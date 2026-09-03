Čištění zubů budoucnosti? Dyson prodává za téměř 12 tisíc kartáček s kamerou, wi-fi i vlastní AI
Sleduje každý zub a do mezizubních prostor automaticky dávkuje ústní vodu. Dyson mění péči o chrup v technologický výstřelek s umělou inteligencí.
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Společnost Dyson, známá především inovativními vysavači a vlasovou technikou, překvapila oznámením, že vstupuje na pole ústní hygieny. Na trh uvádí neobvyklý elektrický kartáček CameraJet, který vyjde na 499 dolarů, tedy necelých 12 tisíc korun. A jak je z názvu patrné, má v sobě malou kameru.
Zařízení obsahuje endoskopickou kameru s rozlišením 100 tisíc pixelů, umístěnou těsně pod štětinami, a blikající LED světlo pro osvětlení ústní dutiny. Kartáček přes wi-fi přenáší živý obraz do aplikace MyDyson, takže uživatelé na displeji telefonu vidí přesně to, co při odborné prohlídce zubař. Prodávat se bude v modrém a růžovém provedení.
Jeho hlavice kmitá rychlostí téměř tisíckrát za sekundu a obsahuje 12,5ml nádržku na ústní vodu, kterou dokovací stanice doplní za tři sekundy. Vestavěná umělá inteligence s algoritmem Gap Optical Targeting vyhodnocuje 28 snímků za sekundu, a pokud během 100 milisekund rozpozná mezizubní mezeru, kartáček do ní automaticky stříkne ústní vodu. Tlak vody je navíc nastaven tak, aby šetrně odstranil nečistoty bez rizika poškození dásní nebo skloviny.
Vývoj podle magazínu The Verge trval šest let a podílelo se na něm 661 inženýrů a vědců. Sám zakladatel společnosti James Dyson uvádí, že výzkumný tým studoval ústní hygienu přes deset let a pro přesné testování si vyvinul i syntetický zubní plak. Podle interních testů má kartáček odstranit až o 72 procent více plaku než přední konkurenční modely. Do Česka se má dostat v průběhu září za doporučenou cenu 11 490 korun.
A samotná kamera? Výrobce zdůrazňuje, že zpracování obrazu probíhá výhradně uvnitř kartáčku a záběry se nikam neodesílají. Dyson k zařízení prodává také vlastní nepěnivou zubní pastu, aby se při čištění nezakryl objektiv. Jestli jde o skutečně užitečnou inovaci, zatím není jasné, první reakce odborníků jsou zdrženlivé. Jak třeba upozornil předseda Britské dentální asociace Eddie Crouch, drahé doplňky zdravý chrup nezaručí, klíčová je správná a pravidelná hygiena.