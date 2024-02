ČSOB a Mastercard chtějí urychlit revoluci ve světě financí, pomůžou jim známá jména startupové scény

Uložit 0

Martin Rehák má na české startupové scéně výjimečnou pozici: nejprve s Michalem Pěchoučkem založil kyberbezpečnostní firmu Cognitive Security, kterou od nich v roce 2013 koupil americký obr Cisco, nyní zase stojí v čele společnosti Resistant AI, která od investorů jako Index Ventures získala desítky milionů dolarů a je členem výběru nejzajímavějších tuzemských startupů CC25.

Kromě toho je ale Rehák i mentorem nového projektu Fintech Challenge, který společně pořádají Mastercard a startupový akcelerátor Start it ze skupiny ČSOB. „Předávání zkušeností je klíčová věc,“ říká šestačtyřicetiletý podnikatel, který externě působí také na ČVUT a jehož společnost poskytuje služby mimo jiné bankám nebo pojišťovnám, kterým pomáhá odhalovat finanční podvody.

Výzva Fintech Challenge je určena právě startupům a inovativním týmům, které působí jak v oblasti fintechu, tak v oboru umělé inteligence nebo optimalizace procesů. Podle organizátorů projektu je důležité, aby účastníci přinášeli inovace ve světě financí buď pro koncové zákazníky a klienty, nebo pro firmy a korporace. Přihlásit se mohou jak právnické osoby, tak teprve vznikající týmy mířící na český trh. Program je určen pro zájemce z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa nebo Rakouska.

„Budoucnost patří připraveným a těm, kteří se nebojí pouštět do nových nápadů. Právě startupy mají výrazný potenciál přinést funkční inovace, které budou zároveň bezpečné a spolehlivé,“ říká Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB zodpovědná mimo jiné za technologie a inovace.

Uzávěrka přihlášek, které lze podávat přes web startit.csob.cz, je 28. března a vybrané týmy či firmy získají podpůrný program, jehož součástí bude pětiměsíční mentoring, individuální pomoc a startupové workshopy zaměřené na produkt a ověření poptávky po něm nebo propojení na zajímavé obchodní partnery.

„U všech startupů hledáme potenciál na spolupráci,“ zdůrazňuje Zuzana Paulovics, která akcelerátor Start it @ČSOB vede. A připomíná, že akcelerátorem prošel například i zmíněný startup Resistant AI, od kterého v současné době nakupuje služby celá nadnárodní bankovní skupina KBC, jejímž je ČSOB členem. „Anebo Green0meter, který se loni stal přímo součástí rodiny KBC,“ dodává.

Kromě Reháka se na mentoringu pro vybrané týmy budou podílet třeba Přemysl Rubeš, spoluzakladatel fondu Presto Ventures, nebo Igor Třeslín, šéf společnosti Storyous. Kromě jiného mají zapojeným projektům pomoci rozvíjet jejich produkt a přežít v konkurenčním prostředí.

Foto: ČSOB Zuzana Paulovics, lídryně akcelerátoru Start it @ČSOB

„Startupy mají sice velký potenciál, ale také bohužel často vysokou úmrtnost. Tyto mladé firmy potřebují expertní pomoc, čas na růst i podporu partnera, který má know-how. Přesně to nabízíme my jako globální digitální a technologický lídr,“ vysvětluje Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Akcelerace v rámci Fintech Challenge, jejímiž partnery projektu se staly i Česká fintechová asociace a FinTech Hub CEE, je bezplatná, podmínkou není ani kapitálový vstup do společnosti. Účastníci na druhou stranu získají „horkou linku“ přímo na lidi nejen do Mastercard a ČSOB, navíc zkušenosti z minulých let ukazují, že na stole mohou být i budoucí spolupráce nebo navázání strategického partnerství.