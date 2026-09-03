Chybné rozhodnutí, které ovlivní 70 tisíc zaměstnanců. Meta po roce mění kvůli AI Google za Slack
Meta během jediného roku dvakrát mění interní komunikační nástroj. Důvodem není pohodlí zaměstnanců, ale nástup AI agentů.
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Na první pohled to vypadá jako úplně obyčejná zpráva z prostředí velkého korporátu. Při bližším pohledu je to ale další důkaz toho, jak důležitá je umělá inteligence ve všech možných ohledech. Americký gigant Meta pod vedením Marka Zuckerberga totiž začal šachovat s komunikačními nástroji pro všech svých 70 tisíc zaměstnanců. Po necelém roce zahazuje Google Chat a v průběhu září kompletně přejde na konkurenční Slack. Google totiž zaspal v podpoře AI agentů, zatímco ze Slacku se stalo centrum, kde tito autonomní pomocníci fungují nejlépe.
Pro Metu je to obecně velké téma. Teprve před rokem totiž firma zrušila svůj vlastní, deset let budovaný nástroj Workchat a poslala své lidi pod křídla Google Chatu. Očekávalo se, že propojení s kancelářským balíkem Google Workspace bude ideální volbou. Jenže vývoj AI nabral takové tempo, že původní strategie vzala rychle za své.
„Zpětně se dá říct, že jsme udělali špatné rozhodnutí. AI se od té doby značně vyvinula a je čím dál jasnější, jak zásadní budou agenti pro to, jak stavíme naše produkty,“ zní dle webu The Information v dopise, který zaměstnancům poslal Alexander Wang, vedoucí AI v Metě. Kromě toho dodává, že druhý velký komunikační přechod během jediného roku bude pro firmu náročný a bolestivý, ale z pohledu budoucího fungování nevyhnutelný.
Zmínění AI agenti jsou autonomní pomocníci schopni plnit komplexní úkoly, vyhledávat data napříč firemními systémy nebo propojovat vývojářské nástroje. Podle Wanga nabízí Slack nesrovnatelně zralejší vývojářské prostředí, a především obrovskou zásobu už hotových aplikací třetích stran, které lze do firemního chatu okamžitě zapojit.
Rozhodnutí Mety je zároveň obří vzpruhou pro společnost Salesforce, která Slack v roce 2021 odkoupila za 27,7 miliardy dolarů. Mezi investory v posledních měsících panovala obava, že rozmach AI agentů tradiční firemní software, kterému se společnost primárně věnuje, zničí.
Šéf Salesforce Marc Benioff ale katastrofické scénáře odmítal a krok Mety mu dává za pravdu. Salesforce navíc propojil svůj ekosystém s vývojáři modelu Claude ze společnosti Anthropic a akcie firmy po oznámení spolupráce a silných hospodářských výsledků vyletěly během jediného dne na konci srpna o necelých 23 procent.
Ve srovnání s Evropou jde o zajímavý kontrast. Zatímco zámořské korporace dokáží přimhouřit oči nad tím, že obětují uživatelské pohodlí zaměstnanců, a riskují i soukromí firemních dat, která přes AI bota proudí, jen aby jejich pracovníci měli maximálně efektivní chytrou asistenci, v Evropě se odehrává opak. Evropské státní instituce a vlády si totiž spočítaly, že přílišná závislost na amerických cloudových gigantech představuje bezpečnostní i politické riziko.
Místo nahánění nejnovějších AI trendů tak evropský veřejný sektor v některých případech opouští americké nástroje jako Teams nebo Zoom a staví si vlastní, plně kontrolované systémy. Příkladem je Francie, která nařídila svým ministerstvům do roku 2027 nahradit zmíněné aplikace pro 2,5 milionu státních zaměstnanců domácími řešeními založenými na vlastní infrastruktuře.