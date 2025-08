Chtělo je koupit Perplexity, i když měli jen prezentaci. Teď má Andrej Kiska stamiliony na svůj první startup

Uložit 0

Být v jeho pozici, řada lidí by si dala nohy nahoru a užívala si naplno chvíle s rodinou. Andrej Kiska mladší by na to jako jeden z nejúspěšnějších startupových investorů posledních let měl bezesporu právo. Jenže na větší volno nemá ve svých osmatřiceti letech ani pomyšlení. Naopak. Z pražského komfortu se spolu s manželkou a třemi malými dětmi přestěhoval do San Franciska. „Nikde jinde dnes úspěch se startupem kolem umělé inteligence mít nemůžete,“ má jasno slovenský investor a nyní také podnikatel. Na svůj nový projekt teď získal přes 200 milionů korun.

Na první pohled by se mohlo zdát, že cesta Andreje Kisky k vlastnímu úspěšnému podnikání je skvěle umetena. Jako dlouholetý partner uznávaného venture kapitálového fondu Credo Ventures byl u řady velkých úspěchů českých i zahraničních firem. A v čele s Ondřejem Bartošem pak před pěti lety trefili jackpot, kterého se řada tuzemských investorů nikdy nedočká. Když rumunský startup UiPath, do kterého investovalo v jeho úplných začátcích, vstoupil na burzu, Credo vydělalo miliardy.

„Největší překvapení na mojí podnikatelské cestě je, že mě kariéra venture kapitálového investora jen velmi málo připravila na to, o čem je reálné budování startupu,“ směje se Andrej Kiska během online hovoru na trase Praha–San Francisco, kde má od začátku roku nový domov. „Jako investor typicky víte trochu o mnoha věcech, ale v ničem nejdete příliš do hloubky. Dobrý zakladatel naopak bývá někdo, kdo má hlubokou doménovou expertízu a umí postavit produkt. Já ani jedno neměl,“ popisuje syn bývalého slovenského prezidenta.

Kopec nevýhod? Žádný problém

Po odchodu z Credo Ventures, kde ještě pečuje o pár zainvestovaných startupů, si sice dal volnější režim, ale neustále pokukoval, do čeho by se mohl pustit. „Jelikož jsem věděl, že mám kopec nevýhod, tak jsem si řekl, že jediné, co mohu udělat, je pustit se do něčeho, co mě baví,“ vzpomíná. A tak nakonec necelý rok strávil v kryptosvětě. Tehdy v něm byl kolem roku 2022 velký rozruch, frčelo NFT a Kiska jeden z nápadů nakonec dovedl až k realizaci. Po pár měsících se to ale ukázalo jako slepá ulička a startup hned v zárodku zavřel.

To už pomalu začínala další velká vlna spojená s umělou inteligencí, na kterou se Andrej Kiska rozhodl taktéž oportunisticky naskočit. Bádáním po trhu se dostal až k reklamnímu byznysu. Rodák z Popradu přitom operoval se dvěma důležitými premisami. Jelikož lidé nemají rádi reklamy, tak se do tohoto byznysu příliš zakladatelů nehrne. A z Creda si nesl zkušenost, že největší úspěchy zažili s firmami, o kterých minimálně na začátku nikdo nevěděl, co dělají, a nebylo to ani moc sexy, ať už to byly UiPath, nebo třeba česká Manta.

Foto: Nguyen Lavin / CzechCrunch Andrej Kiska, zakladatel startupu Kontext a bývalý partner Credo Ventures

Do prozkoumávání reklamního byznysu se rovnou vrhl naplno. Předloni na podzim do prezentace s kolegou vepsali tři nápady, jak může umělá inteligence reklamní obor změnit, a vydali se prozkoumat trh. Zakladatel startupu, který nyní spolu s oznámením své první investice odhalil i svůj název, využil širokou síť kontaktů a také několik měsíců létal do Spojených států. Nakonec se Kiska a spol. rozhodli, že se pustí do vývoje systému na zadávání reklamy přímo v chatbotech typu ChatGPT nebo Perplexity.

