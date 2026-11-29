Chtěla si na mateřské vyčistit hlavu, tak se pustila do výroby modelíny. Dnes míří k obratu 70 milionů
Bývalá profesionální florbalistka a školní psycholožka Dominika Podhráská nikdy neplánovala, že bude podnikat. Teď vede Mámy v rejži a padesátku lidí.
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Podnikat Dominika Podhráská nikdy neměla tak úplně v plánu. Měla za sebou šestnáct let florbalu s tolika tréninky týdně, že už na nic jiného nezbýval čas. Kvůli sportu navíc absolvovala pět operací kolen, po kterých se vždycky znovu učila chodit. Její firma Mámy v rejži dnes ale vyrábí domácí modelínu, slizy, smyslové boxy a další hračky pro děti a má hernu s prodejnou na Praze 10. Loni měla obrat kolem 50 milionů korun, letos počítá zhruba se 70 miliony. A zakladatelka vše zvládá bez půjček i investora.
Sportu se Podhráská věnovala odmalička. „Rodiče byli házenkáři, máma pak florbalistka. Já jsem začínala na házené, pak jsem přešla na florbal a u něj jsem byla patnáct nebo šestnáct let,“ vypráví. Vedle toho studovala psychologii. Ve svém nejúspěšnějším období byla vybrána do All Stars Champions Cupu, poháru mistrů. Měla odejít hrát do Švýcarska, jenže právě tehdy si přetrhla vaz v koleni.
„Tohle mě pronásledovalo celou kariéru, moje kariéra skončila poslední operací,“ říká. Tehdy ji čekala i svatba a věděla, že brzy bude v plánu i potomek, proto už se o návrat ke sportu za každou cenu nesnažila. Pracovala už jako školní psycholožka a vedle toho dělala psychoterapii.
Na mateřské se pak ukázalo, že Dominika Podhráská není typ, kterému stačí domácnost a miminko, a tak pořád hledala, co by mohla dělat. Nejdřív to byla magnetická stavebnice, kterou v Česku tehdy nikdo neprodával. Viděla ji v zahraničí, začala ji nakupovat od výrobce a přeposílat ji maminkám.
Vedle toho měla vlastní profil na sociálních sítích o životě s malým synem, kde psala o montessori, respektující výchově a takzvaném sensory play, tedy smyslovém hraní. To znamená, že dítě dostane do ruky materiály, třeba barevnou rýži nebo modelínu, a může je mačkat, sypat a prozkoumávat, jak ho napadne. Právě takové hraní na profilu ukazovala a maminky, které ho sledovaly, se jí začaly ozývat. Nápad se jim líbil, jenže si ho samy nedokázaly realizovat. „Říkaly, že na to nemají buňky, kreativitu nebo čas,“ vzpomíná.
Mezitím se jí narodil druhý syn, a jak sama říká, všechno, co o mateřství do té doby věděla, jako by najednou přestalo platit. „Druhé miminko mi pořád plakalo a nešlo ho utěšit. U prvního jsem přišla, pochovala jsem ho a on se ztišil. Tady nefungovalo nic. Do toho dvouleté dítě, které vás pořád potřebuje. Cítila jsem, že bych měla být šťastná, ale nejsem. A pláču, i když není objektivní důvod. Říkala jsem si, že mi to možná sahá na psychické zdraví,“ popisuje. Věděla, že potřebuje zaměstnat hlavu a ideálně něčím kreativním a produktivním.
A právě tehdy si řekla, že zkusí připravit smyslové boxy pro maminky, které nemají čas nebo nápady. Přizvala kamarádku a za dva měsíce měly připravených prvních pět tematických Smysloboxů. V každém byla modelína, barevná rýže, kinetický písek a hračky k tématu, aby se materiály daly různě kombinovat. Smyslové hraní v takhle připravené podobě tehdy v Česku ani ve světě nikdo neprodával, prodávaly se hlavně klasické modelíny. „Není to objev roku, protože to přirozeně v přírodě dělá každý rodič a každá školka. Ale v takovéto připravenější formě to tady neexistovalo,“ dodává.
