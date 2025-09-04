Čuprova Pilulka zrychluje longevity jízdu a na trh pošle desítky nových produktů pod vlastní značkou
Doplňky stravy Daily vznikají v Česku podle zásad tzv. správné výrobní praxe. Je to součást transformace, jíž někdejší online lékárna prochází.
Tomáš Čupr přechází do další fáze proměny Pilulky z online lékárny na longevity hub. Společnost, kterou zakladatel Rohlíku definitivně ovládl letos na jaře po převzetí kontroly od bratrů Kasových, vypustila do světa vlastní značku doplňků stravy Daily. Jde o dosud nejvýraznější krok v transformaci firmy směrem k digitální platformě zaměřené na prevenci a dlouhověkost.
Portfolio značky Daily čítá čtyřicet produktů určených pro každodenní použití. „Daily je srdcem proměny Pilulky směrem k dostupné, chytré prevenci a dlouhému, zdravému životu. Přinášíme řadu, která kombinuje vědecky promyšlené složení a princip purefill – tedy použití jen účinné látky bez plnidel za dobrou cenu,“ říká stávající CEO Pilulky Peter Klekner.
Výrobky pokrývají základní vitamíny a minerály, ale i komplexní kombinace látek navržené pro zvýšení účinnosti a vstřebatelnosti. „Trh s doplňky stravy je přesycený produkty rozdílné kvality a pro zákazníka je nepřehledný. Lidé hledají produkty se srozumitelným složením a co nejvyšší účinností,“ doplňuje marketingový ředitel Jiří Caudr. Všechny produkty značky Daily se vyrábějí v Česku podle mezinárodních standardů takzvané správné výrobní praxe.
Nová řada produktů zahrnuje například základní suplementy jako liposomální vitamin C s patentovanou surovinou LiposoVit, kombinaci vitaminu D3 s K2 a K1 nebo čtyři různé formy hořčíku podle účelu použití. Sortiment doplňují probiotika, trávicí enzymy nebo komplex B vitaminů v aktivních formách. K dispozici jsou ale i pokročilejší produkty včetně adaptogenů jako ashwagandha KSM-66, extraktů z léčivých hub typu reishi nebo cordyceps a speciálních kombinací jako koenzym Q10 s vitaminem E.
Pilulka nyní patří Tomáši Čuprovi, který ji loni v létě zachránil osmdesátimilionovou půjčkou a letos na jaře využil opci na získání kontrolního podílu. Bratři Martin a Petr Kasovi, kteří společnost založili a více než deset let řídili, z firmy definitivně odešli poté, co se dostala do finančních problémů s propadajícími se tržbami a opakovanými ztrátami.
Čupr z Pilulky dělá středobod svých longevity aktivit a propojuje ji s dalšími investicemi. V dubnu investoval také do českého startupu Macromo, který pomáhá předcházet nemocem na základě analýzy krevních a DNA testů. V květnu přidal i německého výrobce kojenecké výživy Töpfer Babywelt.
Společnost zároveň postupně odprodává většinu svých kamenných lékáren, aby se mohla plně soustředit na nový obchodní model. „Chceme přenechat distribuci léků těm, kteří v tomto segmentu výrazně posílili, a zaměřit se na zdravý životní styl a prevenci zdravotních problémů,“ vysvětluje Klekner transformační strategii.
Pilulka zůstává veřejně obchodovanou firmou na pražské burze, přičemž její akcie letos výrazně rostou. Od ledna připsaly více než sedmdesát procent hodnoty: nyní se obchodují za 190 korun za akcii, ještě v lednu to bylo kolem 80 korun.
Longevity se stává trendem, který přitahuje stále více podnikatelů. Pozornost k oboru přitáhl především americký milionář Bryan Johnson se svými extrémními experimenty na odvrácení stárnutí. V Česku pak vidí v dlouhověkosti byznysovou příležitost nejen Čupr, ale například i Martin Bernátek, bývalý majitel Ovečkárny, který loni rozjel e-shop zaměřený právě na doplňky stravy.