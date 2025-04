Čuprova radikální proměna Pilulky: prodat lékárny a začít lidem online radit, jak žít déle a líp

Uložit 0

Pilulka poté, co ji ovládl Tomáš Čupr a jeho tým, zveřejnila hospodářské výsledky za loňský rok a zároveň oznámila, že se chystá dramaticky proměnit svůj byznysový model. Z lékárenského e-shopu se sítí fyzických poboček se má stát online poradce v celostní medicíně, který bude klienty provázet na jejich longevity cestě. Restart je každopádně nutný, protože loni se firmě znovu propadly tržby o 38 procent na 1,2 miliardy korun a skončila opět v poměrně hluboké ztrátě 126 milionů.

Receptem na záchranu má být vedle přenastavení toho, co vlastně Pilulka je a co dělá, i odprodej jejích kamenných lékáren. Těch má podle pozvánky na valnou hromadu, kde se o transakci bude jednat, sedmnáct. Nešlo by každopádně o nový krok, protože fyzických poboček se společnost kvůli posílení svého cash flow zbavovala i loni. „Prodej převážné části kamenných lékáren předznamenává nové zaměření společnosti. Jako silná a prodejně výkonná e-commerce platforma bude mít své pevné, centrální místo v nově vytvářeném ekosystému zdravého životního stylu a „longevity“ (dlouhověkosti). Ekosystém, který rychle vzniká kolem investora Tomáše Čupra, bude zaměřen na celostní, dlouhodobou prevenci a péči o zdraví,“ stojí v dokumentu.

Prodej by skupině mohl vynést přinejmenším vysoké desítky milionů korun. A ty budou potřeba nejen s ohledem na ztrátové hospodaření (jakkoli se kondice firmy zlepšuje od loňského jara, kdy s optimalizací začali už původní zakladatelé a spolumajitelé bratři Martin a Petr Kasovi), ale i kvůli změnám, které jí Čupr a jeho blízký spolupracovník Peter Klekner chtějí naordinovat: „Výnos generovaný z prodeje většiny kamenných lékáren bude prioritně určen ke snížení zadlužení společnosti vůči společnosti Česká spořitelna a k posílení její likvidity.“ Zároveň ale prý nebude výnos z prodeje lékáren použit na splátku dluhu vůči firmám Tomáše Čupra.

A jaká že je tedy vize nové Pilulky? „Obrat společnosti bude pohánět strmě rostoucí poptávka po kvalifikovaných doporučeních preventivní péče, zejména prostřednictvím doplňků stravy a dalších komponent zdravé výživy a životního stylu. Společnost bude nabízet mimo jiné personalizované doporučení na základě kvalifikované interpretace predispozic a potenciálních specifických zdravotních rizik každého jednotlivce.“

Jinými slovy Pilulka už nebude lékárna, ale digitální poradna a průvodce člověka jeho péčí o zdraví. A bude mu prodávat nejen přípravky, ale i služby. Klienti by měli mít možnost podstupovat pravidelnou diagnostiku svého stavu a analytické systémy a umělá inteligence, jíž se v poslední době Čupr hodně zabývá, by následně měly data interpretovat a nabízet další kroky. „Tuto diagnostiku a analytiku zajistí firmy z ekosystému a další spříznění obchodní partneři, včetně firem uvnitř ekosystému, které jsou nebo budou náležet do skupiny, do níž patří majoritní akcionář společnosti,“ píše se v pozvánce na valnou hromadu.

Sám Tomáš Čupr je velkým příznivcem – a konzumentem – longevity problematiky, ostatně hovořil o tom i v rozhovoru pro náš podcast Money Maker. V Pilulce by měli mít její zákazníci vlastní účet, do něj budou vkládat svá zdravotní data, s nimiž se bude dále pracovat. Takže se bude prodávat méně léků a více výživových doplňků a longevity produktů: „Prodej produktů se bude výrazně opírat o digitální aplikace, které jsou schopny analyzovat širokou sadu diagnostických údajů, jež do nich budou klienti vkládat pomocí svého osobního účtu a využívat tak individualizovaných doporučení.“

Čupr Pilulku ovládl poté, co bratrům Kasovým poskytl loni v létě půjčku 80 milionů korun. Opci na zisk kontrolního podílu pak uplatnil před pár týdny. Bratři Kasovi už ze společnosti odešli, ve vedení je nahradili Čuprovi lidé v čele s manažerem Peterem Kleknerem. Valná hromada, která by měla proběhnout 27. května, bude o pokračování radikálních transformačních kroků jednat.