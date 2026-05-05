Chytře lidem ukázali, že se dá maraton zaběhnout v koblihách. Tím ale miliardový byznys teprve začal
Je starší než Nike nebo Adidas, i tak se ale dlouho drželo v ústraní. Teď se Saucony dere na vrchol a Amerika po jeho teniskách šílí.
Dlouho byla ve stínu a nikdo o ní příliš nevěděl. Ostatně na trhu s teniskami je dnes takový přetlak, že je nesmírně těžké se prosadit. Kdo jiný by to ale měl dokázat než značka, která vznikla ještě v 19. století – a poslední roky začíná dýchat na záda těm nejsilnějším hráčům. Americkému brandu Saucony k tomu pomohlo spojení běhu s lifestylem. A také jedna z nejoriginálnějších sportovních kampaní, ve které hrají prim koblihy.
V rámci sportovních bot se vedle adidasek nebo klasik od Nike patrně vždy dostanete ke značkám jako Hoka, On nebo Asics, které v posledních letech udělaly z běžeckých tenisek téměř módní uniformu. Jenže ne každý chce výrazně nafouknutou siluetu, švýcarský minimalismus nebo model, který nosí polovina kavárny. A tady může být zajímavý brand, který je starší než všechny zmíněné. Tedy právě Saucony.
Jeho příběh začal v době, kdy se ještě neběhalo kvůli Instagramu. První prototyp boty vyrobila parta okolo obuvníka Williama A. Donmoyera v roce 1898, tehdy ve zchátralé dílně ve městě Kutztown v americké Pensylvánii. A protože v jejím okolí tekl potok Saucony Creek, inspirovali se jím. Dali si jeho proud do loga a rovnou se po něm pojmenovali, jen si přidali slova Shoe Company.
První roky fungovali jako místní výrobce běžné a dětské obuvi, po které byla ke konci devatenáctého století sháňka. A už po deseti letech od vzniku byli schopni zaměstnávat okolo devadesáti pracovníků a zajišťovat produkci v nižších stovkách tisíc párů dětských bot ročně.
Tímto se v Saucony zabývali téměř sedmdesát let, pak ale přišel rok 1968, kdy značku koupila sportovní firma Hyde Athletic Industries. Nejenže se díky ní Saucony posunulo směrem ke sportu, ale prodeje nového zboží byly natolik silné, že postupem let většinu tržeb mateřské firmy tvořilo právě Saucony. A tak mateřská firma později převzala tohle jméno.
K přejmenování došlo až v roce 1998, do té doby ještě „původní Saucony“ vymyslelo několik klíčových modelů, které definují jeho cestu až do dnešního dne. Především vyšla silueta s názvem Jazz Original, která je dnes podobně zásadní jako Superstar od Adidasu, Air Force 1 od Nike nebo 992 od New Balance.
Šlo o tehdejší vlajkový model Saucony a cílil hlavně na běžeckou komunitu, která v sedmdesátých a osmdesátých letech minimálně ve Spojených státech rychle rostla. A pro značku z Pensylvánie to byla bota, díky které se jí do světa běžců naplno otevřely dveře. Saucony přitom dál působilo tišeji než tehdy extrémně populární Nike nebo Adidas.
Nemělo kolem sebe tak velký marketingový rámus, neprodávalo příběh globální dominance a dlouho zůstávalo hlavně značkou pro lidi, kteří skutečně běhali. Jenže právě to mu pomáhalo. V běžecké komunitě si firma mohla budovat pověst technického, specializovaného experta, který nemusí být všude vidět.
Na Jazz navíc dokázalo Saucony navázat. V roce 1983 vyhrál novozélandský běžec Rod Dixon v jejích botách maraton v New Yorku, což byl přesně ten typ momentu, který si běžecká firma nemůže koupit reklamou. Jeho slavný finiš v Central Parku se později propsal i do modelu DXN Trainer, další důležité siluety, která značce pomohla ukázat, že nestojí jen na jednom povedeném modelu.
Pak přišel Shadow, později technologie Grid a další modely, které ve své době mířily hlavně na výkon, stabilitu a pohodlí. Pořád šlo primárně o boty pro běžce, jenže právě v nich se postupně ukládalo něco, co začalo být cenné až o desítky let později – technický vzhled, opravdová historie a pocit, že nejde o uměle vyrobené retro.
Lámat se to začalo ve chvíli, kdy se Saucony dostalo do rukou většího vlastníka s globálními ambicemi. K tomu došlo v roce 2012, kdy značku převzala americká skupina Wolverine Worldwide, což pro Saucony znamenalo zázemí větší obuvnické skupiny, širší distribuci a možnost stavět vedle čistě běžecké části také lifestylovou řadu.
Wolverine ji postupně posouval jako jeden z důležitých pilířů portfolia a v posledních letech se ukazuje, že mu tento tah vychází. Saucony v roce 2025 utržilo 533 milionů dolarů (přes jedenáct miliard korun), zatímco o rok dřív to bylo 406 milionů. Meziročně tak vyrostlo o více než třicet procent a ve skupině už je podle tržeb druhou největší značkou po outdoorovém Merrellu.
Silný byl i závěr roku, ostatně jen ve čtvrtém kvartálu tržby Saucony stouply o více než čtvrtinu na 126 milionů dolarů. Nejsilnějším trhem byly Spojené státy, růst ale přicházel i ze zahraničí, velkoobchodu, přímého prodeje i obou hlavních kategorií – výkonnostních a lifestylových bot. A právě v té druhé se skvěle dařilo modelům ProGrid Omni 9 a Ride Millennium.
Saucony dál staví ryze běžecké boty, ale vedle nich čím dál výrazněji pracuje i s limitovanými edicemi a modely, které mohly fungovat i mimo tréninkový plán. A právě jedna z nejoriginálnějších kampaní v historii značky přišla v roce 2018, kdy se spojila s Dunkin‘ Donuts u příležitosti bostonského maratonu a vydala speciální verzi modelu Kinvara 9.
Model měl barvy kávy, růžové polevy a cukrové posypky, na patě malý donut a místo běžné krabice přišel v balení připomínajícím box na tucet koblih. Saucony tím proměnilo tenisku v kus popkultury a lidé najednou mohli běžet maraton v teniskách, které se se zdravým životním stylem příliš neslučují. A následující rok oba brandy ve spolupráci pokračovaly.
Saucony tím tak začalo lépe využívat prostor, který dnes běžecké značky mají. Na druhou stranu mu ještě chybí hodně práce k tomu, aby překonalo své největší konkurenty – švýcarský On, který je zhruba šestkrát větší, a původem francouzskou Hoku, jež má tržby přibližně čtyřnásobné. Americká tradice a široká nabídka obuvi z ní ale mohou udělat zajímavou alternativu pro ty, kteří se teprve rozhodují, v čem vyběhnout. Nebo jen vyjít do města.