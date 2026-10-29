Covid mu odstřihl byznys, ale dotáhl ho k exitu. Teď už má nový projekt, nabízí last-minute chalupy
Karel Mařík loni definitivně prodal Grason skupině Miton. Jeho nová platforma MáteVolno nabízí ubytování v chatách na dva týdny dopředu a se slevou.
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Když Karel Mařík loni prodal svůj podíl v Grasonu – aplikaci, přes kterou si stovky restaurací najímaly brigádníky –, měl poprvé po sedmi letech volno. Moc si ho ale neužíval. „Bylo strašně zvláštní, když vedle sebe vidíte přítelkyni, která pracuje, a vy jste doma na gauči a nemáte komu napsat, nemáte jaký report přečíst,“ vypráví. Společně s přítelkyní přitom měli už několik chalup. A z každodenních starostí kolem nich mu po čase vyrostl nový projekt. Platforma MáteVolno.cz od ledna nabízí jenom last-minute ubytování s termíny v maximálně nejbližších dvou týdnech v chatách, roubenkách či glampingových místech.
Dnes šestatřicetiletý podnikatel rozběhl Grason v roce 2018 s kolegyní Jarmilou Kowolowskou. Do gastra přinesli hodnocení brigádníků a také tvrdá pravidla. „Bylo to nastavené jasně: nepřijdeš na směnu, letíš z aplikace ven,“ vysvětluje. Díky tomu aplikace získávala na popularitě mezi restauracemi. Z lidí sehnaných přes jiné job portály nebo facebookové skupiny podle Maříka běžně nedorazilo na směnu 25 až 30 procent, v Grasonu to bylo 3,5 procenta.
To zaujalo i investory ze skupiny Miton, kteří projektu poslali první miliony korun v roce 2019 a nejdřív získali podíl ve výši 41,5 procenta. Pak přišel covid. Ještě začátkem roku 2020 Grason zajišťoval zhruba 2 500 směn měsíčně, pak se restaurace ze dne na den zavřely. Firma přesunula brigádníky do skladů e-shopů nebo do kurýrních služeb, a když se gastro dvakrát otevřelo a po třech měsících zase zavřelo, startovala dvakrát od nuly. Zakladatelé pustili kanceláře a mzdu si vypláceli jen na nájem a jídlo. Kowolowská pak získala zaměstnání jinde a vedení převzal Mařík. Na stole bylo i zavření firmy. „Nechtěl jsem to pustit. Bral bych to jako osobní prohru,“ ohlíží se.
Miton během tohoto období do firmy naléval další peníze a svůj podíl tak navyšoval. To pomohlo Grasonu covid přežít a vyrůst na zhruba 500 pražských restaurací a databázi přes 60 tisíc pracovníků, kteří měsíčně odpracovali několik tisíc směn. Miton pak ale začal své gastrofirmy spojovat do skupiny Piano, v níž je akcionářem i Plzeňský Prazdroj, což zahrnovalo i Grason. Jednání o odkupu zbývajícího podílu Maříka začala zhruba v listopadu 2024, do konce roku byla dohoda hotová a loni svůj podíl definitivně prodal. „Nabídka byla, myslím, poměrně slušná a nebyly tam žádné špatné emoce. Akceptoval jsem, že oni mají majoritu, cena byla férová,“ říká. Konkrétní sumu si ale nechává pro sebe.
Grason je dnes jednou z osmi firem Piana, které dohromady obsluhují šest tisíc podniků. Samostatně by podle Maříka velkou šanci na růst neměl, právě díky synergiím s dalšími projekty ale jeho budoucnosti věří, byť on sám z projektu odešel. „Když firmu ztratíte, najednou se možná začnou dít věci, na které už nedohlédnete. Handover je strašně těžká věc,“ přiznává.
Jste zvyklý pracovat, je to vaše láska, a najednou to není. Připadal jsem si osobně strašně špatně, zbytečně.
