Meta představila nový AI model, se kterým konečně stíhá špičku. Lidé ho najdou přímo ve svých aplikacích
Po obřích investicích Meta představila nástroj, který už nezaostává jako dřív. Plná verze Muse Spark dorazí do Česka v průběhu jara.
Zhruba před rokem byl Mark Zuckerberg pořádně frustrovaný. Jeho Meta vydala svůj nejnovější AI model Llama 4 a místo pochval se dočkala zklamání. Mimo jiné vyšlo najevo, že firma pro srovnávací testy používala speciální, nepublikované verze modelu, které si přizpůsobila tak, aby vypadaly lépe, než jaká byla realita u běžných uživatelů. Zuckerberg proto přebudoval celé směřování AI sekce své společnosti. A první výsledek v podobě modelu Muse Spark se představil tuto středu. Na první pohled se zdá, že jde o trefu. Podle nezávislých testů je to totiž první model Mety za velmi dlouhou dobu, který skutečně drží krok se světovou špičkou.
V současném souboji na poli AI dominuje jen několik klíčových hráčů a Meta za nimi i přes své obrovské zdroje doposud zaostávala. Po neúspěchu modelu Llama 4 však Zuckerberg od základů změnil strategii. Upustil od zaměření na open-source přístup, v jehož rámci modely volně zpřístupňoval veřejnosti, a rozhodl se vybudovat vlastní uzavřenou výzkumnou laboratoř. Ta se soustředí především na vývoj takzvané superinteligence, tedy umělé inteligence, která má ambici překonat lidské schopnosti.
Do čela laboratoře postavil Alexandera Wanga, který je v oboru uznávanou osobností. Už v devatenácti letech spoluzaložil společnost Scale AI, jež se specializuje na přípravu dat pro trénování AI modelů. Zuckerberg ho přetáhl v rámci transakce, při níž Meta za 14,3 miliardy dolarů koupila 49% podíl ve Scale AI. Wang se pak jako šéf nové divize ujal vedení tohoto ambiciózního projektu.
A nyní jsou venku první výsledky. Muse Spark začal fungovat 8. dubna v aplikaci Meta AI a na webu meta.ai, ale to je jen začátek. V příštích týdnech ho Meta plánuje nasadit přímo do WhatsAppu, Instagramu, Facebooku, Messengeru a svých AI brýlí Ray-Ban. Tedy do aplikací, které denně používají miliardy lidí. Právě v tom tkví největší rozdíl oproti konkurenci. ChatGPT nebo Claude jsou samostatné aplikace, do kterých musíte záměrně přejít.
V případě Muse Spark by nemělo být potřeba nic bokem otevírat. Na Instagramu například uvidíte outfit od influencera a rovnou se zeptáte AI, kde ho sehnat. Na Facebooku se zase zeptáte na tip na výlet a umělá inteligence vytáhne doporučení z příspěvků lidí, kteří v daném místě skutečně byli. Na WhatsAppu zašlete fotku léků a dostanete vysvětlení příbalového letáku, aniž byste opustili konverzaci.
Zatímco běžné AI nástroje vám na dotaz o výletu nabídnou náhodné články z webu, Muse Spark má prioritně prohledat obsah stránek či profilů, které sledujete. Model sice stále využívá internet pro ověřování faktů, ale výsledky filtruje skrze vaši sociální bublinu, takže by vám v praxi měl rozumět lépe.
Meta má oproti ostatním AI laboratořím jednu výhodu, kterou nelze jednoduše replikovat: miliardy uživatelů a data o jejich chování, zájmech a interakcích. S nadsázkou se tak dá říct, že kdokoliv, kdo má účet na některé z platform Mety, pomáhá s vývojem. „AI nejen odpovídá na vaše otázky, ale skutečně rozumí vašemu světu, protože je na něm postavena,“ shrnul Zuckerberg celý záměr.
Spíš než o chatbota má jít o jakýsi AI motor napříč všemi platformami Mety. V Messengeru se tak nástroje budete moct zeptat přímo v konverzaci a na Instagramu ho bude možné vyvolat u příspěvku. Muse Spark dokáže pracovat s textem i obrázky zároveň a samotný model má tři režimy. Instant mode odpoví okamžitě. Thinking mode si dopřeje čas na rozmyšlenou. A posledním je Contemplating mode, který spouští více AI agentů najednou, aby na problém nahlíželi z různých úhlů současně.
Vylepšené prostředí je v USA už nyní k dispozici, v nadcházejících týdnech se podle firmy pokročilejší režimy a možnosti rozšíří do dalších zemí, a to včetně Česka.
Důležité je však zmínit také to, co Muse Spark není. Nejedná se o nejlepší AI model na světě, což přiznává i samotná Meta. Výslovně uvádí, že jde o první krok a záměrně menší, rychlejší model, který má v praxi ověřit funkčnost nového přístupu, než firma přejde k větším a výkonnějším verzím.
Nezávislá analytická firma Artificial Analysis otestovala model ještě před jeho oficiálním vydáním a zařadila ho na čtvrté místo svého žebříčku. Se ziskem 52 bodů skončil za lídry trhu: Gemini 3.1 Pro od Googlu (57 bodů), GPT-5.4 od OpenAI (57 bodů) a modelem Claude Opus 4.6 od Anthropicu (53 bodů). Nicméně oproti předchozímu modelu Llama 4 Maverick, který získal jen 18 bodů, jde o nevídaný generační skok.
Zajímavé je, že model vyniká zejména v medicíně. Ve specializovaném testu dosáhl úspěšnosti 42,8 procenta, čímž porazil zmíněný GPT-5.4 (40,1 procenta) i Gemini (20,6 procenta). Muse Spark sice doktora nenahradí, ale v odpovědích na zdravotní dotazy byl přesnější a užitečnější než dosavadní asistenti.
Další silnou stránkou je prý analýza obrazu, od fotografií po vědecké grafy. V této disciplíně obsadil celkově druhé místo, což je klíčové pro chytré brýle Mety, které musí správně interpretovat okolní svět. Slabinou modelu zůstává programování a plnění složitých úkolů o více navazujících krocích. V těchto oblastech mají OpenAI a Anthropic stále náskok.