Vycházela i z vlastní zkušenosti. „Synovi byl rok a něco, když jsme začali s duhovou rýží a modelínou. Viděla jsem dítě, které do té doby u ničeho nevydrželo déle než pár minut. A najednou dostalo barevnou rýži s naběračkami a mističkami a hrálo si přes hodinu,“ popisuje. Přesně takovou chvíli pro sebe, která je u malých dětí podle ní vzácná, chtěla dopřát i dalším maminkám. Do boxů zapojila české tvůrce, dřevěné prvky dělal Dřevotaj a aktivity v PDF Ateliér v lese.
Úplně od nuly přitom nezačínala. Na svém profilu měla pár tisíc sledujících, což nejsou velká čísla, ale pro začátek stačila. Založila firemní profil Mámy v rejži, lidé se na něj přesunuli a za dva dny se přes Instagram prodalo asi šedesát boxů. To nečekala ani ona. „Každý, kdo něco tvoří, má představu, že je to dobrá věc, jinak by to netvořil. Ale zároveň jsou tam obavy, jestli v tom ostatní uvidí ten benefit,“ doplňuje.
Viděla jsem dítě, které do té doby u ničeho nevydrželo déle než pár minut. A najednou dostalo barevnou rýži s naběračkami a mističkami a hrálo si přes hodinu.
Na podnikání ale zatím připravená nebyla. Boxy prodávaly zhruba za 890 korun, což bylo jen o něco málo víc než jejich náklady. „Já jsem tehdy ani nevěděla, co je marže. Nechtěla jsem podnikat, chtěla jsem vytvořit něco, co bude dávat smysl, protože jsem se tím zabavila a chmury šly pryč,“ přiznává. Jak se marže počítá, zjistila až za rok.
Modelínu vařily s kamarádkou od začátku samy na pánvi. Složení je z jedlých surovin, tedy z mouky, oleje, soli, sorbanu draselného, vinného kamene a potravinářských barviv, a modelínu mají certifikovanou od jednoho roku věku. Dominika Podhráská dodává, že různé recepty na modelínu jsou volně dostupné a liší se hlavně surovinami, postupem a poměry.
Boxy přitom měly vycházet od července do listopadu a pak skončit, ale zájem rostl. Kamarádka po dvou měsících skončila, takže Podhráská pokračovala sama. Lidé se ptali na samotné modelíny, tak je začala prodávat zvlášť, nejdřív po šesti kusech v sadě všech základních barev, a přibyly barvené hedvábné šátky, vykrajovátka a dřevěné průsvitné kartičky. Hodně nápadů si přivezla ze zahraničí. „Chtěla jsem věci, které tady nebyly, ale ne je dovážet. Chtěla jsem je vyrobit s českými tvůrci,“ vysvětluje.
Byla to práce na plný úvazek ke dvěma malým dětem. „Děláte, když miminko spí, a větší dítě vám plní pytlíčky. A po večerech, když usnou, taky děláte,“ říká. Kvůli kojícímu se miminku spala podle svých slov kolikrát tři hodiny denně. „Ale protože jsem toho v noci moc nenaspala, měla jsem čas vymýšlet stále nové a nové nápady,“ dodává. Později jí s plněním pytlíků rýží pomáhala maminka a její kamarádka.
Někdo si řekne, dítě se mi bude hrabat v rýži, k čemu to je. Pak ale vidíte, jak je do toho ponořené, a i vám je příjemné si hrát s těmi materiály.
V únoru 2022 se přidala Linda Bittner, maminka, která u ní koupila první včelí Smyslobox. Dominika Podhráská si přitom v listopadu říkala, že od nového roku zvolní. „Máma se mi smála, že to nevydržím, a měla pravdu, já jsem to ještě víc nakopla,“ vzpomíná. S Lindou Bittner přišly nové produkty. Vznikl název Mamolína pro modelínu, kterou začaly prodávat samostatně, logo dostalo novou podobu a koupila první hnětač na modelínu.
