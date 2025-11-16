Dal tvář Křemílkovi s Vochomůrkou i Malé čarodějnici. Otec kreslených večerníčků má výstavu v Holešovicích
Bedřich Smetana proslavil českou hudbu, Zdeněk Smetana zase animaci. Do Holešovic teď můžete vyrazit na jeho velkou retrospektivu.
Rákosníček, Křemílek s Vochomůrkou, Racochejl, Štaflík se Špagetkou nebo Malá čarodějnice. Dnešním dětem asi jména těchto pohádkových postav moc neřeknou, dětství nás starších ale provázely po mnoho večerů. Společné mají to, že za jejich podobou stojí jeden z otců animovaných večerníčků Zdeněk Smetana. Ten by letos oslavit sté narozeniny. V Holešovické tržnici proto běží velká retrospektivní výstava, která chce do jeho kouzelného světa vtáhnout i generace odkojené na disneyovkách.
Redukovat Zdeňka Smetanu pouze na večerníčky by ale byla velká chyba. Proto se i expozice Zdeněk Smetana a jeho světy zaměřuje na celou jeho kariéru. Ukazuje, že během šesti dekád, kdy pracoval i v uznávaném českém studiu Bratři v triku, vytvořil přes 400 animovaných filmů, ilustroval více než 50 knih a získal i řadu zahraničních cen.
„Zdeněk Smetana byl výrazný výtvarník a pozoruhodný tvůrce, který dokázal spojit výtvarnou zkratku s emocí,“ říká kurátor výstavy a držitel Českého lva za film Myši patří do nebe Jan Bubeníček. Upozorňuje tak na to, co dává Smetanovým dílům nadčasovou srozumitelnost – univerzální poselství o laskavosti a přátelství i vytříbený cit pro příběh a patřičnou dávku fantazie.
Výstava v Hale 17 Holešovické tržnice trvá až do konce března a nabízí originály filmových návrhů, storyboardy, skici, volnou malířskou i grafickou tvorbu, ale také interaktivní prvky, stejně jako projekce a výtvarné dílny pro děti.