Právě oblíbený AI vyhledávač Perplexity rozvoj nového Kiskova startupu významně ovlivnil. Slovenský podnikatel se dostal až k šéfovi obchodu, který mu po zhlédnutí prezentace oznámil: „To je skvělé, reklamy plánujeme, a tak vás rovnou chceme koupit.“ Co na to Kiska? „To bylo překvapení, my neměli ani jeden řádek kódu, jen pěkný PowerPoint, ale byla to skvělá validace našeho nápadu, protože někdo byl ochotný dát peníze na stůl,“ vzpomíná s úsměvem.

Zkušenost s jednou z předních firem současného AI světa samozřejmě nestačila. Andrej Kiska absolvoval další desítky hovorů a schůzek, kde svůj nápad ladil. Stovkám firem napsal naslepo a čekal, kdo se ozve. A taky zvolil taktiku, kterou už ze startupového světa dobře znal. „Aby se s námi vůbec bavili, dělali jsme, že jsme už velká firma, která na produktu dělá několik měsíců a má řadu zákazníků. Po několika měsících experimentů jsme každopádně dokázali dát dohromady produkt, který začal v prvních ostrých testech rychle fungovat,“ říká.

Zhruba rok po startu, tedy na konci loňského léta, se definitivně začal rodit startup Kontext. Důležitou se pro něj stala spolupráce se SpicyChat, dalším velkým AI hráčem. Jedna z největších amerických chatovacích platforem, která umožňuje komunikovat s umělou inteligencí řízenými postavami, nasadila česko-slovenskou reklamní platformu do svého chatbota a podle Kisky zaznamenala významný nárůst prokliků i příjmů.

Víc peněz než konkurence

V Kontextu vyvinuli nástroj, který generuje reklamu v reálném čase ušitou na míru pro daného uživatele podle toho, o čem si s chatbotem zrovna píše. Tím pádem by měla být maximálně relevantní. Zatímco klasická bannerová reklama sleduje, co uživatelé na internetu dělají, a pak jim na základě toho zobrazuje, co předpokládá, že by se jim z historického chování mohlo líbit, Kontext vsadil na reálný čas a maximální přizpůsobení.

„Dokážeme anonymně zanalyzovat úplně všechno, co uživatel píše. Pokud chatbotovi napíše, že chce dobré běžecké tenisky na zimu, které vydrží v minus pěti stupních, okamžitě mu podle toho připravíme adekvátní reklamu místo toho, aby pak ještě dlouho všude na bannerech viděl nerelevantní odkazy na všemožné tenisky, co vůbec nechce,“ popisuje zakladatel. Právě takovou ošklivou a nerelevantní reklamu podle nej uživatelé nenávidí úplně nejvíc.

Foto: Kontext Startup Kontext generuje reklamy v AI chatbotech v reálném čase

Pokud jim je ale ušitá na míru a uzpůsobená dané platformě, třeba jako na Instagramu, tak už podle Kisky zdaleka tolik neruší, lidé jsou schopni ji akceptovat, a navíc na ni i klikají. Reklama je přitom nezbytná, pokud mají vybrané online služby fungovat pro uživatele zdarma. Právě to bude s velkou pravděpodobností osud i všech AI chatbotů, jako je ChatGPT. Přestože mají placené tarify, drtivá většina uživatelů je využívá zdarma a firmy budou chtít dříve či později i tuto zákaznickou bázi zpeněžit.

Kontext Andreje Kisky je na tuto éru připraven. Jeho produkt již má být prověřen desítkami milionů impresí z předních amerických služeb. Patří mezi ně například AI vyhledávač Liner, už zmíněná platforma SpicyChat nebo otevřená platforma pro generování obsahu DeepAI. Pomyslné razítko na to, že Kiska s první desítkou svých kolegů kráčí správným směrem, pak dalo i první investiční kolo, které Kontext nyní uzavřel.

