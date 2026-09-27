Chtěla pracovat u kriminálky, nakonec ale změnila směr. Dnes v Praze vede barevné pilates studio
Zuzana Grunclová otevřela na jaře ve vysočanské Pragovce Merry Shark, kde z pilates studia vytvořila barevné hřiště pro dospělé s barem i obchodem.
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Když Zuzana Grunclová před několika lety na mateřské rozjížděla se svou mladší sestrou malou módní značku Merry Shark, šlo podle jejích slov hlavně o koníček. Ze zbytkových látek nechávaly šít oblečení a samy přitom poznávaly, jak těžké je na podobném projektu vydělávat. Dnes stejný název nese barevný prostor v pražské Pragovce, kde Grunclová spojila reformer pilates, veganské občerstvení a concept store. Místo přitom od začátku nechtěla stavět kolem typické pilates estetiky, ale otevřít ho co nejširší skupině lidí. „Nechtěla jsem vytvářet prostor jen pro určitý typ lidí. Chtěla jsem, aby se tady na reformeru cítil dobře kdokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví nebo to, jestli už někdy pilates cvičil,“ říká pro CzechCrunch.
Ke cvičení tíhla dávno předtím, než se z reformeru stal výrazný fitness trend. Pilates podle svých slov dělá zhruba od šestnácti let, dlouhou dobu ale výhradně doma. Nechodila do studií ani na skupinové lekce a pokračovala i během těhotenství.
Profesně přitom původně mířila úplně jinam. Vystudovala na vysoké škole bezpečnostní management na Policejní akademii a uvažovala o práci u kriminální policie, už během studia ale zjistila, že se oboru věnovat nechce – kariérní postup by v něm byl na dlouhé lokty. Postupně se tak přesunula ke stylingu, set designu a produkci a s kamarádkou, která se zaměřuje na fotografii, měla také vlastní kreativní studio.
Cizí jí nebylo ani podnikání. Její babička přes dvě dekády provozovala vesnické potraviny, dědeček zase založil firmu Ekofrukt, která stála za müsli tyčinkami Twiggy. Grunclová tak podle svých slov odmala sledovala, co vlastní byznys obnáší. Sama si ho poprvé vyzkoušela přibližně před pěti lety na mateřské, když společně se svou o osm let mladší sestrou založila brand Merry Shark, pod kterým vznikalo oblečení ze zbytkových látek.
Velkou firmu z něj budovat nechtěly, šlo spíš o kreativní projekt. „Už tam ale člověk viděl, co funguje, co nefunguje, jak je to těžké a že se s tím rozhodně nedá živit. Naopak do toho investujete peníze, které se vám nevracejí,“ popisuje Grunclová. Projekt tak postupně utlumily, název Merry Shark ale nezmizel.
V zahraničí je úplně běžné, že na pilates chodí i muži, včetně profesionálních sportovců.
Myšlenka na jeho novou podobu se začala rodit v roce 2024. Grunclová po letech v produkci a kreativních profesích chtěla vytvořit vlastní fyzický prostor. „Vždycky jsem si přála vlastní svět, který si udělám podle sebe,“ říká.
Pragovku poprvé oslovila v létě 2024, tehdy ale ještě přesně nevěděla, co by v ní mělo vzniknout. Uvažovala například o concept storu s módou a designem. Konkrétnější směr přišel až během Vánoc na Bali, kde ji kamarádka poprvé vzala na reformer pilates. Grunclová do té doby ani nevěděla, co přesně cvičení na speciálním stroji obnáší. „Byla to prostě pohodička, mix lidí, normální lidi. Nikdo neřešil, jaké máš legíny,“ vzpomíná.
Po návratu tak začala navštěvovat pražská studia a přemýšlet, zda by právě reformer nemohl být součástí připravovaného prostoru. Na začátku roku 2025 proto Pragovku oslovila znovu, tentokrát už s představou spojit cvičení s concept storem a dalšími službami. Sama mezitím nastoupila do My Pilates Academy a začala se v pilates dál vzdělávat.
