Chtěl proslavit violoncello, tak začal točit klipy. Nejúspěšnější má na YouTube 45 milionů zhlédnutí

Uložit 0

Co má společného hlavní melodie z mobilní hry Bad Piggies a moravský folklor? Podle Jana Zvěřiny hodně, třeba rytmus, dynamiku a něco, co vás nutí tančit. Právě proto si hudbu ze spin-offu známých Angry Birds vybral jako svůj nový počin – zaranžovanou skladbu pro tři violoncella a kontrabas, které si říkají Prague Cello Quartet a na kontě mají už dost možná nejsledovanější instrumentální video českého původu na YouTube.

Kdo svět české klasické hudby trochu sleduje, ten jméno Prague Cello Quartet dobře zná. Jde o uskupení, které kdysi vzniklo jako studentský projekt, na domácí scéně se ale pohybuje už sedmnáct let. Za sebou má řadu ocenění z mezinárodních přehlídek i šňůry koncertů například v Číně, Japonsku nebo Kolumbii.

Za dobu jeho existence se složení Prague Cello Quartetu několikrát proměnilo (i nástrojově, kontrabas do něj patří až v posledních letech, na počátku byla opravdu jen čtyři cella), jedna stálice ale zůstává, a tou je jeho zakladatel a umělecký vedoucí Jan Zvěřina.

„Chtěl jsem trochu proslavit svůj nástroj,“ směje se bezmála sedmatřicetiletý cellista, který se do zvuku „svého nástroje“ zamiloval už jako malý kluk z jižní Moravy. Byl prý to jediné, co ho tehdy dokázalo odtrhnout od počítačových her.

Vztah k hudbě ale měla celá početná rodina – Zvěřina má ještě čtyři sourozence – a hraní bylo tehdy u nich na denním pořádku. „Jeho zvuk je hrozně přirozený a vyvolává ve mně něco, co stále nedokážu popsat slovy, ale je to všepohlcující a chci, aby to prožívalo co nejvíc lidí,“ popisuje.

A tak šel ambiciózní mladík od rodinného muzicírování dál. Po studiu brněnské konzervatoře se přesunul do Prahy, kde absolvoval HAMU, část studií strávil i v Německu. Rychle se pustil do koncertování a záhy došlo i na Prague Cello Quartet, který tehdy hrával třeba i na Karlově mostě.

„V té době byla hodně populární finská metalová kapela Apocalyptica, kterou tvořili právě čtyři cellisté, a to, co zpočátku dělali, mi přišlo inspirativní. Ta kapela dala violoncellu světový vibe,“ popisuje Zvěřina, jehož snem prý dlouho bylo zahrát si s orchestrem slavný Dvořákův koncert pro violoncello, který patří mezi nejhranější kusy pro tento nástroj.

„Jenže to jsem absolvoval na konci konzervatoře a pak mi došlo, že jen v honbě za tím hrát co nejlépe a opakovaně skladby pro violoncello, kterých není až tak moc, se úplně nevidím,“ vypráví. S cellovým kvartetem před ním stojí úplně jiná výzva.

„Pro takovouto sestavu totiž není téměř nic složeno, takže je potřeba si všechno vytvořit. Hodně aranžuju a v tom je obrovský prostor pro kreativitu,“ vysvětluje Zvěřina s tím, že ho baví představovat klasickou hudbu živěji, než jak ji prý mnoho lidí včetně některých hudebníků vnímá. V reálu to znamená, že s kolegy hrají své úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale také filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů.

V tom samozřejmě není Prague Cello Quartet jediný, ve světě i v Česku existují další podobné projekty. Ze Zvěřinova zápalu to ale nic neubírá, spíš ho to nutí hledat vlastní cesty.

Prague Cello Quartet tvoří aktuálně kromě Jana Zvěřiny ještě violoncellisté Štěpán Švestka a Michal Haring a kontrabasista Tomáš Otevřel.

K těm patří mimo unikátního nástrojového složení v posledních letech i videoklipy a skladby, které Zvěřina vybírá podle toho, co ho zrovna osloví. Prague Cello Quartet tak třeba natočil svoji verzi ústřední melodie z Pirátů z Karibiku, Bohemian Rhapsody od Queen nebo třeba Viva La Vida od Coldplay. U některých mají desítky tisíc zhlédnutí, u jiných stovky tisíc a u některých dokonce miliony.

Na svém kontě mají ale také jedno z nejsledovanějších instrumentálních videí českého původu na YouTube – u sedm let staré cellové variace Fantoma opery totiž v počtu zhlédnutí svítí úctyhodné číslo 45 milionů. To pro srovnání odpovídá zhruba dvacáté příčce v seznamu nejpopulárnějších klasických českých videoklipů, kolem které se podle Wikipedie pohybují písně od Chinaski (Každý ráno), Viktora Sheena (Až na měsíc), Lucie (Chci zas v tobě spát) a Maxim Turbulenc (s odrhovačkou Jede jede mašinka).

„Můj cíl byl tehdy 200 tisíc zhlédnutí, ale evidentně to chytilo dobrý algoritmus,“ vtipkuje Zvěřina, ale rovnou dodává, že podle něj se tohle video, které víc jak rok připravoval, jednoduše povedlo. „Hodně lidí taky poslouchá hudbu beze slov jako podklad k něčemu jinému a pro nás je to skvělá reklama,“ dodává. Ostatně se netají tím, že právě proto, aby o sobě dali vědět, s kolegy klipy dělají.

Náklady na ty nejnáročnější, třeba s leteckými záběry chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, prý šplhají do stovek tisíc korun a návratnost je… v nenávratnu. Jako lákadlo na koncerty ale fungují. A těch mají hudebníci, při pohledu na jejich plány, opravdu hodně.

Na začátku března je čeká jejich zatím vůbec největší vystoupení v Kongresovém centru v Praze pro téměř tři tisíce lidí. Před ním a po něm vyjedou do různých měst po celém Česku, kde už teď prý vyprodali většinu sálů. I tady zahrají skladby, které zabodovaly na YouTube, stejně jako novinky z právě vydaného CD.

Aktuální video inspirované hrou Bad Piggies má za sebou zatím milion zhlédnutí. Oproti předcházejícím je ale taky na první pohled jiné, zejména díky sázce na folklor a open-air výpravě připomínající masopustní rej. Kromě tří cellistů a kontrabasisty v něm vystupuje a řádí i známý soubor Hradišťan a spousta dětí, maskovaný medvěd nebo třeba smrtka.

A proč si Jan Zvěřina vybral právě hudbu z mobilní hříčky? „Hry mám pořád hodně rád včetně této a taky mám rád moravský folklor. A ta melodie mi ho strašně připomínala, tak jsem si řekl, že do toho jdeme. A teď uvidíme, co na to diváci.“