Od několika hráčů v čele venture kapitálovým fondem M13 získal v rámci seedového kola deset milionů dolarů, v přepočtu přes 200 milionů korun. Připojily se také fondy Torch Capital, Parable VC a nechybí ani Credo Ventures. „Spokojili bychom se i s pěti miliony, ale od začátku byl náš cíl získat deset milionů dolarů. To se aktuálně považuje za velmi dobré úvodní kolo, které nás staví do dobré pozice. Máme díky tomu navíc více peněz než naši nejbližší konkurenti,“ vysvětluje Kiska.

Celý proces byl prý velmi rychlý. Trval asi třicet dní a zájem investorů byl velký, ostatně jako prakticky o všechno, co se kolem umělé inteligence mihne. Klíčem k úspěchu přitom podle Kisky nebylo jen vymyslet a postavit dobrý produkt, ale taky se opět přestěhovat za oceán. V USA už dříve bydlel, když tu vyhledával investiční příležitosti pro Credo. Teď si potřebu být znovu přímo na místě uvědomoval ještě více. Definitivní rozhodnutí padlo na přelomu roku, když se začal Kontext rozjíždět. S rodinou se sbalili, odletěli do San Franciska, Kiska vzápětí získal peníze od investorů a teď zařizuje své první kanceláře.

Mnoho lidí si myslí, že může založit startup odkudkoliv a odřídí to na dálku, ale tahle doba je pryč.

„Založil jsem startup, abych se naučil, jak to funguje z druhé strany. Chtěl jsem hrát startupovou Ligu mistrů nejen jako investor, ale také jako zakladatel. To vyžaduje strašně velkou oběť, kterou není zdaleka každý ochoten akceptovat. Znám řadu lidí, kteří mají v Česku skvělý startup, ale ten krok neudělají. Jste ochoten vytrhnout sebe nebo celou rodinu z komfortu a podřídit vše nejistému úspěchu v USA? Mnoha lidem to za to nakonec nestojí,“ míní Kiska.

Pro něj to ve chvíli, kdy se rozhodl rozjet startup naplno, nebyla debata. Vše zásadní, co se v globálním AI světě děje, se totiž koncentruje do velké míry na jediné místo na planetě. Do Silicon Valley v Kalifornii. Jsou tu prakticky všichni významní hráči, největší dodavatelé a je tu zdaleka nejvíce talentu. „V San Francisku je v tomto ohledu tak obří koncentrace, že se o ničem jiném nebavíš. Když jdeš do baru, budou se tam všichni bavit o AI, takže tomu nelze utéct,“ potvrzoval nedávno v podcastu Money Maker zakladatel miliardového startupu Productboard Hubert Palán.

Andrej Kiska jeho slova podepisuje. „Mnoho lidí si dnes myslí, že může založit startup odkudkoliv a odřídí to na dálku, ale tahle doba je pryč. Můžete mít v AI sebelepší nápad, ale pokud sedíte v Praze, nemáte šanci porazit lidi, kteří jsou v San Francisku a nonstop tím vším žijí. Náš největší zákazník je pět minut pěšky od mého domu, klíčový dodavatel patnáct minut autem. Kdybych jim chtěl pořád jen volat, předběhne mě pět konkurentů,“ říká Andrej Kiska.

A že by se to jeho Kontextu klidně mohlo stát. Slovenský startupista vypočítává, že je dnes na trhu několik konkurentů, kteří mají podobnou vizi a jsou v podobném stádiu vývoje, byť v prvním investičním kolem nezískali tolik peněz. Jelikož je v zásadě jasné, že v nějaké formě se reklama v AI chatbotech objeví, záleží na tom, zda dokáží tento prostor zaplnit právě mladé ambiciózní startupy, nebo dokáží hbitě zareagovat velcí hráči, kteří se v tomto světě pohybují. Kiskův Kontext proto potřebuje co nejrychleji získat kritickou masu zákazníků, aby se stal natolik velkým, že ho už nebude možné tak snadno nahradit.