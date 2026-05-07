ČNB koupila čipy od Nvidie a pouští na nich AI od Mistralu, OpenAi či Alibaby. Pomáhá jí s dohledem
Od analýzy regulatorních dokumentů po sledování reputačních rizik - ČNB buduje vlastní AI platformu a nechce záviset na cloudu.
Česká národní banka si kromě bitcoinu pořídila v rámci experimentování s moderními technologiemi také čtyři čipy Nvidia H200. Ty samé, které pohánějí datová centra největších světových IT gigantů a jejichž cena se pohybuje kolem milionu korun za kus. Pro centrální banku, jejíž hlavní náplní je hlídat inflaci a stabilitu finančního systému, jde o poměrně neobvyklý, byť logický nákup. Běží na nich její „bezpečná“ umělá inteligence.
Grafické karty Nvidia H200 jsou osazené do serveru Dell PowerEdge XE7740. Cílem je vybudovat vlastní AI infrastrukturu, kde citlivá data z bankovního dohledu, licenčních řízení nebo interní agendy neopustí bezpečné prostředí samotné instituce. Jde o to, že klasické cloudové služby pro práci s regulatorními nebo osobními daty nestačí. „Lokální model přináší největší hodnotu tam, kde uživatelé potřebují zpracovávat obsah citlivý z pohledu důvěrnosti, regulatoriky nebo ochrany dat,“ uvádí mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí.
A o jakých modelech je tedy řeč? Na kartách H200 běží výhradně open source modely, takže zaměstnanci mají přes interní chatovací platformu ČNB AI Chat přístup především k systémům GPT OSS 120B od OpenAI a Qwen 3.5 122B od Alibaby. Pokročilejší uživatelé z řad pracovníků ČNB se pak dostanou k dalším nástrojům včetně francouzského modelu Mistral 7B. Jejich open source architektura dává bance plnou kontrolu nad tím, co modely dělají a kde jsou data uložena.
ČNB s velkými jazykovými modely experimentuje jako většina lidí z byznysu už několik let, až nákup vlastního serveru s H200 kartami jí ale otevřel prostor pro praktičtější a širší nasazení. Na jaře 2026 navíc spustila banka v pilotním provozu interního chatbota. Pracovníci používají AI i k analýze dokumentací a odhalování nesrovnalostí v podkladech od dohlížených institucí.
Právní texty jako MiCA nebo DORA – jde o obsáhlé evropské regulace v oblasti krypta a kybernetické bezpečnosti – lze pomocí modelu rychle shrnout a porovnat. Banka rovněž provozuje interní dashboard, který sleduje veřejnou diskuzi o dohlížených institucích: AI model průběžně třídí a shlukuje tisíce příspěvků, aby analytici mohli včas zachytit případné reputační signály.
„A central bank. And Bitcoin. Most people do not put these two things together. I do. In monetary policy, a central bank must be conservative. But it must think ahead.“
CNB Governor Aleš Michl at the Bitcoin 2026 conference in Las Vegas, USA (April 28, 2026).
Zjednodušeně řečeno, umělá inteligence v ČNB primárně čte licenční žádosti, třídí podání od veřejnosti a hlídá, co se píše o českých bankách na internetu.
Banka chce ale v horizontu jednoho až dvou let svou infrastrukturu rozšířit. „Stávající server umožňuje bez výměny základního hardwaru přidat další čtveřici H200 karet,“ upřesňuje mluvčí Krejčí. ČNB plánuje postupně nasazovat AI do automatizace procesů a ve výhledu i pro komunikaci s externími subjekty — například formou chatbotů pro veřejnost nebo specifické cílové skupiny typu statistické reportovací agendy.
To, oč se ČNB snaží, jde ruku v ruce s tím, jak do AI naskakuje celý trh. Banky mezinárodní úrovně jako JPMorgan nasadily interní AI nástroje pro statisíce zaměstnanců, Banka pro mezinárodní platby dokonce vydala oficiální doporučení, jak mají centrální banky k jazykovým modelům přistupovat.
V České národní bance spadají projekty spojené s umělou inteligencí do kompetence inovačního labu, který experimentuje s moderními technologiemi. Právě tam vznikl i nápad na nákup malého množství bitcoinu, který ČNB jako jedna z prvních centrálních bank na světě učinila loni. Guvernér Aleš Michl se díky tomu letos dostal až na pódium prestižní kryptokonference Bitcoin 2026, která se v dubnu konala v Las Vegas.