme, aby z parku vznikla zelená oáza s novými výhledy na město. Jeho obnovu chceme kompletně pokrýt z příjmů z cestovního ruchu tak, aby peníze nazpět sloužily obyvatelům a návštěvníkům Prahy,“ říká ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek. Do soutěže, kterou organizace vyhlásila společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy letos na jaře, se zapojili jak čeští krajinářští architekti, tak odborníci ze zahraničí.