Po letech, kdy firmu táhl sám, tak mohl konečně vypnout. Ale nedovolil si to. „Jste zvyklý pracovat, baví vás to, je to vaše láska, a najednou to tam není. Připadal jsem si osobně strašně špatně, zbytečně. Správně jsem měl udělat to, že řeknu: ‚Hele, super, beru baťoh a jdu třeba na Stezku Českem.‘ To jsem neudělal,“ lituje zpětně.
Místo toho se pustil do chalup, které s partnerkou Klárou Honzíkovou pronajímají. Začínali s jednou a postupně přidávali další jako možnost bočního příjmu, ale také zajištění na důchod. „Mysleli jsme si, že druhá chata po té první bude o půlku míň práce, protože už to máme zajeté. Prdlajs, bylo to jednou tolik,“ směje se Mařík. Dnes už mají chalupy tři a další dvě rekonstruují.
Chalupářský byznys
Právě u chalup Mařík narazil na problém, ze kterého vzniklo MáteVolno. Hosté někdy ruší pobyt na poslední chvíli a uvolněný termín se obsazuje mnohem hůř. Vzor přitom našel v americké aplikaci HotelTonight, která prodávala hotelové pokoje na poslední chvíli levněji. Podobnost s Grasonem mu přitom došla až během budování. „U Grasonu restauraci pálil chybějící personál, u MáteVolno ubytovateli propadne neprodaná noc. V obou případech existuje na druhé straně někdo, kdo tu kapacitu právě teď pokryje,“ uvádí.
Název nového projektu vzešel přímo z provozu. „Chalupářský byznys funguje večer. Lidé najednou začnou řešit, kam pojedou, a nám chodily esemesky a e-maily: ‚Dobrý den, máte volno tehdy a tehdy?‘ A když přijdou takové dvě zprávy denně, tak se nám to v hlavě uloží,“ popisuje Mařík.
Platforma ukazuje jen volné termíny na nejbližších čtrnáct dní a ubytovatel na ně musí dát slevu, podle Maříka minimálně dvacet, ale v některých případech i 50 procent. Majitel provizi neplatí, hradí jen poplatek za zpracování platby, vydělává ale na servisním poplatku od hosta, který je maximálně kolem pěti procent.
MáteVolno Mařík spustil 1. ledna, první chaty na ní byly jeho a jeho přátel z chalupářské komunity. Aktuálně je už na platformě přes 350 chat, roubenek a glampingů, do konce roku by Mařík chtěl dosáhnout pěti set. Přes MáteVolno se podle něj zprostředkovalo asi 350 pobytů o celkové hodnotě za milion korun.
Hosté si podle tiskové zprávy rezervují v průměru 4,3 dne dopředu a devadesát procent pobytů připadá na všední dny. „Daří se nám naplňovat premisa, že lidé jedou od neděle do úterý nebo na jednu noc,“ pochvaluje si Mařík.
Celou platformu přitom staví ve dvou, on a programátor. Velkou část práce obstarávají AI agenti, kteří vidí do analytických nástrojů jako Mixpanel nebo Clarity, sami rozeberou, co lidé na webu dělají, a navrhnou úpravy. K tomu oslovují i nové ubytovatele. „Nechci, aby to znělo jako buzzword, ale začínám vidět, že to fakt s AI jde, a to mě baví. Protože nemáme velký brand a je to moje firma, nemám až tak moc co zkazit, takže si zkoušíme všechny možné věci,“ říká Mařík.
Chalupy jsou podle něj jen nejsnazší cesta k zákazníkům, do budoucna chce MáteVolno dostat i do hotelů. Platformu proto propojil s rezervačním systémem Previo, hotel by mu pak mohl nabídnout třeba deset pokojů s oknem jen pět dní dopředu. „Umím si představit, že to pak bude fungovat i jako HotelTonight,“ popisuje.
Platforma je od začátku stavěná i na zahraničí, což je také poučení z Grasonu, jehož expanzi do Rakouska nebo Německa zabrzdilo rozdílné pracovní právo. Na cestu do ciziny už ale bude podle Maříka potřeba investor, protože získat návštěvnost je výrazně dražší a ze svých příjmů to neutáhne. „Teď to beru jako test. Buď z toho bude velká firma, nebo skvělý learning,“ uzavírá Mařík.