CSG už ztratilo od vstupu na burzu třetinu hodnoty, Strnad ale zůstává vládcem českých miliardářů
Akcie skupiny CSG na amsterdamské burze spadly až k 21 eurům, po vstupu na burzu se přitom obchodovaly i za 33 eur.
Za pár dní to budou tři měsíce, co se na amsterdamské burze obchoduje s akciemi české zbrojní skupiny CSG. Nadšení, které emise cenných papírů podniku nejbohatšího Čecha Michala Strnada vyvolala, ale postupně opadlo. A tento pátek se titul podíval dokonce na své dosavadní dno – na moment jeho cena klesla až k hranici 21 eur. Tedy hluboko pod dosavadní maxima na úrovni 33 eur, jichž akcie dosáhla krátce po své burzovní premiéře v druhé polovině ledna.
„Akcie CSG dnes nejvíce ze sektoru reagují na interview s ukrajinským vyjednavačem Kyrylo Budanovem,“ citoval analytika České spořitelny Petra Bártka server E15, který uvedl, že s akciemi CSG se na chvíli kvůli prudkému poklesu muselo přestat obchodovat. Jde o to, že Budanov v rozhovoru prohlásil, že se možná blíží příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. A to poslalo dolů hodnotu akcií evropských zbrojařů – nejen CSG, ale třeba i německého obra Rheinmetall. Pro českou skupinu jde ovšem spíš o pokračování pozvolného oslabování, neboť titul klesá na ceně celý poslední měsíc.
Aktuální tržní valuace skupiny CSG lehce převyšuje 22 miliard eur, což odpovídá 540 miliardám korun. Je to o třetinu méně, než kde se hodnota pohybovala koncem ledna. Na vině jsou kromě tradiční korekce, jež následuje po většině primárních emisí, i kontroverze spojené s tím, že Michal Strnad a spol. před vstupem na burzu investorům zatajili některé informace týkající se klíčových zbrojních zakázek skupiny a také vztahů s historickými minoritními akcionáři. Strnad ale i přes všechny propady zůstává spolehlivě nejbohatším Čechem v miliardářských žebříčcích Bloombergu i Forbesu se jměním přesahujícím 27 miliard dolarů (zhruba 550 miliard korun).