Objednávky se v té době pořád vyřizovaly přes Instagram, protože e-shop ještě neexistoval. Dominika Podhráská vedla excelovou tabulku a balíčky balila doma, a když se jich nahromadilo tolik, že to bylo neúnosné, nechala si udělat e-shop. V září 2022 už běžel a kolem ní bylo asi pět dalších lidí, kteří se u ní doma každou sobotu scházeli a vyráběli jednotlivé produkty. „Vytáhly jsme věci ze sklepa, roztahaly je po celém domě a vyráběly,“ popisuje.
Domácí sklep ale brzy přestal stačit, nakonec našla prostor v pražských Záběhlicích, který pojmenovaly Rejžárna. V říjnu 2022 se tam nastěhovaly a na Halloween otevřely. Nechtěla jen prodejnu, ale i zázemí, kde se dá vyrábět, a hlavně místo, kde si děti mohou hrát. „Aby produkt někdo koupil, musí to pochopit. Někdo si řekne, dítě se mi bude hrabat v rýži, k čemu to je. A když pak vidíte, jak je do toho ponořené, i vám je příjemné si hrát s těmi materiály,“ vysvětluje. Brzy přibyly kroužky, které byly okamžitě obsazené, a volné místo se hledalo těžko.
Poté přišlo ještě několik stěhování do větších prostor. Aktuální Rejžárna na Praze 10 má přes tři sta metrů čtverečních a výroba je od loňska na 500 metrech čtverečních, kam se už ale také těsně vejdou. „Každý rok jsem se stěhovala. Teď ještě minimálně rok musíme vydržet, ale znovu se stěhovat nehodlám,“ říká.
Hodně práce se pořád dělá ručně. Modelínu sice míchá hnětač, ale pak ji váží, barví, koulí a zdobí zaměstnankyně, a Dominika Podhráská proto přemýšlí o výrobní lince, která by převzala třeba vážení. Kromě toho si dělají vlastní 3D tisk, protože hračky do Mamolín nejsou všechny kupované. Tiskáren mají přes třicet. Loni před Vánocemi jich měla sedm doma. „Šla jsem v noci na záchod, vyměnila jsem materiál a pustila tiskárny znovu. Každá minuta, která nic neprodukuje, se sčítá,“ vzpomíná.
Dnes, v nejnáročnějším období roku, se na firmě podílí 56 lidí. Ve výrobě jich pracuje přes dvacet, zaměstnanců je kolem jedenácti a ostatní jsou brigádnice. „Je to hlavně pro maminky, které mají malé děti, potřebují nějaký čas trávit jinde a vydělat si peníze. Mohou přijít v jakémkoliv čase a odpracovat si, co chtějí. Mají zkrácené úvazky, většina tak, aby mohla být jeden den doma. Vnímám to jako prostor pro maminky, které těžko hledají uplatnění na trhu práce,“ vysvětluje.
Růst ale podle Dominiky Podhráské není to hlavní. „Celou dobu to děláme organicky, bez investora a bez peněz, které by se musely půjčovat. Šlo by to i rychleji, ale růst je přirozený. Firma je na něj připravená, postupně navyšujete prostory a lidi a znovu nastavujete procesy,“ říká. Stejně přirozeně přišla i expanze: na jaře ji oslovila Češka žijící ve Švýcarsku, která s manželem založila e-shop Knetiva a od května prodává jen její produkty. „Za půl roku udělali hezké peníze na to, že rozjíždějí něco úplně nového,“ dodává. Další země se zdržely u ochranných známek a smluv, takže plná expanze se rozjede až v roce 2027.
V plánu je také další prodejna v jiném městě. Nejdůležitější ale pro Podhráskou není obrat. „Důležitá je komunita. Myslím, že jsme i lovebrand,“ říká. Do herny na Praze 10 chodí i babičky s vnoučaty a na dílničky jezdí lidé z celé republiky. Mají také zkušenost s dětmi s autismem, dysfázií, ADHD nebo odporem k jídlu. „Přes smyslové hraní se dostanou k jídlu. A děti s autismem, které se nechtějí ničeho dotýkat, se postupně přes materiály dostanou až k tomu nejlepivějšímu slizu,“ popisuje. A dodává: „Neděláme produkt, který prostě čistě prodáme, ale záleží nám na lidech, co jsou kolem nás.“