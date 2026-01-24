Co mají společného zakladatelé Nike, PayPalu, Palantiru a WhatsAppu? Jsou chudší než 33letý Čech
Vstup CSG na amsterdamskou burzu udělal z Michala Strnada nejen nejbohatšího Čecha, ale i jednoho z nejbohatších lidí světa. Aspoň přes víkend.
Že se Michal Strnad stane po vstupu své skupiny CSG s přehledem nejbohatším Čechem, se očekávalo. Otázkou bylo, jak moc v miliardářských žebříčcích poskočí. A koho ze světové smetánky nechá za sebou. Minimálně po dobu tohoto víkendu, než se opět začne na burzách obchodovat s akciemi. A že to jsou hodně zvučná jména.
Ještě v pátek dopoledne byl třiatřicetiletý Strnad v žebříčku nejbohatších lidí světa Bloomberg Billionaire Index na 160. místě a svítilo u něj jmění 17,4 miliardy dolarů. Renáta Kellnerová byla s 18,1 miliardami na 148. místě. Už odpoledne ale agentura hlásila, že jeho majetek vzrostl na bezmála 37 miliard dolarů (760 miliard korun), že je třetím nejbohatším člověkem světa mladším 40 let a že náleží mezi 70 nejmajetnějších lidí planety.
Vstup jeho společnosti CSG, kterou v 90. letech založil jeho otec Jaroslav a v roce 2018 ji na něj převedl, na amsterdamskou burzu se setkal s mimořádným zájmem. Upisovací cena byla 25 eur, ale v průběhu dne se hodnota akcií zvýšila o třetinu na více než 32 eur. Hodnota CSG tak vystřelila na 33 miliard eur, což je zhruba 800 miliard korun. Tedy výrazně víc než má i polostátní ČEZ.
Strnad, který na burzu umístil přes 15 procent akcií CSG, přímo v Amsterdamu podle agentury Bloomberg prohlásil, že prostředky, které úpisem získal, využije mimo jiné na investice do jiných než čistě zbrojařských byznysů a pro svůj family office. „Mám už sestavený tým, který sice nezačíná od nuly, ale tohle pro něj bude samozřejmě velká injekce,“ řekl nejbohatší Čech. Celkem IPO vyneslo 3,8 miliardy eur, tedy přes 90 miliard korun.
A koho tedy nechal Michal Strnad za sebou? Je třeba si uvědomit, že v pondělí už to může být zase jinak, pokud akcie CSG výrazně klesnou, nicméně nynější pohled je poměrně impozantní – Renátu Kellnerovou s rodinou, dosavadní vládce českých miliardářských žebříčků, překonal mladý byznysmen dvojnásobně.
Nicméně za sebou zanechal i některá věhlasná jména globálního byznysu. Nepatrně menší jmění má nyní třeba Lakšmí Mittal, který dlouhé roky ovládal ostravské hutě a který patří k nejbohatším Indům. Méně má rodina Phila Knighta, tedy zakladatele Nike. O 12 miliard dolarů méně svítí u Petera Thiela, kontroverzního technologického investora, který stál u vzniku firem jako PayPal nebo Facebook, kterému naslouchá Donald Trump a který patří k nejvlivnějším postavám amerického byznysu.
S Thielem souvisí i jméno jeho kamaráda a obchodního partnera Alexe Karpa, šéfa a spoluzakladatele datové společnosti Palantir, která dělá pro tajné služby celého světa – i Karp je hluboko za Michalem Strnadem. Podobně jako Jan Koum, spoluzakladatel WhatsAppu, či legendární investor a stratég Ray Dalio, který nedávno upozornil na škodlivý vliv Donalda Trumpa na společnost a ekonomiku.
A Trump coby miliardář? Ten je aspoň podle tabulek také hluboko pod Strnadem, jenže na tom nic nezměnil ani vstup CSG na burzu, neboť v žebříčku Forbesu byl americký prezident už předtím o třetinu méně movitý…
Teď je samozřejmě otázkou, jak se CSG bude na burze dařit dál, protože to, že nějaký titul po IPO vyletí vzhůru, není nijak neobvyklé. Pravděpodobnost, že ale půjde o úspěšný příběh, je poměrně velká. A Michal Strnad si tak nejspíš na delší dobu podrží nejen titul nejbohatšího Čecha, ale i nejbohatšího zbrojaře celého světa.