Během příprav se ale situace na trhu rychle měnila. Zatímco na začátku roku 2025 v Praze příliš moderních reformer studií nebylo, během následujících měsíců začala přibývat. „Trochu mě to tížilo. Říkala jsem si, že otevírám něco, co se mezitím stalo trendem,“ přiznává.
O to víc se snažila, aby Merry Shark nevypadalo jako další podobné studio. Známí jí podle jejích slov doporučovali zaměřit se na konkrétní cílovou skupinu, ona ale chtěla prostor otevřít širšímu okruhu lidí. „Mohla bych udělat bílé nebo béžové studio, já jsem to tak ale neviděla,“ říká.
Vadila jí přitom i představa, že je pilates cvičením především pro ženy. „Pilates přece vytvořil muž, Joseph Pilates. V zahraničí je úplně běžné, že na něj chodí i muži, včetně profesionálních sportovců,“ upozorňuje. Právě proto podle ní záleží i na tom, jak samotná studia vypadají a komu dávají najevo, že do nich patří.
Sama proto Merry Shark označuje jako Reformer Playground. Barevný interiér kontrastující se syrovým industriálním prostředím Pragovky má podle ní připomínat dětské hřiště, tedy místo, kam člověk přichází s otevřenou myslí, může objevovat a zkoušet nové věci, aniž by řešil, jestli někam zapadá. Oranžovou podlahu a výrazný nábytek proto doplňují zdánlivě nesouvisející motivy, jako jsou hasičské skříňky, plamínky, domečky nebo květiny. „Na první pohled spolu nemusí souviset, ale dohromady vytvářejí jeden svět, který má vlastní atmosféru a funguje jako celek,“ popisuje Grunclová.
Zatímco vizuální identitu řešila s Václavem Roučkem z kreativního studia Bravr, na podobě samotného prostoru pak úzce spolupracovala s designérkou Karolínou Jeřábkovou. „Bez ní by Merry Shark nebyl,“ říká Grunclová. Zároveň se rozhodla vrátit k původnímu názvu. „Už když jsme to vymýšlely se ségrou, chtěla jsem, aby to byla nějaká postavička nebo charakter. Merry Shark může být vlastně všechno. Merry Shark školka, Merry Shark bistro, Merry Shark reformery,“ vysvětluje.
Merry Shark nakonec v Pragovka Art District ve Vysočanech otevřel na jaře letošního roku. Základem je studio se šesti reformery, doplňuje ho veganský bar s občerstvením a concept store s oblečením, doplňky a dalšími produkty. Prostor nabízí také speciální formáty včetně lekcí pro rodiče s dětmi. Právě reformery jsou ale zatím tím, co celý projekt ekonomicky drží.
Lektorovat Grunclová od začátku chtěla, původně ale počítala s tím, že se k tomu dostane až později. Potřeba snížit provozní náklady ji nakonec přivedla k vedení vlastních lekcí už několik dní po otevření. Celý projekt přitom označuje za svůj „all in byznys“: na jeho rozjezd neměla vlastní finanční polštář, vybudování prostoru financovala z půjčky a aktuálně se podle ní Merry Shark pohybuje kolem provozní nuly.
Do budoucna chce prý postupně rozšiřovat i další části konceptu, pořádat pravidelné akce, spolupracovat se sportovními projekty či značkami a dál rozvíjet program pro rodiče s dětmi. Zároveň věří, že spolu s proměnou Vysočan a industriálního okolí Pragovky a Kolbenovy poroste i samotný Merry Shark. „Těším se na to, jak bude celá tahle oblast růst a Merry Shark s ní. Chtěla bych, aby sem lidé chodili pravidelně nejen na reformery, ale i za tím vibem, něco si koupit nebo dát drink. Díky tomu budu moct postupně rozšiřovat i nabídku,“ uzavírá Grunclová.