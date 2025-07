Rocková kapela vydala na Spotify dvě alba za měsíc a získala milion fanoušků. Pak se ukázalo, že neexistuje

Uložit 0

Necelý měsíc poté, co rocková kapela The Velvet Sundown zveřejnila na streamovacích platformách své první album, si ji na Spotify pustilo přes milion posluchačů. Dva týdny na to vydalo uskupení druhou desku a na 14. července ohlásilo třetí. Takto masivní produkce i tryskový vzestup v poslechovosti by v hudebním světě pokořily hned několik rekordů, kdyby v tom ale nebyl háček – kapela totiž vůbec neexistuje.

Už zpočátku začal rychle rostoucí Spotify profil skupiny stylizující se do sedmdesátkového psychadelického rocku vzbuzovat podezření. První pochybnosti se objevily mezi uživateli Redditu, kteří se pokoušeli dohledat jakékoliv stopy vedoucí k existujícím hudebníkům nebo postavám stojícím za vznikem projektu.

Narozdíl od reálných uskupení totiž nebyla kapela dohledatelná na sociálních sítích a svá nová alba nepromovala prostřednictvím koncertů ani mediálních výstupů. První příspěvek na síti X se objevil až 29. června a reagoval na všudypřítomné spekulace: „Mnoho médií nepravdivě uvádí, že je naše skupina vytvořená umělou inteligencí, ale nic nemůže být dál od pravdy!“

Many news outlets are falsely reporting that we are an AI-generated band, and nothing could be further from the truth! #VelvetSundown #NeverAI

— Velvet Sundown (Real Band Not The AI One) (@Velvet_Sundown) June 29, 2025