Chtěli byste nad bytem mokřad? JRD staví první takový dům, přírodní cestou má čistit vodu ze sprch
Takzvaná mokřadní střecha má přírodní cestou čistit „šedou“ vodu ze sprch a znovu ji využívat k zalévání zeleně. JRD na tom spolupracuje s ČVUT.
Na nové developerské projekty se zelení, fotovoltaikou, podlahovým vytápěním, řízeným větráním nebo hlubinnými vrty jsou už lidé v Česku zvyklí. Na mokřadní střechu ale zatím ne. Ostatně první dům s takovouto technologií teprve vzniká na pražském Barrandově, kde jej staví společnost JRD. Hotovo by mělo být v první polovině roku 2028.
Takzvaná mokřadní střecha má přírodní cestou čistit „šedou“ vodu ze sprch a znovu ji využívat k zalévání zeleně. JRD na tomto konceptu spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT. Technologie kombinuje výhody klasické zelené střechy a kořenové čistírny odpadních vod. Umístěna bude ve střešních mokřadních žlabech.
JRD novinkou reaguje na rostoucí potřebu adaptace na klimatické změny, které se projevují zvyšujícími se teplotami, intenzivními přívalovými dešti a dlouhými obdobími sucha. „Šedá voda ze sprch poputuje k přečištění do septiku, kde se odstraní hrubé nečistoty a následně bude čerpána na střechu do mokřadů. Tam projde čistírnou, kde se dále vyčistí díky kořenům rostlin. Důležitým prvkem jsou i bakterie, které požírají znečištění,“ vysvětluje Marek Petreje z UCEEB.
Šedá voda, denně produkována domácnostmi při sprchování a osobní hygieně, je dnes z velké části nevyužitým zdrojem. Po vhodné úpravě ji lze efektivně využít pro provoz hybridní zelené střechy, a to i při dlouhotrvajících obdobích bez dešťových srážek. Díky dostupné vláze může střecha hostit více vegetace, hmyzu a ptáků, čímž posiluje biodiverzitu. Navíc generuje kvalitní užitkovou vodu pro závlahu zeleně v okolí budov.
„V JRD dlouhodobě stavíme zdravé a komfortní bydlení s přínosem pro životní prostředí. Mokřadní střecha v projektu Terra Barrandov je další z inovativních technologií, které si zaslouží místo v rezidenčním developmentu. Představuje smysluplný posun k udržitelnému způsobu života ve městě,“ uvádí šéf JRD Jan Sadil.