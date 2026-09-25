Chytrá aplikace přidala Metě 200 miliard dolarů. Uživatele v USA nabrala, teď musí ukázat i výdělky
Nový AI agent změnil pohled investorů na Metu a nabídl první přímou cestu, jak vydělávat na jejích obřích investicích do umělé inteligence.
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Wall Street se ještě před několika týdny ptala, zda Meta dokáže své rekordní investice do umělé inteligence proměnit v peníze. Odpověď zatím nepřišla ve výsledovce, ale v podobě aplikace Muse, kterou si během prvních dvanácti dnů stáhlo 2,8 milionu lidí. Akcie Mety od jejího uvedení posílily o více než dvacet procent a hodnota společnosti vzrostla přibližně o 200 miliard dolarů (v přepočtu 4,29 bilionu korun). Muse zároveň překonal ChatGPT mezi nejstahovanějšími bezplatnými aplikacemi v USA a Kanadě.
Nejde přitom jen o dalšího chatbota. Muse dokáže posílat e-maily, vyplňovat formuláře, rezervovat letenky nebo dokončovat nákupy. Základní verze je zdarma, náročnější uživatelé si mohou zaplatit dvacet nebo sto dolarů měsíčně.
Právě předplatné je z pohledu akcionářů nejdůležitější. Meta dosud vydělávala na AI hlavně nepřímo, protože její algoritmy doporučují obsah a zlepšují cílení reklamy. Muse přináší samostatný produkt s vlastní cenou a možností vytvořit další zdroj příjmů mimo reklamní byznys.
Už na jaře jsme psali, že Meta s modelem Muse Spark dohání technologickou špičku. Její největší výhodou přitom nemusí být samotný model, ale přístup k miliardám lidí používajících Facebook, Instagram, Messenger nebo WhatsApp. Pokud firma dokáže Muse nabídnout přímo v těchto službách, nemusí nové zákazníky získávat od nuly.
Analytici z finanční společnosti Jefferies odhadují, že při miliardě uživatelů a tříprocentním podílu předplatitelů by nástroj Muse mohl vytvářet roční tržby 10,8 miliardy dolarů (přibližně 231,6 miliardy korun). Jde však o modelový scénář, který předpokládá mimořádně rychlý růst a třicet milionů platících zákazníků.
Pokud lidé začnou prostřednictvím Muse vybírat pojištění, rezervovat hotely nebo nakupovat zboží, Meta se postaví mezi zákazníka a obchodníka. Shopify a PayPal už s ní spolupracují, zatímco Amazon agentovi přístup do svého obchodu zakázal kvůli obavám z práce s přihlašovacími údaji.
Pro investory je pak důležité, že počet stažení ještě neříká nic o dlouhodobém používání ani ochotě platit. Muse je zatím dostupný pouze v USA a Kanadě a přístup k e-mailům, platebním údajům a dalším citlivým informacím může narazit na odpor uživatelů, obchodních partnerů i úřadů a regulátorů.
Meta navíc letos plánuje kapitálové výdaje mezi 130 a 145 miliardami dolarů. Ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby o 28 procent na 60,8 miliardy dolarů (1,3 bilionu korun), po vysokých investicích jí však zůstal volný peněžní tok jen 784 milionů dolarů (16,8 miliardy korun). Muse proto musí postupně přinést příjmy, které pokryjí náklady na čipy, datová centra a vývoj.
Z investičního pohledu dnes Meta stojí na dvou příbězích. Prvním je stále velmi silný reklamní byznys, který financuje její technologické ambice. Druhým je možnost, že se Muse stane novou platformou a firma začne vydělávat na předplatném i transakcích.
Růst hodnoty společnosti o 200 miliard dolarů ovšem ukazuje, že trh velkou část tohoto úspěchu započítal předem. Další růst akcií proto nebude záviset jen na popularitě aplikace, ale hlavně na počtu platících uživatelů, jejich aktivitě a nákladech na provoz.