Chci, aby děti s umělou inteligencí přirozeně vyrostli. ChatGPT mají neomezený, říká Hubert Palán

Hubert Palán patří k nejvýraznějším a nejúspěšnějším postavám české technologické scény. Před jedenácti lety založil a dodnes vede softwarovou firmu Productboard, která se v roce 2022 stala po Rohlíku druhým českým dolarovým jednorožcem, tedy startupem s hodnotou přesahující miliardu dolarů. V posledních letech ale o něm nebylo tolik slyšet. Důvod je prostý. „Procházeli jsme tvrdou transformací, v podstatě jsme budovali novou firmu,“ říká Hubert Palán v podcastu Money Maker.

Důvodů, proč museli se spoluzakladatelem Danielem Hejlem svou společnost přebudovat, měl několik: jednak zafungovalo makroekonomické ochlazení, jednak se přeorientovali z menších zákazníků na větší koncerny, následně i jejich byznys zásadně ovlivnil nástup umělé inteligence. A právě o tom Hubert Palán detailně pohovořil v novém díle podcastu Money Maker.

Došlo i na jeho vztah k Česku, přístup k výchově dětí či vizi toho, jak může umělá inteligence pomoct lidstvu. Podcast si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Tady přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v novém díle padlo.

Výchova dětí s umělou inteligencí

Mám tři děti ve věku devět, pět a skoro dva roky, takže jiný segmenty. S devítiletým řeším, jak ho ponořit do umělé inteligence tak, aby s ní přirozeně vyrostl. Na iPadu má všechno zablokované na půl hodiny denně, ale ChatGPT má neomezený, a snažím se přemýšlet, jak ho k tomu přivést. Stejně tak přemýšlím, jaké zážitky by měly děti zažít a v jakém pořadí, protože když půjdeš jako první do nejlepší restaurace na světě, ze všeho dalšího už jsi zklamaný. Uvažuji, na jaká místa bychom měli jet teď, protože se rychle mění, a na jaká místa můžeme jet později, protože se zásadně nemění. Například Evropa se nějakým zásadním způsobem nemění, v takovém rámci přemýšlím.

V San Francisku je všechno AI

Dával jsem teď do firemní prezentace obrázek z dálnice 101 v Kalifornii, kde je devět z deseti billboardů o umělé inteligenci. Prostě tomu nemůžete uniknout. Všude se mluví o AI. To byl obrovský rozdíl, když jsem teď přijel do Česka a říkal si: „Ty jo, to je taková oáza.“ Je to úplně jiné prostředí, ale zároveň jsem samozřejmě ovlivněn tím, že se na tuhle oblast zaměřuji a pohybuju se v tom byznysu.

V San Francisku je v tomto ohledu tak obří koncentrace, že se o ničem jiném nebavíš. V Česku billboardy o umělé inteligenci nejsou a vnímám, že tu třeba zaměstnancům musím víc než v San Francisku vysvětlovat, jak je umělá inteligence důležitá a proč se musí používat – že opravdu diametrálně a násobně zvětšuje produktivitu. Lidé tu nejsou tolik pohlcení. Je tu menší externí tlak než v San Francisku, kde když jdeš do baru, budou se tam všichni bavit o AI, takže tomu nelze utéct.

Nejtěžší je hledání seniorních lidí

Opravdu těžké při hledání seniorních lidí je, že čím jsou lidi seniornější, tím líp umí o věcech mluvit a tím větší je pravděpodobnost, že byli takzvaně „u toho“, byli na správném místě ve správný čas, a pro tebe je hrozně těžké vyhodnotit, jestli to byl skutečně ten, kdo dělal ta rozhodnutí, nebo jestli tam zrovna jen seděl a rozhodnutí dělal někdo jiný. Jediný způsob, jak to zjistit, je, že se z tebe stane detektiv a jdeš hledat ostatní lidi, kteří tam byli, a ptáš se jich, kdo o čem rozhodoval a kdo byl jak schopný. Lidský faktor je na škálování byznysu nejtěžší.

Peněz máme dost

Pamatuju si, jak jsme investiční kolo Series D uzavírali 24. prosince u vánočního kapra (oznámeno bylo v únoru 2022). Už tehdy byly první signály, že trh chladne. Na trhu jsou firmy, které tehdy nabraly obrovské peníze, a my jsme na ně ještě doteď prakticky nesáhli. Pořád sedí v bance, takže nemáme potřebu jít si pro další investici nebo zamířit na burzu. Peníze trochu pálíme, ale runway máme na dalších patnáct let.